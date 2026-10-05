Nueva masacre en Cauca: 3 personas fueron asesinadas por sujetos armados en Santander de Quilichao

Indepaz reportó la masacre número 96 de 2026 tras ataque en Cauca - crédito Colprensa

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Tres personas murieron tras un ataque con armas de fuego ocurrido durante la noche del 4 de octubre en Santander de Quilichao, Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) calificó el hecho como la masacre número 96 registrada en Colombia durante 2026.

Según la información divulgada por la organización, hombres armados ingresaron a un establecimiento público del municipio y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. El reporte no precisó las identidades de las víctimas ni informó sobre heridos.

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El hecho se produjo en un municipio sobre el que pesa una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. La entidad emitió la Alerta Temprana 036 de 2023, que incluye a Santander de Quilichao y advierte riesgos para la población civil por la presencia y confrontación de grupos armados.

Indepaz indicó que en la zona tienen presencia el frente Jaime Martínez y el frente Dagoberto Ramos, estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local. La organización señaló que las disputas se relacionan con el control territorial y economías ilícitas.

Ataque armado en Santander de Quilichao dejó tres muertos y elevó a 96 las masacres de 2026 - crédito @Indepaz/X

La Tercera División del Ejército Nacional tiene jurisdicción militar en el área, de acuerdo con el registro de Indepaz.

La alerta de la Defensoría del Pueblo citada por Indepaz dio cuenta de el impacto que la presencia de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) puede tener sobre habitantes de Santander de Quilichao.

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El pronunciamiento de la organización, identificó al frente Dagoberto Ramos como una de las estructuras con actividad en el municipio. También señaló que la confrontación entre actores armados y las dinámicas criminales aumentan la exposición de la población civil.

“Dispararon de manera indiscriminada”, indicó Indepaz al describir el ataque. La organización ratificó que las víctimas estaban dentro del establecimiento cuando los agresores irrumpieron en el sitio.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, el caso elevó a 96 los hechos de este tipo documentados en Colombia en 2026.

Imagen de referencia. Las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego - crédito Colprensa

Asesinaron a lideresa comunal en Argelia, Cauca

La lideresa comunal Gloria Buitrago fue asesinada el 28 de septiembre de 2026 en Argelia, Cauca, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El caso corresponde al homicidio número 117 de una persona líder social o defensora de derechos humanos registrado por la organización en Colombia durante 2026.

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Buitrago integraba la Junta de Acción Comunal como fiscal y presidía el Comité de Cantineros de El Plateado, corregimiento de Argelia. Su trabajo estaba ligado a dinámicas comunitarias en una zona afectada por la presencia de grupos armados y confrontaciones por el control territorial.

De acuerdo con el reporte conocido a través de la imagen divulgada por Indepaz, hombres armados que se desplazaban en dos camionetas habrían interceptado a la dirigente y le habrían disparado. Las circunstancias del crimen permanecen bajo investigación de las autoridades.

La Defensoría emitió la Alerta Temprana 013 de 2024 y el informe de seguimiento 034 de 2025 para Argelia. Esos documentos advirtieron sobre un escenario de riesgo asociado a disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el frente Carlos Patiño del Bloque Occidental y el frente Diomer Cortés de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).

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Gloria Buitrago es la líder social número 117 asesinada en Colombia durante 2026 - crédito @Indepaz/X

Indepaz indicó que esos enfrentamientos han dejado restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores de edad, amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El reporte también señaló que las organizaciones armadas ejercen control sobre comunidades y regulan actividades relacionadas con la economía cocalera. “Hay un alto riesgo”, advirtió la Defensoría en los documentos citados por Indepaz.

La Tercera División del Ejército Nacional tiene jurisdicción en el municipio, donde persiste la actividad de las estructuras armadas mencionadas. Las investigaciones deberán determinar el recorrido de los atacantes, las circunstancias de la interceptación y los móviles del homicidio.

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El caso vuelve a poner en el centro la situación de seguridad de quienes ejercen liderazgo social en zonas rurales de Cauca.