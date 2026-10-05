En Cali, encontraron cuerpo de una mujer que estaba siendo quemado debajo de un puente: comunidad alertó a las autoridades por fuerte olor

Las autoridades locales investigan el homicidio para identificar a los responsables del hecho ocurrido el 4 de octubre en el oriente de Cali -crédito @robertoortizu/X

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Las autoridades judiciales investigan la muerte de María Isabel Acevedo Vallejo, la joven de 19 años cuyo cuerpo apareció con signos de incineración bajo un puente en el oriente de Cali.

El hallazgo se produjo durante la tarde del domingo 4 de octubre, en la parte baja de la estructura situada cerca de la estación Los Conquistadores del sistema MIO, en el sector de Puente Pescado. La víctima estaba en medio de las llamas cuando fue localizada.

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Las personas que se encontraban en la zona dieron aviso tras advertir el fuego y percibir un fuerte olor procedente del lugar donde estaba el cuerpo.

Un video registrado durante la atención del caso mostró la llegada de las autoridades al puente y las tareas realizadas para el levantamiento del cuerpo.

María Isabel Acevedo Vallejo, de 19 años, fue hallada sin vida debajo del puente Los Conquistadores en el oriente de Cali - crédito Captura video

La identificación de la joven permitió establecer que se trataba de María Isabel Acevedo Vallejo. La investigación busca reconstruir lo que ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado en ese punto de la ciudad.

El expediente quedó bajo la responsabilidad de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias previas a la muerte y establecer si hubo otras personas involucradas.

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Primeras reacciones

La Personería Distrital de Cali rechazó el asesinato y reclamó celeridad en las actuaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer el hecho. El organismo pidió que la investigación permita identificar a los responsables y precisar las condiciones en que ocurrió el crimen.

Por el momento, las autoridades no han divulgado información oficial sobre una posible causa del homicidio. Tampoco han revelado detalles sobre eventuales responsables.

La falta de datos públicos mantiene abiertas las preguntas sobre cómo llegó la joven hasta debajo del puente y qué sucedió en las horas previas al hallazgo. En medio de las reacciones por el caso, circuló una versión según la cual María Isabel Acevedo Vallejo podría haber sido una persona en condición de calle.

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El concejal Roberto Ortiz solicitó la creación de una política pública para la atención de la población en condición de calle - crédito @robertoortizu/X

El concejal de Cali, Roberto Ortiz, mencionó esa posibilidad al pedir una política pública dirigida a quienes viven en esa situación en Cali. Esa condición, no obstante, no ha sido confirmada por las autoridades.

“En el oriente, en Puente Pescado, una mujer de 19 años fue hallada envuelta en llamas y murió. Al parecer, era habitante de calle. Las autoridades deben informar con claridad qué ocurrió y por qué una joven llegó a morir así, a la vista de una ciudad que sigue sin política pública para quienes viven en la calle”, señaló en su cuenta de X.

El funcionario sostuvo que en la ciudad hay miles de personas que atraviesan esa realidad y reclamó una respuesta institucional frente a las condiciones en las que se encuentran. “Cali exige una Política Pública para Habitantes de Calle. Se la seguimos reclamando a la Alcaldía de Eder: más de 8.000 personas viven en esa condición en la ciudad y necesitan asistencia integral, no abandono”, agregó el concejal.

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La referencia del concejal no forma parte de una confirmación oficial sobre la víctima. La investigación deberá establecer los datos que permitan aclarar ese aspecto del caso.

Personas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades tras detectar el fuego y un fuerte olor debajo del puente - crédito Captura de video

La investigación busca reconstruir las horas previas al hallazgo

Las diligencias se concentran ahora en determinar qué ocurrió antes de que la joven fuera encontrada bajo el puente Los Conquistadores.

El registro audiovisual conocido durante la atención del hecho da cuenta del operativo desplegado tras la alerta de las personas que estaban en el sector.

Las autoridades judiciales deberán establecer la secuencia de los hechos, la participación que pudieron tener terceros y las razones del asesinato.

Mientras avanza ese proceso, el caso permanece sin una explicación oficial sobre el móvil. La petición de la Personería apunta a que la Fiscalía entregue resultados que permitan esclarecer la muerte de María Isabel Acevedo Vallejo.

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