Familia de Rosa Elvira Cely sigue sin recibir indemnización de la Subred Centro-Oriente, pese a fallo judicial: “Esto no es justo”

La familia de Rosa Elvira Cely denunció retrasos en el pago de la indemnización ordenada a la Subred Centro-Oriente de Salud de Bogotá - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Luego de tres años de que la justicia colombiana ordenara a la Subred Centro-Oriente de Salud de Bogotá responder a la familia de Rosa Elvira Cely, la mujer brutalmente violada y torturada en mayo de 2012, la familia víctima denuncia retrasos en el pago de la indemnización.

De hecho, aunque existe un acuerdo firmado el 27 de diciembre de 2023 en el que la subred se comprometió a pagar una millonaria suma por fallas en la atención de la mujer de 35 años, no habría una fecha clara en la que se haga efectivo el pacto monetario, según información conocida por El Tiempo.

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La familia demandó en 2016 a la Nación, a la Fiscalía General y al Hospital Santa Clara por los hechos previos al ataque contra Cely y por la falta de atención integral en el centro asistencial, al que llegó gravemente herida y con vida. El Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Bogotá establecieron, en fallos de 2023 y 2025, la responsabilidad de las entidades según sus competencias.

La condena para la Subred, como entidad a cargo del Hospital Santa Clara, incluye atención médica especializada y una reparación económica por daños morales, materiales y a la salud. El acuerdo conciliatorio fijó un máximo de 70 días hábiles para efectuar los desembolsos, pero transcurrieron dos años y nueve meses sin que se hubiera realizado un pago.

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La atención médica que precedió a la muerte

El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá estableció la responsabilidad de la Nación, la Fiscalía y el Hospital Santa Clara por las omisiones en el caso - crédito X

El Hospital Santa Clara mantuvo durante horas a Cely en una camilla de ambulancia ubicada en un pasillo, sin atención médica, según las conclusiones judiciales. Después fue obligada a permanecer sentada en una silla de ruedas, donde murió tras un paro cardiorrespiratorio y un cuadro de infección agravado por la demora en recibir servicios especializados.

Los jueces también determinaron que la Fiscalía incumplió su deber de investigar al no capturar a Javier Velasco Valenzuela, responsable del ataque. El hombre había sido denunciado años antes por conductas de acoso y abuso sexual contra otra mujer y contra sus propias hijas.

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La primera sentencia fue emitida a comienzos de diciembre de 2023. Luego, durante la administración de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la Secretaría Jurídica promovió una conciliación que quedó formalizada mediante la Resolución 673 del Distrito.

El equipo jurídico dhColombia, que representa a la familia, cuestionó el incumplimiento de la reparación. “Esto no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely, ni es el mensaje que se debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, sostuvo la organización.

Las conversaciones entre la familia y la Subred Centro-Oriente se retomaron en junio de 2026 para revisar un eventual pago, según información conocida por El Tiempo. Sin embargo, la entidad presentó una liquidación que, de acuerdo con dhColombia, estaba casi 37% por debajo de las pretensiones ordenadas por la justicia.

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En 14 años, el feminicidio de Rosa Elvira Cely derivó en una ley pionera para combatir la violencia contra las mujeres en Colombia - crédito Mario Franco/Colprensa

“Fue el propio Distrito quien hizo un acercamiento reconociendo su responsabilidad. No solo porque la sentencia así lo dispuso, sino porque verdaderamente dice buscar la transformación de la situación de las mujeres y la protección efectiva de sus derechos. Al no cumplir con estos fallos, se está enviando el mensaje de que el tema de los feminicidios y la protección a las mujeres en Bogotá no son prioritarios para el Distrito. Si no se cumple en el caso de Rosa Elvira, que tuvo tanta incidencia mediática e impacto en la opinión pública, ¿qué pueden esperar las demás mujeres en materia preventiva o respecto al cumplimiento de las órdenes que los jueces de la República le imparten al Distrito para la garantía efectiva de sus derechos?”, señaló la defensa de las víctimas.

La negociación quedó detenida por desacuerdos sobre los intereses de mora. En una reunión del 5 de agosto, presidida por la funcionaria Diana Carolina Bolaño en representación de la Subred, el acta conocida por el diario nacional da cuenta de que desde la entidad “se informó de las restricciones de acceder al pago de intereses y se acordó enviar propuesta de liquidación indexada al día siguiente”.

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La Resolución 673 establece que las sumas pactadas no generan intereses durante los plazos acordados para el primer y segundo desembolso. Pero añade que, si los pagos se realizan después de la fecha convenida, “se generarán intereses moratorios desde el día siguiente al del vencimiento del plazo convenido”.

Por su parte, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente aseguró que parte de la demora resulta de la intervención forzosa a la que fue sometida en 2024 y que la dejó sin autoridad para manejar los recursos de la red.

La Subred Centro-Oriente atribuyó el retraso a la intervención forzosa que ejerció la Superintendencia Nacional de Salud entre 2024 y 2025 - crédito Christian Castillo M/Colprensa

“En primer lugar, debe señalarse que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente permaneció bajo medida de intervención forzosa administrativa, adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025, periodo durante el cual la administración de la entidad estuvo sujeta a las disposiciones y decisiones propias de dicha medida por parte del entonces Interventor”, comentó la subred a El Tiempo.

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Una vez levantada la intervención, la entidad afirmó que encontró un alto pasivo y que inició acciones para identificar, organizar y priorizar las obligaciones judiciales, además de gestionar fuentes de financiación dentro de sus posibilidades presupuestales.

“Dentro de este proceso de priorización y gestión se encuentra contemplado el pago correspondiente al caso de la familia Cely, respecto de la cual, la actual administración ha adelantado las actuaciones administrativas y financieras necesarias para procurar su atención en el segundo semestre de 2026. A la fecha de este artículo de prensa, se informa que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. ha venido adelantando mesas de trabajo orientadas a revisar el estado y las condiciones de pago de la obligación a su cargo, en cuyo marco se han logrado avances significativos”, concluyó la red de salud.

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Para dhColombia, resulta injusto que, después de 14 años de los hechos contra Rosa Elvira Cely y de tres años desde la conciliación, continúe pendiente la indemnización y el paquete de atención psicosocial ordenado para su familia. “Eso no es justo con la familia de Rosa Elvira Cely ni es el mensaje que se le debe transmitir a las mujeres de la ciudad”, concluyó la organización.