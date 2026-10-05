Colombia

Incautaron 500 ampollas de fentanilo en encomienda que viajaba hacia Santa Marta: la droga estaba avaluada en $300 millones

El cargamento fue encontrado durante un control vial en uno de los corredores más importantes de la costa y quedó bajo custodia de las autoridades, que se encargarán de investigar su origen y destino

Primer plano de dos viales de vidrio de Fentanilo Citarato, con etiquetas blancas que muestran la información del medicamento
Esta sustancia puede causar la muerte, pues llega a ser entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina - crédito AP
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La Policía Nacional incautó 500 ampollas de fentanilo mientras eran transportadas como encomienda en un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Barranquilla y Santa Marta, lo que generó preocupación entre las autoridades locales.

El cargamento, de acuerdo con información revelada por las autoridades, tenía un valor aproximado de $300 millones, desatando una alerta por las graves consecuencias que tiene esta droga sintética en el organismo.

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El procedimiento estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, cuyos uniformados inspeccionaron el automotor durante los controles que se mantienen en los corredores viales del área metropolitana de la capital de Magdalena.

Las autoridades avanzan en el proceso investigativo para conocer quién está detrás del envío de la encomienda - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Las autoridades avanzan en el proceso investigativo para conocer quién está detrás del envío de la encomienda - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La caja estaba en la bodega del vehículo de servicio público

Durante la revisión de la bodega del bus, los policías ubicaron una caja enviada bajo la modalidad de encomienda. En su interior encontraron las 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una, según la información publicada por los medios locales El Informador de Santa Marta y Zona Cero.

La sustancia fue incautada de inmediato y quedó a disposición de las autoridades, que tendrán que establecer su procedencia, el destino previsto y las circunstancias en las que era transportada.

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La Policía mantendrá la atención sobre las encomiendas

Ante la gravedad de lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López Puerto, indicó que los operativos se fortalecerán en las vías de la ciudad y su área metropolitana, con énfasis en el transporte de paquetes y encomiendas.

La Policía Nacional continuará desplegando controles operativos y de prevención en los diferentes corredores viales del área metropolitana, con especial atención al transporte de encomiendas”, señaló el oficial.

Del mismo modo, la institución pidió a ciudadanos y empresas transportadoras suministrar información que permita prevenir el traslado ilegal de sustancias controladas. Los reportes pueden realizarse mediante la línea 123.

En un intento por liberar a hombre detenido en estación de Policía en Santa Marta, delincuentes atacaron las instalaciones del lugar a bala - crédito redes sociales/X
La Policía en Santa Marta anunció un incremento de los controles en las vías para evitar que los criminales sigan utilizando el transporte público para mover drogas por el país - crédito Policía de Santa Marta/X

Qué sucede al consumir fentanilo

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, el fentanilo es un opioide sintético. En medicina se usa para el dolor intenso bajo control profesional, pero su consumo como droga puede causar una sobredosis con rapidez, sobre todo cuando la dosis o la composición son desconocidas.

Las autoridades médicas indican que este actúa sobre receptores opioides del cerebro y la médula espinal. Puede generar analgesia, sedación y euforia, pero también reduce la actividad de las áreas que regulan la respiración. Entre las consecuencias inmediatas se destacan:

  • Somnolencia, confusión y dificultad para concentrarse.
  • Sensación de bienestar o euforia.
  • Náuseas, vómitos y estreñimiento.
  • Pupilas muy contraídas.
  • Mareos, baja presión arterial y ritmo cardíaco lento.
  • Respiración lenta, superficial o detenida.

El riesgo central es la depresión respiratoria: la persona deja de recibir suficiente oxígeno, puede perder el conocimiento, entrar en coma y morir.

Consecuencias del consumo repetido

  • Tolerancia: se necesitan cantidades mayores para sentir el mismo efecto.
  • Dependencia física: el organismo se adapta a la sustancia.
  • Trastorno por consumo de opioides o adicción: deseo intenso de consumir, pérdida de control y continuidad del uso pese a los daños.
  • Abstinencia al suspenderlo: dolor muscular y óseo, escalofríos, ansiedad, inquietud, calambres, diarrea y vómitos.
  • Mayor riesgo de sobredosis tras un período sin consumo, porque disminuye la tolerancia.

El peligro aumenta si se mezcla con alcohol u otros sedantes. Esa combinación puede profundizar la sedación y detener la respiración.

Frasco de fentanilo con pastillas blancas y azules, jeringa sin aguja, y más pastillas dispersas sobre una mesa de madera, con una mano adulta al fondo.
En el mercado ilegal esta droga se fabrica de forma clandestina, por lo que no hay certeza de sus componentes y sus efectos pueden ser diferentes en cada consumidor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Señales de sobredosis

  • No responde o no se puede despertar.
  • Respira muy despacio, de forma irregular o no respira.
  • Hace sonidos de ronquido, gorgoteo o ahogo.
  • Tiene labios, uñas o piel azulados, grises o violáceos.
  • Presenta pupilas puntiformes y piel fría o húmeda.

Ante una sospecha de sobredosis, hay que llamar a la línea de emergencias 123 de inmediato. Los especialistas recomiendan que la persona afectada debe estar acompañada por alguien que se encargue de vigilar su respiración.

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