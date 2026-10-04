Cortes de agua en Bogotá para la semana del 5 al 9 de octubre: 14 localidades tendrán suspensiones de hasta 27 horas

Las obras de mantenimiento, empates de redes e instalación de accesorios buscan reducir el riesgo de daños mayores en la red de distribución - crédito Colprensa

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026 en sectores de 14 localidades de Bogotá y en zonas de Soacha, Gachancipá y Sopó. Las suspensiones, que en la mayoría de los casos durarán 24 horas, obedecen a labores de mantenimiento, empates de redes, instalación de accesorios y macromedición.

La programación incluye interrupciones de hasta 27 horas en Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. La Eaab indicó que las obras buscan reducir el riesgo de daños mayores en tuberías y elementos de la red de distribución, por lo que recomienda a los hogares almacenar agua con anticipación.

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El lunes habrá cortes en Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño y Teusaquillo

El lunes 5 de octubre, los trabajos empezarán a las 7:00 a. m. en Ciudad Jardín Sur y Sosiego Sur, en Antonio Nariño, donde el servicio estará suspendido durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó cortes temporales de agua en catorce localidades y municipios vecinos entre el 5 y el 9 de octubre - crédito Colprensa

Ese mismo día, Remanso, en Puente Aranda, tendrá un corte de 27 horas desde las 8:00 a. m. entre la avenida Carrera 30 y la avenida Carrera 50, desde la avenida calle 8 Sur hasta la diagonal 16 Sur.

En Suba, los barrios Canta Gallo, Britalia, Granada Norte, Victoria Norte y Mazurén tendrán una interrupción de seis horas desde las 11:00 p. m., por mantenimiento preventivo. En Teusaquillo, Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, el centro comercial Gran Estación y la Secretaría de Educación estarán sin servicio durante cuatro horas desde las 10:00 a. m., por trabajos de macromedición.

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También habrá suspensión de 24 horas en Gachancipá, Sopó y Acuopolis, incluidos los sectores Serinco, Ecopulpack y Concremóvil, a partir de las 11:00 a. m. por mantenimiento correctivo.

Los trabajos del lunes 5 de octubre incluyen cortes de agua de hasta 27 horas en Puente Aranda y suspensiones en sectores de Suba, Antonio Nariño y Teusaquillo - crédito Alcaldía de Bogotá

El martes concentrará cortes en ocho zonas de Bogotá y Soacha

Para el martes 6 de octubre, la Eaab tiene programadas interrupciones desde las 8:00 a. m. en varios puntos. En Fontibón, San Pablo-Jericó estará sin agua por 27 horas debido a empates de las redes de acueducto. En Ciudad Bolívar y Soacha, sectores como Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I, Minuto de Dios, Villa Mercedes II y Lomalinda tendrán una suspensión de 24 horas por instalación de accesorios.

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Los barrios Estoril, Pasadena y Puente Largo, en Suba, estarán afectados durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por empates de redes. El mismo horario y duración aplicarán para La Uribe y San Antonio Noroccidental, en Usaquén, así como para Tierra Grande, Morella, Urbanización Terreros, Bosques de Tibanica y el centro comercial Ventura Terreros, en Soacha.

En Ciudad Bolívar, Espino, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes, María Cano y San Isidro tendrán mantenimiento preventivo desde las 9:00 a. m. En Chapinero, El Paraíso, Ingemar, María Cristina y los sectores de Siberia estarán sin servicio por trabajos correctivos en la línea Silencio-Parque Nacional. San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao y Samper Mendoza tendrán una interrupción de cuatro horas desde las 10:00 a. m.

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El martes 6 de octubre la interrupción del servicio afectará a barrios de Fontibón, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero y al municipio de Soacha - crédito Colprensa

Barrios Unidos y Kennedy tendrán interrupciones desde el miércoles

El miércoles 7 de octubre, Los Andes, La Castellana y Rionegro, en Barrios Unidos, tendrán cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. Los primeros por empates de redes y los segundos por la instalación de una válvula. Timiza, en Kennedy, también tendrá una suspensión de 24 horas a partir de esa hora por el cierre de terceros.

En la misma localidad, Lusitania estará sin servicio durante 27 horas desde las 8:00 a. m. por empates de redes. En Fontibón, El Chanco, Kassandra, El Charco, Puente Grande y Brisas tendrán cortes de 24 horas en horarios entre las 7:00 a. m. y el mediodía.

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La jornada incluirá a Santa Librada, San Juan Bautista, La Andrea, Salazar Usme y El Pedregal II, en Usme. También afectará a Samoré, Claret, Villa Mayor, Escuela General Santander e Inglés, en Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. En Soacha, Bella Vista, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael tendrán un corte de siete horas desde las 2:00 p. m.

Las labores del miércoles 7 de octubre abarcarán obras en Barrios Unidos, Kennedy, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Fontibón - crédito Acueducto de Bogotá

El jueves habrá trabajos en Usaquén, Chapinero, Kennedy y el sur de la ciudad

El jueves 8 de octubre, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte, en Usaquén, estarán sin agua por 24 horas desde las 10:00 a. m. En Chapinero, El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector tendrán una interrupción de seis horas desde las 11:00 p. m.

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Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II y Tayrona, en Kennedy, tendrán mantenimiento preventivo durante 24 horas. En Ciudad Bolívar, Verona, Ensueño, Sierra Morena, Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda y El Satélite estarán incluidos en los trabajos de instalación de accesorios.

Además, Isla del Sol, en Tunjuelito, tendrá empates de redes desde las 9:00 a. m. San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego, Serafina y San Luis Sur, en Santa Fe, tendrán mantenimiento correctivo desde las 10:00 a. m.

El último corte de la semana será el viernes 9 de octubre en Belén y Villa Carmenza, Fontibón, con una suspensión de 24 horas desde las 7:00 a. m. Conozca el calendario completo haciendo clic aquí.

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La programación del jueves 8 de octubre contempla suspensiones del servicio de agua en sectores de Usaquén, Chapinero, Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de cada interrupción, la Eaab recomendó llenar el tanque de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar su uso para higiene y preparación de alimentos. Los carrotanques para clínicas, hospitales y lugares de alta afluencia se solicitan a través de la Acualínea 116.