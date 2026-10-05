Durante un vuelo de Avianca, una pasajera se desmayó luego de usar péptidos: un médico la auxilió

Una pasajera de un vuelo nacional de Avianca sufrió un desmayo por niveles bajos de glucosa y presión arterial - crédito medinternafacil/IG

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Una emergencia médica durante un vuelo nacional de Avianca terminó con el traslado de una pasajera a un servicio de salud tras el aterrizaje. La mujer se desmayó a bordo y, según el médico internista Yeimer Ortiz, presentaba una glucosa cercana a 50 y una presión arterial de 80/50, en su bolso encontraron una jeringa con péptidos que habría adquirido por Internet para bajar de peso.

Ortiz relató el episodio en un video publicado en sus redes sociales. El profesional viajaba como pasajero cuando la tripulación consultó si había un médico entre quienes estaban a bordo. Respondió al llamado y atendió a la mujer durante el trayecto.

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El internista describió que, al acercarse, encontró a la pasajera desmayada y con la piel fría. “Parece que era como una hipoglucemia porque estaba desmayada y fría”, afirmó al reconstruir la situación en la aeronave.

El médico encontró una jeringa con péptidos en el bolso de la pasajera

Durante la valoración inicial, Ortiz preguntó si la mujer tenía diabetes. De acuerdo con su relato, la respuesta fue negativa. Un pasajero que se encontraba junto a ella añadió entonces un dato que llevó al médico a indagar por la sustancia que había utilizado antes de sentirse mal.

El médico internista Yeimer Ortiz registró una presión arterial de 80/50 y glucosa cercana a 50 en la paciente - crédito Reuters/Captura video

“Tenía pulso bien. Pregunte si vivía con diabetes. Me dijo: ‘No, ella no tiene diabetes’”, señaló Ortiz. A continuación, el acompañante le indicó que la pasajera se había aplicado algo en el abdomen con una jeringa.

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Al revisar el bolso de la mujer, el médico encontró el dispositivo con péptidos. Según la versión que recibió del acompañante, la pasajera había conseguido esa sustancia a través de nternet y se la administraba con el propósito de perder peso. El relato no precisa el nombre del producto, su composición, la cantidad aplicada ni si tenía registro sanitario o prescripción médica.

“Ella lo compró por Internet, alguien se lo vendió y lo está aplicándose para perder peso”, contó el internista sobre la explicación que le dieron durante la atención. La relación entre la sustancia y el cuadro médico no fue establecida en el testimonio difundido por Ortiz.

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La pasajera recibió una bebida dulce antes del aterrizaje

Ante los valores que observó durante la asistencia, el médico y la tripulación actuaron para estabilizar a la pasajera hasta la llegada a tierra. Ortiz dijo que le dieron una bebida o alimento dulce de forma inmediata, mientras verificaban sus signos vitales dentro del avión.

La pasajera llevaba en su bolso una jeringa con péptidos adquiridos por internet para la pérdida de peso. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Se le tomó la tensión, venía 80 a 50 de tensión y la glucosa como en 50”, detalló. La hipoglucemia se refiere a un descenso de la concentración de glucosa en la sangre y puede causar síntomas como sudor frío, debilidad, confusión o pérdida de conocimiento, según la gravedad del cuadro.

El profesional sostuvo que el vuelo aterrizó sin otros inconvenientes. Una vez en tierra, la pasajera fue evacuada y trasladada para recibir atención médica. Ortiz indicó que, tras el procedimiento, parecía encontrarse mejor, aunque no se divulgaron diagnósticos posteriores ni información sobre su evolución clínica.

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El médico agradeció que hubiera sido posible intervenir a bordo y utilizó el caso para advertir sobre las prácticas de automedicación asociadas a tratamientos para adelgazar. “Esto es peligroso. Un llamado a estar muy cuidadosos y siempre buscar acompañamiento médico en los procesos de pérdida de peso”, expresó en el video.

Avianca agradeció la intervención de Yeimer Ortiz durante el vuelo

La aerolínea confirmó, a través de un mensaje dirigido al especialista, que la pasajera recibió asistencia después del aterrizaje. Avianca también reconoció la ayuda prestada por Ortiz durante la emergencia registrada en el vuelo nacional.

La mujer fue evacuada y conducida a un centro médico inmediatamente después de que la aeronave tocó tierra - crédito Carlos García Rawlins/REUTERS

“Doctor Yeimer, queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber brindado su apoyo médico durante el vuelo”, manifestó la compañía. En su declaración, la aerolínea agregó que la intervención “fue fundamental para atender la situación a bordo” y la calificó como un acto de generosidad.

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La empresa no informó la ruta, la fecha del vuelo ni otros detalles sobre el estado de salud de la pasajera, cuya identidad no fue revelada. Tampoco precisó si se activaron protocolos adicionales durante el trayecto.

El caso expuesto por Ortiz puso el foco en la necesidad de consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento para la reducción de peso, en particular cuando involucra medicamentos o sustancias inyectables. La pasajera quedó bajo atención médica luego de la evacuación, de acuerdo con la información comunicada por el médico y la aerolínea.