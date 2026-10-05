Colombia

Verónica Estrada será investigada por la Comisión de Ética del Congreso tras sujetar de la chaqueta a Daniel Briceño durante una sesión plenaria

La mesa directiva de la Cámara de Representantes presentó una queja ético-disciplinaria contra la congresista del Pacto Histórico por el altercado físico ocurrido el 30 de septiembre de 2026

Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso
Guardar

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, será objeto de una revisión por parte de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista después de que la mesa directiva trasladó una queja por el episodio en el que sujetó de la chaqueta al congresista Daniel Briceño durante una plenaria.

La solicitud fue firmada por el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil, y el vicepresidente de la corporación, Simón Molina, que pidieron a la Comisión de Ética establecer si la conducta de Estrada vulneró los deberes que rigen el ejercicio de la función congresional.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió el 30 de septiembre de 2026, en medio de una discusión que se desarrolló en el recinto de la Cámara. Videos de la sesión muestran a Estrada acercarse a Briceño y tomarlo de la chaqueta durante el intercambio. Las imágenes circularon en redes sociales y generaron cuestionamientos de otros congresistas y usuarios.

La mesa directiva pidió determinar si hubo una falta ética o disciplinaria

La Comisión Legal de Ética revisará la conducta de la representante Luz Verónica Estrada tras tomar de la chaqueta al congresista Daniel Briceño - crédito Cámara de Representantes
La Comisión Legal de Ética revisará la conducta de la representante Luz Verónica Estrada tras tomar de la chaqueta al congresista Daniel Briceño - crédito Cámara de Representantes

En la comunicación dirigida a Óscar Fabián Espinosa, presidente de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, la mesa directiva solicitó que se examine el comportamiento de la representante del Pacto Histórico durante la plenaria.

Según el texto, la Comisión deberá definir si el hecho constituye una transgresión de los deberes éticos y disciplinarios aplicables a los integrantes del Congreso. La queja remarca que el episodio ocurrió durante una controversia en el recinto y que el contacto entre los dos parlamentarios está respaldado por los registros audiovisuales de la corporación.

PUBLICIDAD

La solicitud se limita al comportamiento físico de Estrada y no cuestiona su postura ideológica, sus opiniones políticas, su intervención parlamentaria ni el sentido de sus votos. Esa precisión busca separar el incidente de las garantías que protegen el debate y la libertad de expresión de los congresistas.

El choque surgió al finalizar una discusión sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y motivó el mensaje de disculpas de la congresista - crédito Captura de video Canal del Congreso
El choque surgió al finalizar una discusión sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y motivó el mensaje de disculpas de la congresista - crédito Captura de video Canal del Congreso

La mesa directiva fundamentó su petición en el artículo 185 de la Constitución Política, los artículos 58 y 59 de la Ley 5.ª de 1992 y varias disposiciones de la Ley 1828 de 2017, que regula el Código de Ética y Disciplinario del Congresista.

Verónica Estrada ofreció disculpas después del altercado en la plenaria

El cruce con Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, se produjo al término de un debate relacionado con la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). Tras la difusión de las imágenes, Estrada publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que la discusión excedió los límites que debían mantenerse en el debate parlamentario.

“Reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, expresó la congresista en X.

El mensaje de excusas de Luz Verónica Estrada a Daniel Briceño - crédito @Veronicaho88/X
La congresista del Pacto Histórico admitió en X que la confrontación superó los límites del intercambio parlamentario y afirmó que las diferencias entre sectores deben tramitarse dentro de los márgenes del respeto - crédito @Veronicaho88/X

Estrada sostuvo que existen diferencias políticas profundas entre ambos sectores, pero señaló que esas discrepancias deben tramitarse dentro de los márgenes del respeto. “Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, agregó.

Las disculpas no frenaron el trámite remitido por la mesa directiva. La Comisión Legal de Ética deberá revisar la queja, analizar los videos y escuchar a los involucrados antes de decidir si existen elementos para abrir o avanzar en una actuación disciplinaria.

La Ley 1828 contempla sanciones según la gravedad de la conducta

El régimen ético-disciplinario de los congresistas contempla distintos tipos de medidas, de acuerdo con la gravedad de la eventual falta. Para las conductas leves, la norma establece una amonestación escrita y privada.

La Comisión Legal de Ética está integrada por 20 representantes que evalúan el cumplimiento del reglamento interno - crédito Cámara de Representantes
La Comisión Legal de Ética está integrada por 20 representantes que evalúan el cumplimiento del reglamento interno - crédito Cámara de Representantes

En el caso de las faltas graves, puede imponerse una amonestación escrita y pública, que se lee ante la plenaria de la respectiva corporación. Para las conductas gravísimas, el régimen prevé la suspensión del ejercicio del cargo entre 10 y 180 días, junto con el descuento de los honorarios durante el período de la sanción.

La Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista está integrada por 20 representantes. Entre sus funciones figura el estudio de denuncias y quejas relacionadas con actuaciones de miembros de la Cámara que puedan vulnerar el reglamento interno o el Estatuto del Congresista.

Temas Relacionados

Luz Verónica EstradaDaniel BriceñoCámara de RepresentantesComisión de ÉticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá abrió las matrículas 2027 para colegios oficiales: los requisitos y cómo solicitar un cupo antes de que termine el año

Las familias de la capital pueden solicitar un cupo escolar gratuito en forma virtual hasta el 23 de diciembre mediante la plataforma web de la Secretaría de Educación del Distrito

Bogotá abrió las matrículas 2027 para colegios oficiales: los requisitos y cómo solicitar un cupo antes de que termine el año

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

La entidad anticipó un repunte de las precipitaciones entre el martes y el jueves, mientras varias regiones podrían superar los 36 °C

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

El estadio Metropolitano de Itagüí será epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” a partir de las 7:00 p. m.

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

Medellín expulsó a nueve venezolanos por antecedentes y reportes de seguridad: “No perseguimos nacionalidades”

El operativo conjunto con Migración Colombia y la Policía incluyó a una persona condenada por secuestro en Estados Unidos y elevó a 27 la cifra reciente de salidas forzadas

Medellín expulsó a nueve venezolanos por antecedentes y reportes de seguridad: “No perseguimos nacionalidades”

Icetex dará alivio en los intereses a casi 65.000 estudiantes con créditos activos desde octubre: así aplicará la medida

La ayuda se reflejará en el recibo mensual y cobijará a quienes cursen un programa académico, estén al día con la entidad o acumulen una mora máxima de 30 días

Icetex dará alivio en los intereses a casi 65.000 estudiantes con créditos activos desde octubre: así aplicará la medida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Deportes

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA