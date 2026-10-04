Ana del Castillo confesó que será mamá soltera y que ya eligió el nombre de su hijo: reveló quiénes serán los padrinos de su bebé

Ana del Castillo confirmó que afrontará la crianza de su hijo como madre soltera - crédito @anadelcastilloj/Instagram

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La cantante de vallenato Ana del Castillo confirmó que será madre por primera vez y afrontará la crianza como mamá soltera, luego de descubrir su embarazo en medio de un cuadro de dolor que inicialmente atribuyó a otra causa. La artista reveló además el nombre que llevará su hijo y los padrinos que acompañarán el bautizo.

La noticia llega en un momento en el que la cantante atraviesa un proceso de consolidación en su carrera artística dentro del género vallenato, con una agenda activa de presentaciones y compromisos en fundaciones. El embarazo, según relató, modificó un proyecto personal que la artista tenía planeado desde hace tiempo: la adopción de un niño en condición de vulnerabilidad, idea que surgió de su propia historia de infancia y que aseguró no descartar para el futuro, pese a la llegada de su primer hijo biológico.

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En una entrevista exclusiva con el programa La Red, de Caracol Televisión, Ana del Castillo abrió las puertas de su casa para hablar sobre su proceso de gestación, los problemas de salud que enfrentó en los primeros meses y los detalles de la llegada de su primogénito.

“Estoy feliz porque es la primera vez que yo vivo esta experiencia, no había tenido nunca y que: ‘Ay, tengo un retraso’. Nada. Me han dado unas agrieras, me han dado dolor de cabeza, me han dado antojo de butifarra, mango con sal y limón”, relató la artista sobre los primeros síntomas que experimentó con su acostumbrado desparpajo.

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La cantante narró que, antes de confirmar su estado, atravesó un episodio de salud que terminó por alertarla. “Tuve un evento en Fundación. Llegué tarde porque me atacó algo en las tapas de las nalgas, en el hueso como tal, y me agarró toda la pierna. Yo todavía no sabía que estaba embarazada”, explicó.

Fue después de ese compromiso cuando decidió realizarse la prueba de embarazo que confirmó la noticia. La artista detalló que el cuadro de ciática que la aquejó no desapareció con el avance de la gestación, sino que volvió a manifestarse con mayor intensidad.

La artista descubrió su estado de gestación luego de consultar al médico por un severo dolor de ciática durante sus compromisos profesionales - crédito @anadelcastilloj/Instagram

“Ahora me volvió a dar el tema de la ciática. Ayer, pues, estuvo el médico dos días conmigo, el ginecólogo, y pues con terapias. Me dijo: ‘Yo sé que te va a doler, mira, tómate dos dole cada seis horas’. Me ha tocado agarrar un poco más suave porque la ciática me dio más duro que nunca”, señaló.

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Pese a los síntomas, Ana del Castillo aseguró que continúa con su actividad artística, aunque con algunos ajustes. Consultada sobre cómo maneja su trabajo en medio del embarazo, respondió: “No, ya un poquito más de cuidado. Tú sabes que, al bajarme de la tarima, los seguidores se toman fotos. No voy a dejar de dar fotos, pero lo que es golpecitos en la barriga”.

La cantante agregó que evita el esfuerzo físico excesivo y modificó algunos elementos de su vestuario escénico: “Los tacones bajitos, porque tampoco voy a dejar de usar tacones porque eso es un caché. No me gusta cantar en tenis”. Sobre esto último, precisó que la altura del calzado no es un impedimento: “En tacones bajitos se puede cantar, y pues nada de ropa apretada”.

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El significado detrás del nombre que eligió para su hijo

Ana del Castillo ajustó su vestuario escénico y redujo el impacto físico en sus presentaciones para proteger su salud durante el embarazo - crédito @anadelcastilloj/IG

La artista reveló que su hijo llevará el nombre de Noah, una elección con una fuerte carga simbólica para ella. “Es Noah con h. Porque es Noé en español, pero en hebreo es Noah”, explicó.

La cantante vinculó el nombre con el relato bíblico del arca y sus propias creencias religiosas: “Cuando ese hombre lleno de liderazgo, lleno de consolación, de cosas. Todo es bíblico, yo creo mucho en Dios”.

Consultada sobre si alguna vez se imaginó como madre, Ana del Castillo contó que su primer plan no contemplaba un embarazo, sino un proceso de adopción: “Primero tenía la mentalidad de adoptar. Niños que, por ejemplo, no tienen recursos, o pues hay mamás de mamás”.

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La artista profundizó en las razones detrás de esa intención, vinculadas a su propia historia personal: “Hay mamás de toda clase, que no quieren a sus hijos, que los abandonan. Tú sabes que mi vida ha sido un poco difícil desde la niñez, y yo, pues, doy el amor que a veces no tuve”.

La cantante de vallenato contemplaba la adopción de un niño en condición de vulnerabilidad antes de conocer la noticia de su gestación - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Pese al giro que tomaron sus planes con la llegada de Noah, la cantante fue enfática en que no renunciará a la idea de adoptar en el futuro. “Quería tener como esa oportunidad de adoptar, pero primero mi Dios me mandó a mi hijo”, afirmó, al añadir que no descarta la posibilidad de adoptar en un futuro.

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Sobre los padrinos de su hijo, la artista confirmó que la creadora de contenido Andrea Valdiri y el cantante vallenato Jean Carlos Centeno cumplirán ese rol en el bautizo del pequeño, figuras cercanas al entorno musical y del entretenimiento en el que se desenvuelve Del Castillo.