Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

El moento en el cual el atacante y gran figura de la selección Colombia retorna a sus trabajos en la sede deportiva-crédito @fcbayern/Instagram

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Luis Díaz regresó el 5 de octubre de 2026 al Bayern Múnich en la sede deportiva de Säbener Straße para iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Vincent Kompany, en un complejo renovado para preservar la privacidad del plantel.

El “Gigante de Baviera” volverá a competir el 10 de octubre de 2026 a las 8:30 a. m. (hora de Colombia) frente al Augsburgo como visitante en el WWK Arena por la fecha 5 de la Bundesliga 2026-2027.

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Es importante recordar que la sede deportiva inició sus obras del centro de entrenamiento comenzaron en mayo de 2026 y están próximas a finalizar. El área cuenta con tres canchas rodeadas por paneles grises de más de cinco metros de altura, controlados a distancia para subirlos o bajarlos según las necesidades del club.

El "Guajiro" ya se prepara para lo que será el juego ante Augsburgo-crédito @fcbayern/Instagram

En lo que se refiere a los trabajos de entrenamiento previo al regreso a las competencias, la práctica duró poco más de una hora y reunió a ocho jugadores del primer equipo junto con cinco juveniles. Díaz trabajó con Neuer, Kimmich, Tah, Davies, Boey, Brown y Ulreich, mientras Kompany prepara el partido del fin de semana y espera tener a todo el plantel disponible el 7 de octubre de 2026.

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Así será el calendario del Bayern Múnich en octubre de 2026

Bayern Múnich volverá a la acción en la Bundesliga, y tendrá un partido interesante por la Champions League ante Arsenal-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El Bayern afrontará siete partidos en octubre entre la Copa de Alemania, la Liga de Campeones y la Bundesliga.

El calendario incluye los duelos contra Arsenal el 21 de octubre de 2026 en la UEFA Champions League y Borussia Dortmund el 31 de octubre de 2026 por la Bundesliga.

10 de octubre de 2026 - Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich

13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking (Noruega) vs. Bayern Múnich

17 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. RB Leipzig

21 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Arsenal

25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Así defienden a Luis Díaz en el Bayern Múnich

El presidente del Bayern confía en que Luis Díaz regrese a su mejor nivel-crédito Robin Rudel/REUTERS

El 22 de septiembre de 2026, el presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, respaldó a Luis Díaz y sostuvo que el equipo será imbatible si el delantero colombiano recupera su capacidad goleadora durante la temporada 2026-2027.

Durante el Oktoberfest de Múnich de 2025, poco después de la llegada del atacante a Alemania, Hainer ya había expresado su confianza:

“Si empieza a marcar goles, somos imbatibles”.

En una conversación con periodistas de Bild, el dirigente recordó que Díaz también tuvo un comienzo lento en su primera temporada y luego alcanzó un alto nivel:

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“Lo recuerdan bien. Lo repetiré hoy. Lo vimos el año pasado, también tuvo un comienzo algo lento y luego dio en el blanco de forma increíble. Si vuelve a suceder así, entonces estoy completamente de acuerdo: ¡seremos imbatibles!”.

El colombiano marcó en su debut de la Bundesliga ante Stuttgart, el 28 de agosto de 2026, pero después encadenó cinco partidos sin goles ni asistencias y no fue convocado por la selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú.

Estadísticas de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz en un partido ante Unión Berlín-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El “Guajiro” lleva un total de 7 partidos en 528 minutos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania), en la cual realizó un gol.

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A continuación, estos son los detalles de los partidos que disputó hasta ahora:

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 90 minutos en el FC Schalke 04 0-0 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 25 minutos en el SV Elversberg 1-2 Bayern Múnich

18 de septiembre de 2026 - Bundesliga: 63 minutos en el Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín

10 de septiembre de 2026 - Champions League: 80 minutos en el Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt

2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: 90 minutos en el VFL Osnabruck 1-4 Bayern Múnich

22 de agosto de 2026 - Supercopa de Alemania: 90 minutos en el Borussia Dortmund 1-2 Bayern Múnich