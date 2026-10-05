Qué es el marañón y por qué podría ser más rentable que el arroz en Colombia: esto vale una tonelada de la fruta

El Vichada concentra más del 90 % de la producción nacional de marañón, consolidándose como el principal departamento productor del país y posicionando este cultivo como una apuesta estratégica para el desarrollo agropecuario de la Orinoquía - crédito ICA

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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, recomendó a cultivadores de La Guajira abandonar el arroz y sembrar marañón en dicho departamento y en el Cesar, algo que generó polémica a nivel nacional debido a la actividad que tienen desde hace décadas los productores arroceros del norte del país, en un momento marcado por la caída de precios, los altos costos de producción y los efectos del fenómeno de El Niño.

Dangond hizo su planteamiento durante un encuentro con campesinos de esas dos regiones en Urumita. El funcionario argumentó que el arroz perdió rentabilidad, exige demasiada agua y no se adapta bien a las condiciones de suelo y clima de la región Caribe, mientras que el marañón ofrece mejores perspectivas.

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“El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Siembren marañón; el marañón da rentabilidad por encima del 24%”, afirmó el ministro.

Al respecto, el exviceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero precisó en una publicación en X que las palabras de Dangond estaban dirigidas al arroz cultivado en La Guajira y no a nivel nacional, en respuesta a las dificultades de los productores de esa región.

Botero recordó que cuando estuvo al frente del Viceministerio se firmó un acuerdo de cadena para impulsar el marañón en La Guajira y Vichada, y reconoció el potencial del cultivo como apuesta nacional.

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Marañón, coco y granada, las alternativas que planteó Indalecio Dangond para La Guajira - crédito @MinAgricultura/X

Avance del marañón en Vichada y la apuesta sanitaria del ICA

De acuerdo con Alpina, el marañón aporta grasas insaturadas, entre ellas ácido oleico, además de proteínas, minerales y antioxidantes. Estos nutrientes se asocian con el cuidado de la salud cardiovascular dentro de una alimentación equilibrada.

Para su consumo, debe tostarse o procesarse, ya que cruda y con cáscara contiene un aceite irritante. Puede incorporarse como snack, en preparaciones de repostería, platos salados o cremas vegetales.

Precisamente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó, en un reporte del 30 de julio de 2026, que Vichada concentra más del 90% de la oferta nacional de marañón, conocido también como anacardo, cajú, merey o nuez de la India, y que es una estructura carnosa y jugosa con forma de pera de color amarillo o rojo, de sabor agridulce y astringente, que se usa para preparar jugos, dulces y bebidas refrescantes. El departamento tiene entre 8.200 y 8.500 hectáreas sembradas, y las proyecciones del sector estiman una expansión superior a las 20.000 hectáreas en la altillanura.

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Con un rendimiento promedio cercano a 2,39 toneladas por hectárea, el marañón ocupa el segundo lugar entre los cultivos con mayor área sembrada en Vichada, detrás de la palma de aceite. El ICA señaló que el cultivo genera ingresos y empleo para familias rurales, además de oportunidades de transformación agroindustrial.

“En Puerto Carreño opera una planta procesadora con capacidad para transformar más de 1.000 toneladas de marañón al año y generar alrededor de 150 empleos formales directos. En el mercado internacional, el marañón mueve entre USD7.000 millones y USD8.000 millones anuales, impulsado por la demanda de Estados Unidos, India y Vietnam, países que exigen controles fitosanitarios estrictos para el ingreso de productos agrícolas”, reportó la entidad.

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El ICA hace inspecciones, vigilancia, control epidemiológico fitosanitario y certificaciones de exportación para proteger el cultivo y facilitar el acceso a mercados.

En el ámbito internacional, el mercado del marañón mueve entre USD7.000 y USD8.000 millones, según el ICA - crédito ICA

Precio del marañón

Las referencias de precios del marañón difieren según el estado del producto, la zona y la unidad empleada. Las cifras se presentan tal como figuran en la fuente, sin unificarlas:

Nuez con cáscara sin procesar: entre $900 y $2.000 por kilogramo, o entre $900.000 y $2.000.000 por tonelada.

entre $900 y $2.000 por kilogramo, o entre $900.000 y $2.000.000 por tonelada. Referencia al productor: entre USD0,90 y USD2,00 por kilo, con una equivalencia reportada de $900.000 a $8.000.000 por tonelada, según la zona (Vichada, Casanare o Córdoba).

entre USD0,90 y USD2,00 por kilo, con una equivalencia reportada de $900.000 a $8.000.000 por tonelada, según la zona (Vichada, Casanare o Córdoba). Almendra procesada para exportación o mercado mayorista: alrededor de USD9.500 por tonelada en el mercado global; una referencia previa sitúa la almendra procesada entre USD7.000 y USD9.500 por tonelada.

alrededor de USD9.500 por tonelada en el mercado global; una referencia previa sitúa la almendra procesada entre USD7.000 y USD9.500 por tonelada. Venta mayorista local de producto procesado: un promedio de $60.000 por kilogramo o $600.000 por bolsa de 10 kilogramos.

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Precios del arroz y las diferencias entre regiones productoras

Botero defendió que el arroz mantiene un lugar central en la alimentación colombiana. “Es un producto de la canasta básica que todos los días está en la mesa de los colombianos”, escribió, y pidió distinguir las condiciones de cada zona productora antes de extender el debate al conjunto del sector.

El exviceministro enumeró cinco núcleos arroceros con realidades distintas: los Llanos, que incluyen Meta y Casanare; Tolima y Huila; Norte de Santander; Cesar y La Guajira; y el Bajo Cauca, integrado por Antioquia, Córdoba y Mojana.

Su planteamiento coincidió con el de Dangond en que La Guajira requiere respuestas acordes con sus condiciones agrícolas, aunque defendió medidas específicas para el conjunto del sector arrocero.

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Juan Gonzalo Botero, exviceministro de Asuntos Agropecuarios, resaltó las fortalezaas del marañón - crédito @JuanGBotero/X

Y es que la tonelada de arroz paddy verde promedia cerca de $ 1,45 millones, precio que acumula una caída cercana al 30% frente a los máximos registrados en 2023. Bajo el esquema de libertad regulada, los precios mínimos de referencia por tonelada son los siguientes:

Centro: $1.589.489.

$1.589.489. Santanderes: $1.555.398.

$1.555.398. Costa Norte: $1.512.785.

$1.512.785. Bajo Cauca: $1.491.478.

$1.491.478. Llanos Orientales: $1.457.387.

Los productores enfrentan costos elevados por insumos como fertilizantes y urea, un aumento de las importaciones legales y el ingreso de arroz desde Ecuador y Estados Unidos, además de reclamos por la falta de garantías de compra de algunos molinos.

Propuestas para el arroz y el llamado a políticas regionales

El exviceministro Juan Gonzalo Botero propuso regular las áreas de siembra para reducir la sobreoferta y contener la presión sobre los precios. “Es fundamental una regulación en las áreas de siembra para evitar sobreoferta y, por ende, dificultades en el precio”, escribió, y planteó una superficie de 500.000 hectáreas entre los dos períodos anuales de siembra.

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Fedearroz hizo un llamado de preocupación y solidaridad al Ministerio de Agricultura con los productores de arroz de todo el país, ante la compleja situación económica que enfrentan - crédito Fedearroz

Dentro de sus propuestas figuran:

Reactivar el Consejo Nacional del Arroz como espacio de concertación entre productores, industria molinera y Gobierno.

Recuperar el incentivo al almacenamiento para negociar precios durante las épocas de mayor oferta.

Una línea especial de crédito, de trámite ágil y condiciones favorables, que reemplace la financiación de las molineras a los agricultores.

Que el arroz importado desde Ecuador ingrese por vía marítima para combatir el contrabando terrestre, fortalecer la infraestructura de secado por su aporte de valor agregado en períodos de abundancia.

Retomar las investigaciones sobre harina de arroz para concentrados animales, hechas en 2021 con arroz blanquita.

A la vez, respaldó el desarrollo del marañón como cultivo perenne con potencial para convertirse en una apuesta nacional. “Entender el contexto, la posición de cada producto, su participación en la seguridad alimentaria y su impacto en la población agrícola es clave para el desarrollo del marañón y del arroz”, señaló.

Por su parte, el representante a la Cámara John Jairo Berrío, del Centro Democrático, sostuvo que el debate no debería enfrentar a los dos cultivos. Ante la caída internacional de los precios del arroz y el incremento de los costos de producción, el legislador pidió políticas serias ajustadas a la vocación agrícola de cada región, de modo que tanto el arroz como el marañón puedan desarrollarse con eficiencia.

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