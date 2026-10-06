Bebé de 5 meses está al borde de la muerte tras golpiza que presuntamente le habría propinado su padre en Itagüí, Antioquia

El secretario de Seguridad, Rafael Otálvaro, entregó el informe sobre la detención de un hombre de 31 años acusado de causar lesiones graves a su hija de cinco meses de edad - crédito @AlcaldiaItagui / X

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Un hombre de 31 años fue capturado en Itagüí (Antioquia) tras ser señalado de agredir en repetidas ocasiones a su hija de cinco meses, una bebé que permanece bajo atención médica especializada y con pronóstico reservado, según informaron las autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor llegó a una clínica del municipio con múltiples lesiones, incluidas algunas en la cabeza, que comprometían en forma seria su estado de salud. El personal médico realizó los procedimientos requeridos para estabilizarla y continúa con su atención mientras se define su evolución clínica.

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El señalado agresor fue identificado por las autoridades como Daniel Toro, padre de la menor. La Policía Nacional efectuó la captura después de recibir una alerta ciudadana sobre el caso y lo dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación y el proceso de judicialización.

El señalado agresor quedó en manos de las autoridades por el presunto caso de maltrato contra su propia hija - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación avanza por tentativa de homicidio agravado

El hombre es investigado por el delito de tentativa de homicidio agravado, de acuerdo con la información oficial. La Fiscalía deberá presentar el caso ante un juez de control de garantías, que definirá la situación judicial del capturado durante las audiencias correspondientes.

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, indicó que la Alcaldía acompaña el trámite judicial: “Nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, acompañando el proceso de judicialización de Daniel Toro”.

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Otálvaro señaló que la bebé se encontraba “al borde de la muerte” y que su condición sigue siendo reservada. También pidió a la ciudadanía informar de inmediato sobre situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Del mismo, la Alcaldía de Itagüí rechazó el hecho a través de su cuenta oficial de X y sostuvo que no debe existir tolerancia frente a ninguna expresión de violencia contra menores de edad, particularmente cuando ocurre en el entorno familiar, donde dependen de los adultos para su cuidado y protección.

La madre y la menor recibirán acompañamiento por parte de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía activó atención para la bebé y su madre

Ante la gravedad de la situación, la Administración Municipal activó la ruta integral de atención para garantizar la protección de la niña y acompañar a su madre durante el proceso. Las medidas incluyen apoyo psicológico, jurídico y social, además de las actuaciones institucionales orientadas al restablecimiento de los derechos de la menor.

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La entidad indicó que mantendrá la articulación con las autoridades judiciales y con las instituciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes. El objetivo es atender las necesidades inmediatas de la familia y asegurar que el caso reciba el seguimiento requerido.

En su pronunciamiento oficial, la Alcaldía expresó su rechazo a la agresión contra la bebé y destacó la intervención de la comunidad y de la Policía: “Ningún niño o niña debe ser víctima de violencia, y mucho menos dentro de su propio hogar”.

Del mismo modo, indicaron que la información oportuna permitió que el presunto responsable fuera ubicado y puesto bajo custodia para responder ante la justicia.

Comunicado oficial por el caso de la menor de edad que presuntamente habría sido golpeada por su padre - crédito @AlcaldiaItagui / X

Las autoridades piden denunciar cualquier señal de maltrato

El caso volvió a poner en el centro del debate la necesidad de identificar y comunicar a tiempo posibles signos de violencia contra menores, especialmente bebés y niños pequeños que no pueden pedir ayuda por sí mismos ni explicar lo que ocurre en sus hogares.

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La Alcaldía instó a los habitantes de Itagüí a no guardar silencio frente a lesiones, abandono, cambios de comportamiento u otras situaciones que puedan representar un riesgo para un menor. Una alerta temprana, insistieron las autoridades, puede facilitar la intervención institucional antes de que la violencia tenga consecuencias mayores.

Las autoridades piden respeto por la integridad de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Invitamos a toda la ciudadanía a informar en tiempo real para evitar que situaciones como estas se presenten”, indicó el secretario de Seguridad. El funcionario reiteró que la denuncia ciudadana es una herramienta relevante para activar las rutas de protección y permitir la reacción de las autoridades competentes.

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Mientras la bebé continúa bajo cuidado médico y su pronóstico permanece reservado, la investigación buscará establecer las circunstancias de las lesiones y determinar la responsabilidad penal del hombre capturado.