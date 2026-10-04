Colombia

Ana del Castillo confesó que será mamá soltera y que ya eligió el nombre de su hijo: reveló quiénes serán los padrinos de su bebé

En una conversación cargada de emotividad, la intérprete contó los detalles de su gestación, los quebrantos de salud que enfrentó y el significado espiritual que la llevó a escoger el nombre de su hijo

Ana del Castillo confirmó que afrontará la crianza de su hijo, Noah, como madre soltera - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Ana del Castillo confirmó que afrontará la crianza de su hijo como madre soltera - crédito @anadelcastilloj/Instagram
Guardar

La cantante de vallenato Ana del Castillo confirmó que será madre por primera vez y afrontará la crianza como mamá soltera, luego de descubrir su embarazo en medio de un cuadro de dolor que inicialmente atribuyó a otra causa. La artista reveló además el nombre que llevará su hijo y los padrinos que acompañarán el bautizo.

La noticia llega en un momento en el que la cantante atraviesa un proceso de consolidación en su carrera artística dentro del género vallenato, con una agenda activa de presentaciones y compromisos en fundaciones. El embarazo, según relató, modificó un proyecto personal que la artista tenía planeado desde hace tiempo: la adopción de un niño en condición de vulnerabilidad, idea que surgió de su propia historia de infancia y que aseguró no descartar para el futuro, pese a la llegada de su primer hijo biológico.

PUBLICIDAD

En una entrevista exclusiva con el programa La Red, de Caracol Televisión, Ana del Castillo abrió las puertas de su casa para hablar sobre su proceso de gestación, los problemas de salud que enfrentó en los primeros meses y los detalles de la llegada de su primogénito.

“Estoy feliz porque es la primera vez que yo vivo esta experiencia, no había tenido nunca y que: ‘Ay, tengo un retraso’. Nada. Me han dado unas agrieras, me han dado dolor de cabeza, me han dado antojo de butifarra, mango con sal y limón”, relató la artista sobre los primeros síntomas que experimentó con su acostumbrado desparpajo.

PUBLICIDAD

La cantante narró que, antes de confirmar su estado, atravesó un episodio de salud que terminó por alertarla. “Tuve un evento en Fundación. Llegué tarde porque me atacó algo en las tapas de las nalgas, en el hueso como tal, y me agarró toda la pierna. Yo todavía no sabía que estaba embarazada”, explicó.

Fue después de ese compromiso cuando decidió realizarse la prueba de embarazo que confirmó la noticia. La artista detalló que el cuadro de ciática que la aquejó no desapareció con el avance de la gestación, sino que volvió a manifestarse con mayor intensidad.

Ana del Castillo no informó el tiempo de gestación ni confirmó la identidad del padre de su bebé tras anunciar el embarazo - crédito @anadelcastilloj/Instagram
La artista descubrió su estado de gestación luego de consultar al médico por un severo dolor de ciática durante sus compromisos profesionales - crédito @anadelcastilloj/Instagram

“Ahora me volvió a dar el tema de la ciática. Ayer, pues, estuvo el médico dos días conmigo, el ginecólogo, y pues con terapias. Me dijo: ‘Yo sé que te va a doler, mira, tómate dos dole cada seis horas’. Me ha tocado agarrar un poco más suave porque la ciática me dio más duro que nunca”, señaló.

Pese a los síntomas, Ana del Castillo aseguró que continúa con su actividad artística, aunque con algunos ajustes. Consultada sobre cómo maneja su trabajo en medio del embarazo, respondió: “No, ya un poquito más de cuidado. Tú sabes que, al bajarme de la tarima, los seguidores se toman fotos. No voy a dejar de dar fotos, pero lo que es golpecitos en la barriga”.

La cantante agregó que evita el esfuerzo físico excesivo y modificó algunos elementos de su vestuario escénico: “Los tacones bajitos, porque tampoco voy a dejar de usar tacones porque eso es un caché. No me gusta cantar en tenis”. Sobre esto último, precisó que la altura del calzado no es un impedimento: “En tacones bajitos se puede cantar, y pues nada de ropa apretada”.

El significado detrás del nombre que eligió para su hijo

---
Ana del Castillo ajustó su vestuario escénico y redujo el impacto físico en sus presentaciones para proteger su salud durante el embarazo - crédito @anadelcastilloj/IG

La artista reveló que su hijo llevará el nombre de Noah, una elección con una fuerte carga simbólica para ella. “Es Noah con h. Porque es Noé en español, pero en hebreo es Noah”, explicó.

La cantante vinculó el nombre con el relato bíblico del arca y sus propias creencias religiosas: “Cuando ese hombre lleno de liderazgo, lleno de consolación, de cosas. Todo es bíblico, yo creo mucho en Dios”.

Consultada sobre si alguna vez se imaginó como madre, Ana del Castillo contó que su primer plan no contemplaba un embarazo, sino un proceso de adopción: “Primero tenía la mentalidad de adoptar. Niños que, por ejemplo, no tienen recursos, o pues hay mamás de mamás”.

La artista profundizó en las razones detrás de esa intención, vinculadas a su propia historia personal: “Hay mamás de toda clase, que no quieren a sus hijos, que los abandonan. Tú sabes que mi vida ha sido un poco difícil desde la niñez, y yo, pues, doy el amor que a veces no tuve”.

Ana del Castillo recordó que siendo una niña le escribía cartas a Diomedes Díaz y se las hacía llegar por debajo de la reja de su casa - crédito @anadelcastilloj/Instagram
La cantante de vallenato contemplaba la adopción de un niño en condición de vulnerabilidad antes de conocer la noticia de su gestación - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Pese al giro que tomaron sus planes con la llegada de Noah, la cantante fue enfática en que no renunciará a la idea de adoptar en el futuro. “Quería tener como esa oportunidad de adoptar, pero primero mi Dios me mandó a mi hijo”, afirmó, al añadir que no descarta la posibilidad de adoptar en un futuro.

Sobre los padrinos de su hijo, la artista confirmó que la creadora de contenido Andrea Valdiri y el cantante vallenato Jean Carlos Centeno cumplirán ese rol en el bautizo del pequeño, figuras cercanas al entorno musical y del entretenimiento en el que se desenvuelve Del Castillo.

Temas Relacionados

Ana del CastilloEmbarazoColombia-EntretenimientoHijo de Ana del CastilloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

En el estadio Romelio Martínez, los embajadores visitan al único conjunto de la segunda división que sobrevive en el certamen y eliminó previamente al Junior

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Negociación del Gobierno de De la Espriella con el FMI enfrenta el reto de un ajuste fiscal que evite disparar la deuda

El profesor Giovanny Hernández, de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia los principales desafíos fiscales que enfrenta el Ejecutivo y señaló los efectos que tendría para el país aplazar o realizar de manera insuficiente el ajuste de las finanzas públicas

Negociación del Gobierno de De la Espriella con el FMI enfrenta el reto de un ajuste fiscal que evite disparar la deuda

María Fernanda Cabal oficializó su ingreso como militante del Partido Republicano con duro discurso: “Quiero una derecha con carácter”

La exsenadora confirmó el giro político como primera militante de este movimiento conservador, tras renunciar al partido Centro Democrático, corporación en la que militó por más de 15 años

María Fernanda Cabal oficializó su ingreso como militante del Partido Republicano con duro discurso: “Quiero una derecha con carácter”

Capturados tres hombres sorprendidos desmantelando un vehículo hurtado: vecinos se percataron y llamaron a la Policía

Las autoridades informaron que cuando los uniformados llegaron al lugar de los hechos, el vehículo estaba sin placas, con varias partes desmontadas y el chasis alterado

Capturados tres hombres sorprendidos desmantelando un vehículo hurtado: vecinos se percataron y llamaron a la Policía

Sinuano Día resultados de hoy sábado 3 de octubre: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy sábado 3 de octubre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: los fans hacen su ingreso a El Campín para el show del 3 de octubre

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: los fans hacen su ingreso a El Campín para el show del 3 de octubre

Laura Tobón y Lina Tejeiro visualizaron a sus hijos jugando juntos: “Muy hermoso”

Dua Lipa y Shakira se robaron el show en Madrid al cantar “Antología”: así fue cuando la británica cantó el clásico en Colombia

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”

Deportes

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club