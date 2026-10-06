Colombia

Periodista universitario denunció que personal de seguridad lo retuvo en una estación de TransMilenio: qué pasó

El estudiante registraba los controles contra la evasión del pago cuando vigilantes privados lo rodearon y exigieron una acreditación de su vínculo con un medio de comunicación

Joven apuñalado en la Estación San Victorino
Un guardia de seguridad bloqueó con la mano el intento del estudiante de registrar el trabajo en los torniquetes - crédito Transmilenio
Guardar

Personal de seguridad privada de la estación San Victorino de TransMilenio habría rodeado, intimidado y bloqueado temporalmente la salida del periodista y estudiante Julián David Niño, mientras registraba imágenes para una investigación sobre la evasión del pago del pasaje.

La denuncia fue divulgada por Plaza Capital, el medio del Programa de Comunicación y Periodismo Digital de la Escuela de Estudios Sociales, Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. La publicación cuestionó el procedimiento y sostuvo que las actuaciones afectaron el ejercicio de la libertad de prensa.

PUBLICIDAD

El hecho, según el comunicado, ocurrió un lunes 28 de septiembre hacia las 6:20 p. m., cuando Niño tomaba fotografías dentro de la estación para documentar los controles aplicados por empresas privadas de seguridad contra quienes ingresan sin pagar el pasaje.

El periodista sacó una cámara de video para registrar la interacción entre los vigilantes y los usuarios. En ese momento, uno de los guardas habría cubierto la grabación con la mano y le exigió que no realizara registros audiovisuales dentro de la estación.

Temas Relacionados

Denuncia periodista universitarioPersonal seguridad TransmilenioEstación San VictorinoPlaza Capital-Universidad RosarioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

El volante que fue campeón con la selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 del 2026 llegará al fútbol inglés una vez cumpla mayoría de edad y después de disputar la Copa del Mundo de la categoría

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

La similitud vista en los directos sorprendió al músico, donde señaló que una herramienta digital podría estar alterando el rostro del sujeto y recordó que no realiza esas peticiones a través de redes

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Distrito otorgará 100 becas universitarias para residentes de las 20 localidades de Bogotá: así puede aplicar

La convocatoria financiará 30 pregrados, 40 maestrías y 30 doctorados para ampliar las alternativas de capacitación frente a las demandas actuales del empleo

Distrito otorgará 100 becas universitarias para residentes de las 20 localidades de Bogotá: así puede aplicar

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

Omeris Arrieta recordó que la trasladaron de urgencia a Valledupar luego de presentar problemas de visión, convulsiones y una trombosis

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

Cuatro detenidos se fugaron de una estación de Policía en Cali: esto es lo que se conoce

Los implicados estaban retenidos por procesos relacionados con homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir

Cuatro detenidos se fugaron de una estación de Policía en Cali: esto es lo que se conoce
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

⁠El comediante César Corredor, ‘Barbarita’, respaldó a Ricardo Orrego tras ser imputado por presunto acoso sexual: “Para verdades el tiempo”

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Jorge Rausch anunció que no estará en la siguiente temporada de ‘MasterChef Celebrity’: qué pasó

Deportes

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México