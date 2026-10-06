Periodista universitario denunció que personal de seguridad lo retuvo en una estación de TransMilenio: qué pasó

Un guardia de seguridad bloqueó con la mano el intento del estudiante de registrar el trabajo en los torniquetes - crédito Transmilenio

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Personal de seguridad privada de la estación San Victorino de TransMilenio habría rodeado, intimidado y bloqueado temporalmente la salida del periodista y estudiante Julián David Niño, mientras registraba imágenes para una investigación sobre la evasión del pago del pasaje.

La denuncia fue divulgada por Plaza Capital, el medio del Programa de Comunicación y Periodismo Digital de la Escuela de Estudios Sociales, Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. La publicación cuestionó el procedimiento y sostuvo que las actuaciones afectaron el ejercicio de la libertad de prensa.

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El hecho, según el comunicado, ocurrió un lunes 28 de septiembre hacia las 6:20 p. m., cuando Niño tomaba fotografías dentro de la estación para documentar los controles aplicados por empresas privadas de seguridad contra quienes ingresan sin pagar el pasaje.

El periodista sacó una cámara de video para registrar la interacción entre los vigilantes y los usuarios. En ese momento, uno de los guardas habría cubierto la grabación con la mano y le exigió que no realizara registros audiovisuales dentro de la estación.