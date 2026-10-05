Hombre es señalado de incendiar la casa de su expareja y sus dos hijos en Bucaramanga: la Policía lo busca

En el inmueble, una mujer y sus dos hijos, de 5 y 16 años, fueron rescatados para evitar afectaciones por las llamas mientras que integrantes del cuerpo de bomberos inspeccionaron la vivienda afectada - crédito Bomberos de Bucaramanga / Instagram

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Una mujer y sus dos hijos, de 5 y 16 años, fueron rescatados tras el incendio de su vivienda en Bucaramanga (Santander), específicamente en el barrio La Joya. De acuerdo con versiones preliminares, la conflagración habría sido provocada y los allegados a las víctimas señalan a la expareja de la ciudadana como el responsable del ataque.

Entre tanto, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga confirmó que los tres ocupantes de la casa sufrieron afectaciones por inhalación de humo, por lo que tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para ser valorados por especialistas.

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La emergencia ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de octubre de 2026, en un inmueble ubicado en inmediaciones de la carrera 2 con calle 36. Del mismo modo, se dio a conocer que, momentos antes del incendio, la mujer había alertado a la Policía sobre la presencia de su expareja, que aparentemente intentaba ingresar a la vivienda.

La Policía Nacional acudió al lugar y, al encontrar el inmueble en llamas, alertó a los ocupantes para que se alejaran del foco del fuego. El apoyo inmediato de los uniformados les permitió a las víctimas refugiarse en la parte posterior del inmueble.

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Después de los minutos de pánico que vivieron los ocupantes de la casa, los equipos de emergencia lograron sacar con vida a la familia y controlar el fuego. Posteriormente, las tres víctimas recibieron atención médica por inhalación de humo y gases, pues ninguno de ellos presentó quemaduras, de acuerdo con el reporte médico confirmado por los bomberos que acudieron al lugar.

El sujeto habría prendido la casa tras intentar agredir a su expareja - crédito Bomberos de Bucaramanga / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

El diario local El Frente informó que la madre y el niño de 5 años recibieron el alta médica, pero indicó que la adolescente de 16 años permanece hospitalizada en el Hospital Universitario de Santander.

El incendio destruyó los enseres y pertenencias de la familia, por lo que sus allegados exigen justicia y apoyo de las autoridades.

Por su parte, Edgar Ochoa, integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que encontraron “un incendio generalizado en el primer piso de la vivienda”, sobre todo en la sala, y que las llamas alcanzaron el segundo nivel por la presencia de elementos de madera causando afectaciones a los objetos que tenían en la casa.

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Los Bomberos atienden cada una de las emergencias que se presentan en la ciudad - crédito Bomberos de Bucaramanga / X

Investigación contra la expareja de la víctima

Tras las primeras investigaciones, las autoridades orientan las pesquisas hacia la expareja de la mujer, señalado como presunto responsable de provocar el fuego. Hipótesis preliminares indican que el hombre habría intentado agredir a la víctima antes de prender fuego a la vivienda; sin embargo, los investigadores aún deben determinar si participó en el incendio.

El diario El Frente agregó que las autoridades activaron la ruta de atención para la víctima con la Patrulla Púrpura, las unidades de Infancia y Adolescencia y Policía Judicial.

La Policía Nacional trabaja por esclarecer el caso y salvaguardar la seguridad de las víctimas - crédito Policía Nacional

Información preliminar de las autoridades revelada por los diarios locales indicó que el hombre tendría antecedentes vinculados con violencia intrafamiliar y habría sido capturado antes por ese delito y por fraude a resolución judicial.

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La búsqueda del hombre continúa mientras los investigadores reconstruyen lo ocurrido antes de que comenzaran las llamas y establecen si el incendio obedeció a una acción deliberada. De ser el caso, el hombre sería vinculado a un proceso judicial por violencia intrafamiliar e intento de homicidio.

Aunque el delito y la posible vinculación al caso será determinada por un juez tras la recolección de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín, cuyo equipo de investigación se puso al frente de la situación para averiguar qué fue lo que pasó en la vivienda y confirmar si la mujer y sus hijos habrían recibido amenazas en ocasiones anteriores por parte del señalado agresor, además de conocer si la víctima directa fue víctima de violencia durante la relación.

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