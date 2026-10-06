Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Ben Affleck rompió el silencio y negó cualquier romance con Shakira: "Nunca había oído eso en mi vida" - crédito Composición fotográfica: Mario Anzuoni / Reuters; Bruna Prado / AP

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Las especulaciones de un supuesto romance entre el actor Ben Affleck y la cantante colombiana Shakira empezó en el programa de entrevistas The View. La presentadora Ana Navarro contó en ese espacio televisivo estadounidense que, al ver a ambos solteros al mismo tiempo, se le ocurrió la idea de juntarlos.

Según Navarro, la idea era tan buena que hasta se lo comentó a Matt Damon, mejor amigo de Affleck, para que hiciera de cupido. La anécdota corrió como pólvora en redes sociales y de un momento a otro ya había titulares, hilos en TikTok y fans imaginando la pareja más inesperada del 2026: el “Batman de Hollywood” con la barranquillera más famosa del mundo.

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El contexto ayudó. Él, recién divorciado de Jennifer López ―un matrimonio que terminó de oficializarse en enero de 2025 tras dos años casados y un historia que venía desde 2002―. Ella, enfocada en su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, rompiendo récords en Europa y España, sin pareja oficial desde su separación de Gerard Piqué. Dos solteros mediáticos, la fórmula perfecta para inventar un romance.

La respuesta tajante de Affleck: “Se inventan cosas”

El actor Ben Affleck catalogó las versiones sobre un posible romance como invenciones de los medios de comunicación - crédito entertainmenttonight / TikTok

Ben Affleck no se guardó nada cuando Entertainment Tonight le preguntó directamente en la alfombra de su nueva película Animals, en la que comparte set con el mexicano Luis Gerardo Méndez.

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Visiblemente sorprendido y un poco molesto, el actor de 54 años fue contundente: “Oigo este tipo de mierda de gente como tú toda mi vida. A menudo oigo rumores, y creo que es solo porque, bueno, ¿cuántos tipos solteros...? Al final, la historia se va... Son solo chismes. Se inventan cosas”.

Y por si quedaban dudas, remató con una frase que se hizo viral:

“La verdad es que nunca me organizan nada, ni tengo nada... Pero no, eso simplemente no es cierto”.

Affleck dejó claro que se entera de su propia vida amorosa por la prensa y no porque alguien realmente le haya presentado a Shakira. De hecho, la propia cantante ya había negado incluso conocerlo en persona.

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El actor aseguró que se enteró de los rumores sobre la cantante colombiana a través de la prensa - crédito Yara Nardi / Reuters

¿Ben busca el amor? Sus prioridades hoy son otras

Lejos del romance, Ben Affleck aseguró que no está buscando pareja. No porque esté cerrado al amor, sino porque simplemente no tiene tiempo ni ganas de perseguirlo.

“Yo, ya sabes, trabajo mucho, veo a mis hijos y no me queda mucho tiempo para, ya sabes... No voy de un lado para otro. ¿Sabes a qué me refiero? El romance no es precisamente una gran prioridad en mi vida. No sé por qué estamos hablando de esto”, confesó el actor, padre de Violet, Seraphina y Samuel, fruto de su matrimonio de 10 años con Jennifer Garner (2005-2015).

“Y luego está mi trabajo, que me encanta. Y, ya sabes, estoy donde estoy y estoy genial. ¿Quién sabe qué aventuras me deparará la vida? Estoy abierto a ellas, pero no estoy intentando perseguir nada en particular”, añadió.

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Affleck afirmó que hoy prioriza a sus hijos y sus proyectos laborales por encima de una nueva relación - crédito Mario Anzuoni / Reuters

El propio Affleck contó en Jimmy Kimmel Live! el 24 de septiembre que sus hijos ya se burlan de su fama de experto en relaciones: “Dije, ‘Sabes, bueno, lo que pasa con esa relación ahí...’ y el de 17 años se vuelve hacia mí y dice, ‘Oh, como si fueras el experto en relaciones’”.

Por ahora, él está en lo que llamó “un buen lugar”, enfocado en sus hijos y en el cine. Ella, facturando y llenando estadios en Europa. No hubo cita, no hubo romance, no hubo flechazo.

Lo que sí hubo fue mucho chisme, y un Ben Affleck que por primera vez decidió responder para ponerle punto final tantos rumores y especulaciones que circularon entre sus fanáticos, las redes sociales y los programas de entretenimiento de todo el mundo.

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