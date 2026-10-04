Colombia

Destruyen mina ilegal del Clan del Golfo en Antioquia: habían instalado una antena satelital para evadir a las autoridades

El operativo militar inutilizó equipos para extraer hasta 3.000 gramos mensuales de oro en la vereda El Ingenio, donde las autoridades reforzaron la seguridad tras la intervención

Los militares incautaron una antena de internet satelital que funcionaba alimentada por un panel solar - crédito Ejército
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La Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que una operación en la vereda El Ingenio, en San Rafael, Antioquia, afectó una estructura de explotación ilícita de oro con capacidad para extraer cerca de 3.000 gramos mensuales.

El procedimiento también dejó una afectación económica estimada en 1.040 millones de pesos, según el valor atribuido a la maquinaria, los equipos, los combustibles y los demás insumos que estaban en el lugar.

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La intervención se concentró en una unidad de producción minera ubicada en el oriente antioqueño. Allí, las tropas destruyeron equipos que, de acuerdo con el reporte militar, eran utilizados para mantener la actividad extractiva sin autorización.

La operación estuvo a cargo de uniformados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4. Los militares inutilizaron una excavadora que estaba oculta entre ramas de árboles para evitar que pudiera ser detectada desde el aire.

El Ejército Nacional destruyó una unidad de minería ilegal atribuida al Clan del Golfo en el municipio de San Rafael, Antioquia - crédito Ejército
El Ejército Nacional destruyó una unidad de minería ilegal atribuida al Clan del Golfo en el municipio de San Rafael, Antioquia - crédito Ejército

Entre los elementos hallados, los militares encontraron una antena de internet satelital conectada a un panel solar. El dispositivo permitía que los operadores mantuvieran comunicación permanente desde la zona de explotación.

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Según la información entregada por la brigada, la antena era utilizada para reportar los avances de la extracción de oro a los cabecillas de la Subestructura Pacificadores de Samaná. También servía para alertar sobre la presencia de tropas en el sector.

La estructura intervenida contaba con equipos para sostener el proceso de extracción y clasificación del material. Las autoridades hallaron turbinas diésel, motobombas, sistemas de succión, herramientas de soldadura, mangueras, lubricantes y combustibles.

La presencia de esos elementos muestra que la unidad disponía de recursos para operar de forma continua. La capacidad de producción calculada por los militares superaba los 1.300 millones de pesos mensuales.

La explotación ilícita ubicada en la vereda El Ingenio tenía capacidad para extraer hasta 3.000 gramos de oro al mes - crédito Ejército
La explotación ilícita ubicada en la vereda El Ingenio tenía capacidad para extraer hasta 3.000 gramos de oro al mes - crédito Ejército

El Ejército señaló que la afectación a esa infraestructura busca debilitar las redes de financiación ilegal asociadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en esa zona del departamento.

La operación detuvo actividades de minería a cielo abierto en San Rafael

La intervención frenó la continuidad de trabajos de minería a cielo abierto que, según el reporte oficial, generaban daños sobre el suelo, la vegetación, la flora, la fauna y la forma del terreno.

La remoción de grandes cantidades de material ocasionaba pérdida de la capa orgánica y deforestación en el área intervenida. Esas actividades alteraban las condiciones naturales del lugar donde funcionaba la unidad minera.

El uso de maquinaria pesada, combustibles y lubricantes también incrementaba el riesgo de contaminación de las fuentes hídricas y de los suelos cercanos. A ello se sumaba la disposición indiscriminada de sedimentos derivados de la extracción.

La destrucción de maquinaria e insumos en la zona representó un impacto económico de 1.040 millones de pesos - crédito Ejército
La destrucción de maquinaria e insumos en la zona representó un impacto económico de 1.040 millones de pesos - crédito Ejército

La suspensión de la operación minera reduce esos riesgos ambientales, de acuerdo con la información de la Cuarta Brigada. El resultado se vinculó tanto con la protección de los recursos naturales como con la afectación de la actividad económica ilegal.

La unidad tenía una infraestructura que combinaba maquinaria para la extracción, equipos de bombeo, sistemas de comunicación y suministro de energía. La antena satelital funcionaba con un panel solar, lo que permitía mantener contacto desde un sector rural y advertir posibles operativos militares.

Tras el procedimiento, las tropas reforzaron el dispositivo de seguridad en el área de los hechos. La medida tiene como objetivo continuar la búsqueda de otras unidades dedicadas a la producción minera ilegal.

La presencia militar busca impedir que nuevas estructuras retomen la extracción en la zona o trasladen los equipos a otros puntos del oriente de Antioquia. El despliegue también apunta a localizar los componentes logísticos que sostienen ese tipo de actividades.

La brigada indicó que mantendrá las operaciones contra las redes criminales que operan en el sector. La prioridad será afectar los recursos y las capacidades que permiten la explotación ilícita de yacimientos mineros.

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