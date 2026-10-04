Cortes de agua en Bogotá para la semana del 5 al 9 de octubre: 14 localidades tendrán suspensiones de hasta 27 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026 en sectores de 14 localidades de Bogotá y en zonas de Soacha, Gachancipá y Sopó. Las suspensiones, que en la mayoría de los casos durarán 24 horas, obedecen a labores de mantenimiento, empates de redes, instalación de accesorios y macromedición.
La programación incluye interrupciones de hasta 27 horas en Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. La Eaab indicó que las obras buscan reducir el riesgo de daños mayores en tuberías y elementos de la red de distribución, por lo que recomienda a los hogares almacenar agua con anticipación.
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El lunes habrá cortes en Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño y Teusaquillo
El lunes 5 de octubre, los trabajos empezarán a las 7:00 a. m. en Ciudad Jardín Sur y Sosiego Sur, en Antonio Nariño, donde el servicio estará suspendido durante 24 horas por mantenimiento preventivo.
Ese mismo día, Remanso, en Puente Aranda, tendrá un corte de 27 horas desde las 8:00 a. m. entre la avenida Carrera 30 y la avenida Carrera 50, desde la avenida calle 8 Sur hasta la diagonal 16 Sur.
En Suba, los barrios Canta Gallo, Britalia, Granada Norte, Victoria Norte y Mazurén tendrán una interrupción de seis horas desde las 11:00 p. m., por mantenimiento preventivo. En Teusaquillo, Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, el centro comercial Gran Estación y la Secretaría de Educación estarán sin servicio durante cuatro horas desde las 10:00 a. m., por trabajos de macromedición.
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También habrá suspensión de 24 horas en Gachancipá, Sopó y Acuopolis, incluidos los sectores Serinco, Ecopulpack y Concremóvil, a partir de las 11:00 a. m. por mantenimiento correctivo.
El martes concentrará cortes en ocho zonas de Bogotá y Soacha
Para el martes 6 de octubre, la Eaab tiene programadas interrupciones desde las 8:00 a. m. en varios puntos. En Fontibón, San Pablo-Jericó estará sin agua por 27 horas debido a empates de las redes de acueducto. En Ciudad Bolívar y Soacha, sectores como Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I, Minuto de Dios, Villa Mercedes II y Lomalinda tendrán una suspensión de 24 horas por instalación de accesorios.
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Los barrios Estoril, Pasadena y Puente Largo, en Suba, estarán afectados durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por empates de redes. El mismo horario y duración aplicarán para La Uribe y San Antonio Noroccidental, en Usaquén, así como para Tierra Grande, Morella, Urbanización Terreros, Bosques de Tibanica y el centro comercial Ventura Terreros, en Soacha.
En Ciudad Bolívar, Espino, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes, María Cano y San Isidro tendrán mantenimiento preventivo desde las 9:00 a. m. En Chapinero, El Paraíso, Ingemar, María Cristina y los sectores de Siberia estarán sin servicio por trabajos correctivos en la línea Silencio-Parque Nacional. San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao y Samper Mendoza tendrán una interrupción de cuatro horas desde las 10:00 a. m.
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Barrios Unidos y Kennedy tendrán interrupciones desde el miércoles
El miércoles 7 de octubre, Los Andes, La Castellana y Rionegro, en Barrios Unidos, tendrán cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. Los primeros por empates de redes y los segundos por la instalación de una válvula. Timiza, en Kennedy, también tendrá una suspensión de 24 horas a partir de esa hora por el cierre de terceros.
En la misma localidad, Lusitania estará sin servicio durante 27 horas desde las 8:00 a. m. por empates de redes. En Fontibón, El Chanco, Kassandra, El Charco, Puente Grande y Brisas tendrán cortes de 24 horas en horarios entre las 7:00 a. m. y el mediodía.
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La jornada incluirá a Santa Librada, San Juan Bautista, La Andrea, Salazar Usme y El Pedregal II, en Usme. También afectará a Samoré, Claret, Villa Mayor, Escuela General Santander e Inglés, en Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. En Soacha, Bella Vista, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael tendrán un corte de siete horas desde las 2:00 p. m.
El jueves habrá trabajos en Usaquén, Chapinero, Kennedy y el sur de la ciudad
El jueves 8 de octubre, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte, en Usaquén, estarán sin agua por 24 horas desde las 10:00 a. m. En Chapinero, El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector tendrán una interrupción de seis horas desde las 11:00 p. m.
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Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II y Tayrona, en Kennedy, tendrán mantenimiento preventivo durante 24 horas. En Ciudad Bolívar, Verona, Ensueño, Sierra Morena, Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda y El Satélite estarán incluidos en los trabajos de instalación de accesorios.
Además, Isla del Sol, en Tunjuelito, tendrá empates de redes desde las 9:00 a. m. San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego, Serafina y San Luis Sur, en Santa Fe, tendrán mantenimiento correctivo desde las 10:00 a. m.
El último corte de la semana será el viernes 9 de octubre en Belén y Villa Carmenza, Fontibón, con una suspensión de 24 horas desde las 7:00 a. m. Conozca el calendario completo haciendo clic aquí.
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Antes de cada interrupción, la Eaab recomendó llenar el tanque de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar su uso para higiene y preparación de alimentos. Los carrotanques para clínicas, hospitales y lugares de alta afluencia se solicitan a través de la Acualínea 116.
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