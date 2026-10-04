Jaime Vives, designado presidente de Coljuegos por De la Espriella, fue denunciado por violencia de género por su exesposa: “Me coge el pelo y me arrastra por la ducha”

Jaime Gregorio Vives Pinedo asumió su primer cargo en la administración pública tras más de 26 años de trayectoria en el sector privado - crédito seguimiento.co

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Apenas dos días después de que quedara en firme la designación del presidente Abelardo de la Espriella sobre el nuevo presidente de Coljuegos, apareció una denuncia de su excompañera sentimental que lo acusa de presuntos maltratos físicos y psicológicos durante el tiempo de su relación.

Según el relato de su exesposa, Marcela Dangond Fernández de Castro, la mujer afirmó que denunció al funcionario por presunta violencia intrafamiliar y por violencias basadas en género.

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Dangond sostuvo en diálogo con la revista Cambio que habría sufrido agresiones psicológicas, físicas y económicas durante su vínculo conyugal. La pareja tuvo tres hijos y atraviesa un proceso formal de divorcio.

La denuncia presentada por Marcela Dangond señala que Jaime Vives habría ejercido control económico sobre ella, la habría descalificado de forma recurrente y protagonizado un episodio de agresión física.

Marcela Dangond afirmó que su exesposo mantuvo un estricto control económico sobre el presupuesto del hogar durante el matrimonio - crédito El Informador

La exesposa del ahora presidente de Coljuegos relató que se casó cuando tenía 16 años y que, con el paso del tiempo, dejó de lado su formación profesional para acompañar el desarrollo laboral de Vives. Según contó a la revista, el entonces empresario le transmitía que su obligación era atender la casa y responder a las exigencias familiares.

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“Siempre me tocaba renunciar a mis sueños, a mis cosas para poder apoyarlo a él, para que él pudiera estar en paz y en tranquilidad, era lo que me decía para él poder surgir profesionalmente”, señaló la mujer.

Dangond sostuvo que las críticas fueron acompañadas de frases que afectaron su percepción sobre sí misma. También señaló que su exesposo insistía en que el respeto que recibía provenía de la posición de él.

“A mí Jaime siempre me decía, ‘a ti nadie te quiere, a ti el único que te quiere soy yo. A ti tus papás no te quieren, el que te quiere soy yo. A ti la gente te respeta, pero te respeta es por mí: ¿tú crees que a ti la gente te tiene en un buen concepto? A ti la gente no te tiene en un buen concepto’. Y así me decía muchas cosas, pero empecé a darme cuenta que todo lo que él me decía no era cierto”, señaló a Cambio.

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La exesposa del funcionario explicó que, al comienzo de la relación, su familia entregó todo su patrimonio familiar para que Vives lo administrara. De acuerdo con su versión, esa decisión derivó en un control total de los recursos de la pareja.

La mujer manifestó que debía pedir dinero y explicar cada gasto cotidiano. Indicó que, si su esposo desaprobaba alguna conducta o decisión, podía retirarle la tarjeta o negarle recursos.

Jaime Gregorio Vives Pinedo posee formación en administración de empresas y una especialización en Alta Gerencia - crédito @jaimevivesp/X

El conflicto económico, según su relato, se agravó tras una celebración de fin de año en la que se quemó un muñeco con características similares a las de Vives. Dangond afirmó que recibió un correo en el que él le advertía que dejaría de enviarle dinero y de cubrir deudas asumidas a su nombre.

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Entre esas obligaciones mencionó gastos vinculados al parto de una de sus hijas en Estados Unidos y consumos domésticos pagados con una tarjeta de crédito. Ella aseguró que no tenía empleo ni otras fuentes de ingresos.

“A raíz de eso él me manda un correo electrónico donde me dice que definitivamente ya no me va a mandar ni un solo peso, no va a seguir pagando las deudas que él había sacado y que se habían sacado a mi nombre. Deudas como el parto de mi hija, que nosotros le habíamos financiado en Estados Unidos. Créditos que se sacaban con mi tarjeta para pagar cosas de la casa”, señaló.

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El relato incluye un episodio de presunta agresión física en Bogotá

Dangond contó que uno de los momentos que incluyó en sus denuncias ocurrió cuando tenía 18 años. Según su declaración, el hecho sucedió después de regresar de una discoteca en Bogotá, cuando atravesaba la etapa inicial de su maternidad.

La mujer relató que entró al baño porque se sentía mal tras consumir alcohol. Entonces, afirmó, Vives habría reaccionado con enojo, tomado del pelo y llevado hasta la ducha de forma violenta.

“Cuando llegamos a la casa yo entro al baño y empiezo a vomitar y a sentirme muy mal por el tema del licor. Y él se llena de tanta rabia, me coge por el pelo, me arrastra hasta la ducha, me prende el agua fría y me deja ahí tirada y me dice, ‘Ahí es donde tú te debes de quedar por borracha, porque de verdad que me dañaste la noche. Definitivamente eres una porquería, tienes que aprender a tomar y a ser una buena esposa y una buena mujer”, comentó Dangond a Cambio.

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La denunciante sostuvo que esa experiencia influyó en su conducta posterior dentro de la relación. Explicó que comenzó a pedir perdón de forma constante y a relegar sus propias expectativas para evitar nuevas discusiones.

El empresario Jaime Vives Pinedo será nuevo presidente de Coljuegos, entidad que se encarga del monopolio rentístico de suerte y azar - crédito suministrada a Infobae Colombia

También mencionó expresiones que, según afirmó, Vives utilizaba frente a sus hijos y que la hicieron sentir avergonzada. Una de ellas fue la pregunta en inglés “Is anybody home?”, que interpretó como una forma de descalificación.

Dangond explicó que durante años mantuvo silencio porque sentía que debía proteger la imagen familiar. Recordó frases como “calladita te ves más bonita” y “los trapos sucios se lavan en casa”, que atribuyó a su exesposo.

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La mujer dijo que, tras una primera separación, aceptó volver a convivir con Vives pero que él planteó condiciones relacionadas con el respeto a su jerarquía. En ese período, aseguró que buscó atención psicológica.

“Acepto esto con un dolor muy grande de sentirme que me tenía de último lugar. Yo ahí estaba asistiendo con un psicólogo y recuerdo que llorando le decía: “no entiendo Jaime por qué no me valora y me sigue dejando de último, ¿por qué para él es más importante su jerarquía y su poder con el dinero y ese control que tiene que ejercer sobre mí?”, comentó a Cambio.

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Jaime Gregorio Vives Pinedo, administrador de empresas de 55 años, fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella para dirigir Coljuegos, la entidad encargada del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

Decreto 1430 de 2026 nombrando a Jaime Gregorio Vives como nuevo presidente de Coljuegos - crédito Ministerio de Hacienda

Antes de su llegada al cargo, Vives acumuló experiencia como directivo de empresas agroindustriales, entre ellas El Roble Agrícola y Biocosta. En 2009, la Fiscalía lo citó a interrogatorio durante las pesquisas por el caso Agro Ingreso Seguro.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella planteó que la violencia contra las mujeres debía tratarse como un problema prioritario de orden público. En su discurso de posesión del 7 de agosto, afirmó que su gobierno no toleraría agresiones contra mujeres y niños.

Entre enero y julio de este año, Medicina Legal registró 25.565 denuncias de violencia intrafamiliar contra mujeres en Colombia. El año anterior, la institución recibió 44.536 reportes de ese tipo.

Dangond afirmó que decidió hablar porque considera necesario reconocer el valor del trabajo de las mujeres dedicadas al hogar. Su expectativa, dijo, está depositada en las autoridades encargadas de aplicar el enfoque de género y proteger a las víctimas de violencia.

Por el momento, Jaime Vives no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la denuncia hecha por su expareja sentimental.