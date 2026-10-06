Colombia

Esposo de Yenifer García, mujer que falleció mientras se hacía un tatuaje en Bogotá, hizo petición a las autoridades tras informe de Medicina Legal: “Que pague quien tenga que pagar”

Jhonatan Cantor afirmó que su expareja sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir los medicamentos

Yenifer García planeaba terminarse su tatuaje en la espalda y para esto la segunda sesión se llevó a cabo en su domicilio, ubicado en el barrio La Resurrección, en la localidad de Rafael Uribe Uribe - créditos archivo Colprensa | equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda
Yenifer García planeaba terminarse su tatuaje en la espalda y para esto la segunda sesión se llevó a cabo en su domicilio, ubicado en el barrio La Resurrección, en la localidad de Rafael Uribe Uribe - créditos archivo Colprensa | equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda
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El 15 de agosto de 2026, Yenifer García, de 33 años, murió después de recibir sedación durante un tatuaje realizado en una vivienda de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. El dictamen de Medicina Legal, conocido el 5 de octubre de 2026, estableció como causa una intoxicación por medicamentos combinada y clasificó el caso como una muerte violenta en contexto de homicidio.

Cabe recordar que la mujer contrató un servicio de tatuaje a domicilio y, según la información entregada por su familia, pidió que le suministraran anestesia o sedación para aliviar el dolor del procedimiento. La Fiscalía General de la Nación adelanta las indagaciones para determinar quiénes intervinieron, bajo qué condiciones se administraron los fármacos y si se cometieron irregularidades.

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Medicina Legal identificó una intoxicación por tres medicamentos

El análisis estableció la presencia de fentanilo, ketamina y midazolam, sustancias que, según el informe, provocaron un deterioro severo de las funciones respiratorias y cardiovasculares - crédito Concejal Jairo Avellaneda
El análisis estableció la presencia de fentanilo, ketamina y midazolam, sustancias que, según el informe, provocaron un deterioro severo de las funciones respiratorias y cardiovasculares - crédito Concejal Jairo Avellaneda

El informe forense indicó que a Yenifer García le suministraron fentanilo, ketamina y midazolam. La combinación de estos medicamentos produjo la intoxicación que causó su muerte, de acuerdo con el dictamen.

Su esposo, Jhonatan Cantor, afirmó en diálogo con Citytv que García sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir los medicamentos. “Eso fue lo que la mató, ahí sale en el dictamen todo bien. Ella entró en un paro cardiorrespiratorio”, sostuvo.

Cantor relató que quien se presentó como anestesiólogo le habría dicho inicialmente a su esposa que permanecería consciente y que la anestesia se aplicaría de manera local en la espalda. Sin embargo, aseguró que luego le informaron que el medicamento debía administrarse por vía intravenosa.

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“El procedimiento no duró más de media hora después de que él le inyectara eso a mi esposa directamente a la vena. No resistió”, declaró el esposo de la víctima al canal.

A la par, señaló que es necesario que la Fiscalía General de la Nación investigué el caso con celeridad para que los responsables. “A la Fiscalía le pido que haga justicia, que pague quien tenga que pagar por la muerte de mi esposa”.

- crédito equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda
Jhonatan Cantor afirmó que García sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir los medicamentos - crédito equipo de prensa concejal Jairo Avellaneda

El abogado de los familiares de la víctima manifestó que el hombre que habría aplicado los medicamentos sería auxiliar de enfermería y no anestesiólogo. Esa circunstancia hace parte de los aspectos que deben ser verificados por las autoridades dentro de la investigación.

La defensa señaló que las diligencias buscan establecer la participación de cada una de las personas que participaron en el procedimiento y determinar si existían las condiciones y autorizaciones requeridas para suministrar los fármacos. El abogado había advertido desde agosto de 2026 que el caso podía estar relacionado con un posible homicidio.

Cantor indicó que desconoce el paradero de las personas que habrían intervenido en la sedación. También afirmó que el tatuador le ha escrito para preguntar por el avance de la situación. “A la Fiscalía le pido que haga justicia, que pague quien tenga que pagar por la muerte de mi esposa”, dijo.

Secretaría de Salud advierte que los tatuajes no están autorizados en viviendas

Secretaría de Salud advierte que los tatuajes no están autorizados en viviendas - crédito Secretaría de Salud
Secretaría de Salud advierte que los tatuajes no están autorizados en viviendas - crédito Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de Bogotá recordó, tras conocerse el caso, que los tatuajes no están autorizados para realizarse en viviendas. La entidad agregó que los medicamentos usados para anestesiar o sedar deben ser administrados por personal de salud en espacios habilitados.

Concejales de Bogotá también rechazaron lo ocurrido y atribuyeron responsabilidad al presunto profesional que estuvo a cargo de la anestesia. Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico, denunció públicamente que el posible responsable continúa transitando libremente por las calles, e instó al ente investigador a tramitar de inmediato la orden de captura correspondiente ante un juez de control de garantías.

“Lo capturan en flagrancia y poco después es dejado en libertad. ¿Por qué? Esa es una respuesta que merece la familia de Yenifer. Ha pasado más de un mes y ahora tenemos un dictamen de Medicina Legal que establece que la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam causó su muerte y que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio. ¿Qué más está esperando la Fiscalía?”, cuestionó el concejal, por medio de un video en sus redes sociales.

El expediente deberá establecer las condiciones en las que se realizó el tatuaje, la procedencia y administración de los medicamentos y las responsabilidades que correspondan por la muerte de García.

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