Estos son los escándalos y procesos judiciales de Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, al que el presidente De la Espriella confrontó en público

Abelardo de la Espriella y Yahir Acuña protagonizaron un encontronazo por el manejo de dineros públicos en Sincelejo - crédito Sergio Acero/Reuters - @YahirAcunaCa/X

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La disputa pública entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, volvió a poner bajo atención los procesos e investigaciones que involucran al mandatario local. Según expuso, Acuña acumula 13 procesos por corrupción y advirtió que no permitirá el desvío de recursos públicos.

El cruce ocurrió después de la divulgación de un video relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y en medio de expedientes judiciales, cuestionamientos electorales y controversias sobre contratación que Acuña ha enfrentado durante su trayectoria política. Sin embargo, el alcalde sostiene que la grabación fue editada y manipulada.

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La Procuraduría abrió una indagación por un video sobre el PAE

La Procuraduría abrió una indagación por un video en el que el mandatario local hablaba sobre robar recursos para el PAE - crédito Sergio Acero/Colprensa/Alcaldía de Sincelejo

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar tras la difusión de un video en el que se escucha a Acuña hablar de supuestos repartos de dinero y márgenes financieros vinculados con el PAE.

En la grabación, el alcalde Acuña dice: “Mira cómo se roba: 2.000 millones de utilidad desde el día cero”. Luego menciona cifras relacionadas con pagos de nómina, seguridad social, facturación y una deuda. El contenido del video es objeto de la actuación disciplinaria.

Acuña rechazó la autenticidad del material y aseguró que fue alterado. Su respuesta se produjo en el contexto de la confrontación con Abelardo de la Espriella.

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Cabe recordar que el PAE atravesó una crisis en abril de 2025 por falta de pagos de la Alcaldía de Sincelejo. La situación se resolvió mediante un acuerdo con el Ministerio de Educación, que incluyó giros en abril y mayo y compromisos de la administración municipal para sostener la cobertura durante el calendario escolar y normalizar obligaciones pendientes. En ese momento, Acuña dijo que la administración buscaba garantizar el servicio durante los 180 días del año escolar.

Dos expedientes permanecen en la Corte Suprema de Justicia

Yahir Acuña afronta dos procesos ante la Corte Suprema de Justicia por hechos que, según las investigaciones - crédito Yahir Acuña/Facebook

Yahir Acuña afronta dos procesos ante la Corte Suprema de Justicia por hechos que, según las investigaciones, habrían ocurrido durante su período como congresista entre 2010 y 2018.

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Uno de los expedientes se refiere a un presunto enriquecimiento ilícito. La Sala Especial de Instrucción citó al alcalde de Sincelejo a indagatoria y examina si su patrimonio pudo aumentar a través de posibles comisiones en la contratación pública.

En el otro caso, el máximo tribunal lo llamó a juicio por su presunta participación en la financiación de grupos delincuenciales y por la administración de recursos vinculados a actividades criminales.

A pesar de que el presidente De la Espriella durante el evento en Sincelejo aseguró que el alcalde tenía 13 procesos abiertos, estas son las investigaciones conocidas públicamente:

Un decomiso de $500 millones marcó la campaña de 2015

En octubre de 2015, la Policía interceptó en la vía entre Corozal y Sincelejo un vehículo que transportaba $500.000.000 en efectivo. El procedimiento ocurrió dos días antes de las elecciones en las que Milene Jarava, entonces exesposa de Acuña, aspiraba a la Gobernación de Sucre.

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El dirigente explicó que el dinero provenía de operaciones de compraventa de inmuebles. Sin embargo, la Fiscalía señaló que las escrituras aportadas estaban fechadas el 24 de octubre, un día después del decomiso.

El caso llevó a allanamientos en la Notaría Tercera de Sincelejo y en la Notaría Única de Corozal para verificar la elaboración de los documentos. Analistas y la Misión de Observación Electoral (MOE) plantearon entonces la posibilidad de que los recursos se usaran para la compra de votos.

La contratación pública y los litigios laborales suman cuestionamientos

El alcalde de Sincelejo ha sido relacionada con figuras cuestionadas - crédito Yahir Acuña / Facebook

Durante su paso por el Congreso de la República y en su actividad política regional, Yahir Acuña ha sido relacionado con controversias sobre regalías, contratación y manejo de recursos públicos.

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En el caso de Patios Productivos y la recuperación de playas en Coveñas, se gestionaron recursos para un contrato de $17.000.000.000. En 2019, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por un detrimento de $7.639.000.000 a la exalcaldesa de Coveñas, Olga Lucía Carta. El organismo señaló giros sin soporte de regalías a la Corporación Amigos de mi Barrio para obras que no se habrían ejecutado.

El exsecretario de Gobierno Mario Yeneris denunció que cerca de $7.000.000.000 de la sobretasa bomberil no se habrían invertido. También cuestionó presuntos sobrecostos en las Fiestas del 20 de Enero, cuyo presupuesto, según su denuncia, pasó de $800.000.000 a $ 4.000.000.000 durante la administración de Acuña.

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Por otra parte, el Ministerio del Trabajo y el Tribunal Administrativo de Sucre examinan actuaciones y demandas relacionadas con la desvinculación de 287 empleados de la Alcaldía de Sincelejo.

Las alianzas políticas también han sido objeto de escrutinio

La trayectoria de Yahir Acuña, iniciada como líder estudiantil en la Universidad de Sucre, ha estado asociada a dirigentes y organizaciones que han sido cuestionados en la región.

Entre ellos aparece Salvador Arana, exgobernador de Sucre, condenado por paramilitarismo y por el homicidio de Eudaldo Díaz, exalcalde de El Roble. Acuña negó que Arana fuera su padrino político, aunque en el departamento se le atribuye influencia en su llegada inicial al Concejo.

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También se mencionaron sus vínculos políticos con Enilce López, conocida como La Gata, empresaria de apuestas fallecida y condenada por homicidio, así como con Luis Alberto “El Tuerto” Gil, fundador de Opción Ciudadana, colectivo con el que Acuña llegó al Congreso en 2014.