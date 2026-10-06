Ceniza del volcán Puracé sigue alterando los vuelos de Avianca desde y hacia Popayán: la aerolínea se pronunció sobre cambios y reembolsos

La aerolínea mantiene la comercialización de tiquetes porque la ruta hacia la capital del Cauca no fue cancelada de forma definitiva - crédito REUTERS/John Vizcaino/FOTO DE ARCHIVO

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Avianca aún no normaliza sus vuelos hacia y desde Popayán debido a la presencia intermitente de ceniza del volcán Puracé, una condición que la aerolínea considera riesgosa para las aeronaves.

La compañía atribuyó las afectaciones en la ruta a la actividad volcánica y señaló, mediante un comunicado, que la emisión y el arrastre de ceniza persisten en las zonas de aproximación y en el entorno del aeropuerto de la capital del Cauca.

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Avianca explicó que las partículas volcánicas en la atmósfera o sobre la superficie representan un riesgo para las turbinas. Por ese motivo, indicó que retomará la operación regular cuando existan condiciones que permitan volar bajo sus estándares de seguridad.

La aerolínea mantiene a la venta sus frecuencias hacia Popayán porque la ruta no fue suspendida ni cancelada en forma definitiva. Mientras tanto, pasajeros han denunciado cambios en sus itinerarios y han cuestionado que el servicio aún no se haya normalizado.

Avianca activó la reacomodación de los viajeros afectados a través del aeropuerto de Cali - crédito Avianca

Alternativas para los pasajeros

Para los pasajeros afectados, Avianca informó que activó opciones de reacomodación a través de Cali. La compañía también ofrece cambios de fecha sin cobro de penalidad o el reembolso del 100% del valor del tiquete.

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La aerolínea señaló que mantiene su compromiso con Popayán y que busca reanudar los vuelos “tan pronto como las condiciones permitan operar bajo los más altos estándares”.

El Puracé vuelve a alerta amarilla

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) redujo de naranja a amarilla la alerta del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos, tras identificar una disminución paulatina de la actividad durante los últimos 10 días de septiembre. La entidad señaló que los indicadores muestran una tendencia a la estabilidad, aunque el sistema puede cambiar nuevamente de comportamiento.

El organismo, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, indicó que desde el 15 de septiembre disminuyeron en forma notoria la frecuencia y la energía de las emisiones de ceniza. También bajó la energía sísmica vinculada con el movimiento de fluidos dentro del volcán, que había aumentado desde el 20 de julio de 2026.

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La frecuencia de las emisiones de ceniza y la energía sísmica interna del volcán Puracé bajaron notoriamente desde septiembre - crédito SGC

Las anomalías térmicas detectadas en el cráter durante agosto redujeron su intensidad y en septiembre registraron niveles de muy baja energía. El SGC agregó que las emisiones de dióxido de azufre no presentaron aumentos ni variaciones abruptas, mientras que el dióxido de carbono mostró disminuciones durante las últimas dos semanas.

La deformación de la superficie volcánica se mantiene en tasas similares a las registradas antes de que el Puracé pasara a alerta naranja, el 1 de agosto de 2026. El SGC advirtió: “En cualquier momento este podría desestabilizarse rápidamente”, una situación que podría llevar al retorno de la alerta naranja o a un cambio a roja.

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Recomendaciones y posibles manifestaciones

El SGC recomendó a la población seguir los boletines periódicos y extraordinarios emitidos por sus canales oficiales, además de atender las indicaciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La entidad pidió no acercarse a la zona del cráter ante la posibilidad de emisiones repentinas de gases o ceniza. Bajo alerta amarilla, el volcán puede registrar sismos de fractura y de movimiento de fluidos en niveles moderados, junto con episodios ocasionales de mayor actividad.

El Servicio Geológico Colombiano advirtió que el sistema volcánico Puracé podría desestabilizarse rápidamente y elevar su nivel de alerta - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

El organismo informó que también pueden ocurrir emisiones de ceniza de alcance restringido, cuya dispersión depende de la dirección del viento. Entre los fenómenos previstos figuran el aumento de la columna de vapor y gases, ruidos, señales de infrasonido y anomalías térmicas de baja energía.

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En las inmediaciones del cráter, fuentes termales y fumarolas, pueden presentarse incandescencias, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre, lodos hidrotermales, grietas, desgasificación en sectores distintos al cráter y lahares de menor magnitud.