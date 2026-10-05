Verónica Estrada será investigada por la Comisión de Ética del Congreso tras sujetar de la chaqueta a Daniel Briceño durante una sesión plenaria

Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso

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La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, será objeto de una revisión por parte de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista después de que la mesa directiva trasladó una queja por el episodio en el que sujetó de la chaqueta al congresista Daniel Briceño durante una plenaria.

La solicitud fue firmada por el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil, y el vicepresidente de la corporación, Simón Molina, que pidieron a la Comisión de Ética establecer si la conducta de Estrada vulneró los deberes que rigen el ejercicio de la función congresional.

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El incidente ocurrió el 30 de septiembre de 2026, en medio de una discusión que se desarrolló en el recinto de la Cámara. Videos de la sesión muestran a Estrada acercarse a Briceño y tomarlo de la chaqueta durante el intercambio. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron cuestionamientos de otros congresistas y usuarios.

La mesa directiva pidió determinar si hubo una falta ética o disciplinaria

La Comisión Legal de Ética revisará la conducta de la representante Luz Verónica Estrada tras tomar de la chaqueta al congresista Daniel Briceño - crédito Cámara de Representantes

En la comunicación dirigida a Óscar Fabián Espinosa, presidente de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, la mesa directiva solicitó que se examine el comportamiento de la representante del Pacto Histórico durante la plenaria.

Según el texto, la Comisión deberá definir si el hecho constituye una transgresión de los deberes éticos y disciplinarios aplicables a los integrantes del Congreso. La queja remarca que el episodio ocurrió durante una controversia en el recinto y que el contacto entre los dos parlamentarios está respaldado por los registros audiovisuales de la corporación.

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La solicitud se limita al comportamiento físico de Estrada y no cuestiona su postura ideológica, sus opiniones políticas, su intervención parlamentaria ni el sentido de sus votos. Esa precisión busca separar el incidente de las garantías que protegen el debate y la libertad de expresión de los congresistas.

El choque surgió al finalizar una discusión sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y motivó el mensaje de disculpas de la congresista - crédito Captura de video Canal del Congreso

La mesa directiva fundamentó su petición en el artículo 185 de la Constitución Política, los artículos 58 y 59 de la Ley 5.ª de 1992 y varias disposiciones de la Ley 1828 de 2017, que regula el Código de Ética y Disciplinario del Congresista.

Verónica Estrada ofreció disculpas después del altercado en la plenaria

El cruce con Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, se produjo al término de un debate relacionado con la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). Tras la difusión de las imágenes, Estrada publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que la discusión excedió los límites que debían mantenerse en el debate parlamentario.

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“Reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, expresó la congresista en X.

La congresista del Pacto Histórico admitió en X que la confrontación superó los límites del intercambio parlamentario y afirmó que las diferencias entre sectores deben tramitarse dentro de los márgenes del respeto - crédito @Veronicaho88/X

Estrada sostuvo que existen diferencias políticas profundas entre ambos sectores, pero señaló que esas discrepancias deben tramitarse dentro de los márgenes del respeto. “Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, agregó.

Las disculpas no frenaron el trámite remitido por la mesa directiva. La Comisión Legal de Ética deberá revisar la queja, analizar los videos y escuchar a los involucrados antes de decidir si existen elementos para abrir o avanzar en una actuación disciplinaria.

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La Ley 1828 contempla sanciones según la gravedad de la conducta

El régimen ético-disciplinario de los congresistas contempla distintos tipos de medidas, de acuerdo con la gravedad de la eventual falta. Para las conductas leves, la norma establece una amonestación escrita y privada.

La Comisión Legal de Ética está integrada por 20 representantes que evalúan el cumplimiento del reglamento interno - crédito Cámara de Representantes

En el caso de las faltas graves, puede imponerse una amonestación escrita y pública, que se lee ante la plenaria de la respectiva corporación. Para las conductas gravísimas, el régimen prevé la suspensión del ejercicio del cargo entre 10 y 180 días, junto con el descuento de los honorarios durante el período de la sanción.

La Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista está integrada por 20 representantes. Entre sus funciones figura el estudio de denuncias y quejas relacionadas con actuaciones de miembros de la Cámara que puedan vulnerar el reglamento interno o el Estatuto del Congresista.

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