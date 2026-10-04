Colombia

Cortes de agua en Bogotá para la semana del 5 al 9 de octubre: 14 localidades tendrán suspensiones de hasta 27 horas

Sectores de Fontibón, Puente Aranda y Kennedy registrarán las interrupciones más prolongadas durante la semana. Las autoridades recomiendan almacenar líquido suficiente para atender las necesidades básicas durante los trabajos programados en las tuberías

Cortes de agua en Bogotá
Las obras de mantenimiento, empates de redes e instalación de accesorios buscan reducir el riesgo de daños mayores en la red de distribución - crédito Colprensa
Guardar

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) programó cortes temporales de agua entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026 en sectores de 14 localidades de Bogotá y en zonas de Soacha, Gachancipá y Sopó. Las suspensiones, que en la mayoría de los casos durarán 24 horas, obedecen a labores de mantenimiento, empates de redes, instalación de accesorios y macromedición.

La programación incluye interrupciones de hasta 27 horas en Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. La Eaab indicó que las obras buscan reducir el riesgo de daños mayores en tuberías y elementos de la red de distribución, por lo que recomienda a los hogares almacenar agua con anticipación.

PUBLICIDAD

El lunes habrá cortes en Suba, Puente Aranda, Antonio Nariño y Teusaquillo

El lunes 5 de octubre, los trabajos empezarán a las 7:00 a. m. en Ciudad Jardín Sur y Sosiego Sur, en Antonio Nariño, donde el servicio estará suspendido durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Cortes de agua en Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá programó cortes temporales de agua en catorce localidades y municipios vecinos entre el 5 y el 9 de octubre - crédito Colprensa

Ese mismo día, Remanso, en Puente Aranda, tendrá un corte de 27 horas desde las 8:00 a. m. entre la avenida Carrera 30 y la avenida Carrera 50, desde la avenida calle 8 Sur hasta la diagonal 16 Sur.

En Suba, los barrios Canta Gallo, Britalia, Granada Norte, Victoria Norte y Mazurén tendrán una interrupción de seis horas desde las 11:00 p. m., por mantenimiento preventivo. En Teusaquillo, Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, el centro comercial Gran Estación y la Secretaría de Educación estarán sin servicio durante cuatro horas desde las 10:00 a. m., por trabajos de macromedición.

PUBLICIDAD

También habrá suspensión de 24 horas en Gachancipá, Sopó y Acuopolis, incluidos los sectores Serinco, Ecopulpack y Concremóvil, a partir de las 11:00 a. m. por mantenimiento correctivo.

Racionamiento de agua en Bogotá: consulte turnos, fechas y zonas de corte para septiembre - crédito iStock
Los trabajos del lunes 5 de octubre incluyen cortes de agua de hasta 27 horas en Puente Aranda y suspensiones en sectores de Suba, Antonio Nariño y Teusaquillo - crédito Alcaldía de Bogotá

El martes concentrará cortes en ocho zonas de Bogotá y Soacha

Para el martes 6 de octubre, la Eaab tiene programadas interrupciones desde las 8:00 a. m. en varios puntos. En Fontibón, San Pablo-Jericó estará sin agua por 27 horas debido a empates de las redes de acueducto. En Ciudad Bolívar y Soacha, sectores como Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, El Espino I, Minuto de Dios, Villa Mercedes II y Lomalinda tendrán una suspensión de 24 horas por instalación de accesorios.

Los barrios Estoril, Pasadena y Puente Largo, en Suba, estarán afectados durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por empates de redes. El mismo horario y duración aplicarán para La Uribe y San Antonio Noroccidental, en Usaquén, así como para Tierra Grande, Morella, Urbanización Terreros, Bosques de Tibanica y el centro comercial Ventura Terreros, en Soacha.

En Ciudad Bolívar, Espino, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes, María Cano y San Isidro tendrán mantenimiento preventivo desde las 9:00 a. m. En Chapinero, El Paraíso, Ingemar, María Cristina y los sectores de Siberia estarán sin servicio por trabajos correctivos en la línea Silencio-Parque Nacional. San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao y Samper Mendoza tendrán una interrupción de cuatro horas desde las 10:00 a. m.

Cortes de agua en Bogotá
El martes 6 de octubre la interrupción del servicio afectará a barrios de Fontibón, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero y al municipio de Soacha - crédito Colprensa

Barrios Unidos y Kennedy tendrán interrupciones desde el miércoles

El miércoles 7 de octubre, Los Andes, La Castellana y Rionegro, en Barrios Unidos, tendrán cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. Los primeros por empates de redes y los segundos por la instalación de una válvula. Timiza, en Kennedy, también tendrá una suspensión de 24 horas a partir de esa hora por el cierre de terceros.

En la misma localidad, Lusitania estará sin servicio durante 27 horas desde las 8:00 a. m. por empates de redes. En Fontibón, El Chanco, Kassandra, El Charco, Puente Grande y Brisas tendrán cortes de 24 horas en horarios entre las 7:00 a. m. y el mediodía.

La jornada incluirá a Santa Librada, San Juan Bautista, La Andrea, Salazar Usme y El Pedregal II, en Usme. También afectará a Samoré, Claret, Villa Mayor, Escuela General Santander e Inglés, en Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. En Soacha, Bella Vista, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael tendrán un corte de siete horas desde las 2:00 p. m.

Técnicos del IDU y de la Eaab trabajan en la reparación de la tubería afectada en la Avenida El Rincón, epicentro del corte de agua en Suba - crédito Acueducto de Bogotá
Las labores del miércoles 7 de octubre abarcarán obras en Barrios Unidos, Kennedy, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Fontibón - crédito Acueducto de Bogotá

El jueves habrá trabajos en Usaquén, Chapinero, Kennedy y el sur de la ciudad

El jueves 8 de octubre, Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte, en Usaquén, estarán sin agua por 24 horas desde las 10:00 a. m. En Chapinero, El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector tendrán una interrupción de seis horas desde las 11:00 p. m.

Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II y Tayrona, en Kennedy, tendrán mantenimiento preventivo durante 24 horas. En Ciudad Bolívar, Verona, Ensueño, Sierra Morena, Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda y El Satélite estarán incluidos en los trabajos de instalación de accesorios.

Además, Isla del Sol, en Tunjuelito, tendrá empates de redes desde las 9:00 a. m. San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego, Serafina y San Luis Sur, en Santa Fe, tendrán mantenimiento correctivo desde las 10:00 a. m.

El último corte de la semana será el viernes 9 de octubre en Belén y Villa Carmenza, Fontibón, con una suspensión de 24 horas desde las 7:00 a. m. Conozca el calendario completo haciendo clic aquí.

Una escena callejera en un barrio de Bogotá, Colombia, donde residentes recogen agua de un gran tanque azul. Un cartel naranja anuncia 'AGUA CORTADA'.
La programación del jueves 8 de octubre contempla suspensiones del servicio de agua en sectores de Usaquén, Chapinero, Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de cada interrupción, la Eaab recomendó llenar el tanque de reserva, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y priorizar su uso para higiene y preparación de alimentos. Los carrotanques para clínicas, hospitales y lugares de alta afluencia se solicitan a través de la Acualínea 116.

Temas Relacionados

Cortes de agua BogotáCortes de agua SoachaServicios Acueduecto BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué pasó con Yamid Amat: La Fundación Santa Fe informó nuevos detalles del estado de salud del periodista

Los especialistas que lo atienden en la entidad privada emitieron un comunicado por solicitud de la familia para aclarar qué ocurre con el reconocido comunicador tras los rumores que circularon en redes sociales sobre su posible muerte

Qué pasó con Yamid Amat: La Fundación Santa Fe informó nuevos detalles del estado de salud del periodista

La ruta de los $5.000 millones de la Ungrd: así habría actuado la mano derecha de Vladimir Fernández en el caso de corrupción

Chats, llamadas y registros de ubicación en poder de la Fiscalía reconstruyen el recorrido de la presunta coima por los 40 carrotanques y vincularían parte de esos recursos con una visita de Sneyder Pinilla al apartamento de Irma Solangel Torres

La ruta de los $5.000 millones de la Ungrd: así habría actuado la mano derecha de Vladimir Fernández en el caso de corrupción

Capturaron a dos hermanos que se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá: uno de los carros se volcó en la persecución policial

La intervención comenzó cuando una patrulla detectó dos automotores, uno remolcando al otro, y escuchó llamados de auxilio; el dueño de uno fue hallado retenido tras el vuelco ocurrido cuadras después durante la fuga

Capturaron a dos hermanos que se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá: uno de los carros se volcó en la persecución policial

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”

Indalecio Dangond, jefe de cartera, explicó que el cereal requiere mucha agua y enfrenta precios volátiles, por lo que sugirió impulsar cultivos permanentes y revisar el modelo de producción ganadera

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Así reaccionó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al probar pandebono y agua de panela en una panadería colombiana en Queens: “Voy a engordar muchísimo aquí”

Flavia Dos Santos le contestó a Emiro Navarro tras enfurecerse por criticas a su plato en ‘MasterChef Celebrity’: “El machismo sigue vivo”

Karen Sevillano se molestó porqué tuvo que pagar $197.000 por un plato de comida en Medellín: “Vale menos la entrada a San Andrés”

Deportes

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”