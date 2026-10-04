Fuerzas Militares se enfrentaron a presuntos miembros del Clan del Golfo en el Cesar: hubo dos capturados y un arsenal incautado

Ejército incautó fusiles y motocicletas tras operativo contra el Clan del Golfo en Río de Oro - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El sábado 3 de octubre de 2026, tropas del Ejército Nacional de Colombia anunciaron la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en medio de una operación militar registrada en la vereda Pantanos, zona rural del municipio de Río de Oro, departamento de Cesar.

El procedimiento ocurrió después de un “combate de encuentro” entre tropas de la institución castrense y miembros de esa organización armada.

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La detención fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, en una publicación de X. El mandatario precisó que los detenidos estarían vinculados con la subestructura Ferney Antonio López Polo e este grupo armado.

Durante la operación, los militares incautaron material de guerra, entre ellos, dos fusiles, dos armas cortas, cuatro proveedores de fusil y dos motocicletas durante el operativo.

“La tranquilidad de los ciudadanos se defiende con acciones”, escribió De la Espriella en el mensaje, acompañado por fotografías de los dos hombres que fueron reducidos por los uniformados. Además, recalcó que el resultado afecta la capacidad de acción del grupo en Aguachica y Río de Oro.

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La información divulgada por el presidente señala que la ofensiva busca afectar las economías ilegales y el control territorial que, según su versión, mantiene el Clan del Golfo en sectores del departamento del Caribe colombiano.

Abelardo de la Espriella que las autoridades capturaron a dos narcoterroristas de la subestructura 'Ferney Antonio López Polo' - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su pronunciamiento, De la Espriella calificó a los detenidos como “narcoterroristas” y afirmó que el Gobierno continuará con operaciones contra esa estructura criminal.

El mandatario también lanzó un mensaje dirigido a los grupos armados ilegales y reiteró su respaldo a las Fuerzas Militares. La publicación cerró con las expresiones “Firme por la Patria” y “Que viva Cristo Rey”, frases que ha utilizado en anteriores comunicaciones sobre resultados de seguridad.

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Hasta el momento, no se conocieron detalles adicionales sobre la identidad de los capturados, los delitos que se les atribuirían ni el proceso judicial que enfrentarán. Tampoco se precisó si durante los enfrentamientos hubo personas heridas.

El caso deberá avanzar con las verificaciones de las autoridades competentes, que definirán la situación jurídica de los dos hombres y establecerán si pertenecen a la subestructura mencionada por el presidente.

Las capturas se suman a los operativos anunciados en los últimos días por el Gobierno colombiano contra redes asociadas con el narcotráfico, la extorsión y otros delitos en distintas regiones del país.

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Abelardo de la Espriella reportó dos detenidos tras combate con presunta estructura criminal en Cesar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Cayó alias Terry, señalado cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

Además de las capturas en Cesar, el presidente Abelardo de la Espriella informó que Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias Terry o Keiner, murió durante una operación militar contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, en zona rural de Jericó, Antioquia. El Gobierno lo señalaba como cabecilla de zona en el suroeste del departamento.

De acuerdo con el mandatario, Chavarría Tapias dirigía actividades de narcotráfico, cobros extorsivos y desplazamientos forzados en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes.

En un mensaje publicado en X, De la Espriella afirmó que el resultado afecta los recursos y la capacidad de acción de la organización en esa región.

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“Golpe al narcoterrorismo en Antioquia”, escribió el jefe de Estado al anunciar la muerte del señalado integrante. También aseguró que la ofensiva busca impedir que comerciantes, trabajadores y habitantes de los municipios afectados continúen sometidos a exigencias económicas ilegales.

El presidente sostuvo que la Fuerza Pública mantendrá los operativos contra las organizaciones ilegales. “Seguiremos persiguiendo” a esas redes y a sus mandos, expresó en su publicación. Las autoridades deberán consolidar el balance de la operación y establecer las circunstancias judiciales de los hechos.

Operación militar dejó muerto a presunto jefe de estructura del Clan del Golfo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En otro pronunciamiento, el presidente De la Espriella informó que la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a 10 personas en Santa Marta, Zona Bananera, Plato y Fundación, Magdalena, por presuntos delitos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

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Según el mandatario, entre los detenidos están alias Yepi y alias El Cabo, señalados como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. También fue capturado alias El Viejo o alias Roberto, a quien identificó como colaborador de alias Piter, supuesto cabecilla del Clan del Golfo.

El operativo dejó siete armas, dos explosivos, 135 cartuchos, celulares, motocicletas y $ 1 millón incautados. “El Magdalena merece vivir sin miedo”, afirmó.