Gobierno reprogramó $19,8 billones de la deuda interna y aplazó pagos que vencían en 2026 y 2027: qué implica

La operación permitió reducir en $2,4 billones los vencimientos previstos para 2026 y en $17,4 billones los correspondientes a 2027 - crédito Colprensa y @MinHacienda/X

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El Gobierno nacional inició el viernes 2 de octubre de 2026 un programa para modificar el calendario de pagos de parte de la deuda pública interna. La primera operación consistió en un intercambio de Títulos de Tesorería (TES) por $19,8 billones, con el que la Nación recibió títulos que estaban próximos a vencer y, a cambio, entregó nuevos títulos con fechas de pago distribuidas en diferentes años.

La operación permitió disminuir en $2,4 billones los vencimientos previstos para 2026 y en $17,4 billones los correspondientes a 2027. De esta manera, obligaciones que estaban concentradas en esos dos años fueron trasladadas hacia otras vigencias, con títulos cuyo vencimiento se extiende hasta 2062.

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El Ministerio de Hacienda adjuntó a su comunicado los datos correspondientes a los resultados finales del canje. En uno de los cuadros se detallan los TES recibidos por la Nación, mientras que en otro se relacionan los títulos entregados a los inversionistas, con sus respectivas fechas de vencimiento, tasas, precios y valores nominales.

¿Cómo funciona el intercambio?

TES recibidos por la Nación, según las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda - crédito Ministerio de Hacienda

En términos sencillos, la operación permitió cambiar títulos de deuda que debían pagarse en el corto plazo por otros con fechas de vencimiento más lejanas. Los inversionistas entregaron a la Nación TES que vencían principalmente entre octubre de 2026 y noviembre de 2027 y recibieron a cambio títulos con vencimientos distribuidos entre 2027 y 2062.

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Según los datos suministrados por la cartera, entre los títulos recibidos por la Nación se encontraban obligaciones con vencimientos del 20 de octubre de 2026, 17 de noviembre de 2026, 26 de enero de 2027, 17 de marzo de 2027 y 3 de noviembre de 2027. El valor nominal de estos títulos sumó $19,8 billones. Por su parte, los TES entregados por la Nación tienen vencimientos en diferentes fechas. El cuadro incluye títulos con pagos previstos para julio, agosto y septiembre de 2027, agosto de 2029, febrero de 2030, enero de 2031, enero de 2035, noviembre de 2040, marzo de 2058 y febrero de 2062, entre otros.

La información también presenta para cada título la tasa, el precio y el porcentaje que representó dentro de la operación. La operación estuvo dividida en dos partes: el tramo competitivo alcanzó $11,3 billones y recibió demandas por $14,7 billones. De ese monto solicitado fueron adjudicados $11,3 billones, equivalente a un porcentaje de aceptación del 77%.

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El segundo tramo, denominado no competitivo, alcanzó $8,5 billones. En este caso, los creadores de mercado presentaron ofertas con las mismas características financieras aprobadas en la subasta competitiva. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional participó en este tramo con ofertas que alcanzaron $5,6 billones.

El costo y el nuevo perfil de la deuda

Perfil de vencimientos TES Clase B presentado por el Gobierno - crédito Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda informó que el costo de la operación fue de $536.000 millones, equivalente al 2,7% del monto total canjeado. En el proceso participaron inversionistas locales y extranjeros a través de las 13 instituciones que hacen parte del programa de creadores de mercado para títulos de deuda pública.

La entidad también reportó un cambio en la vida promedio de la deuda interna representada en TES. Con el intercambio, este indicador pasó de 9,97 a 10,17 años, es decir, aumentó en 0,2 años. El gráfico entregado por el ministerio muestra cómo se modifica el perfil de vencimientos de los TES Clase B. Antes de la operación, una parte importante de los pagos estaba concentrada en 2026 y 2027. Después del canje, los vencimientos aparecen distribuidos en diferentes años, incluidos compromisos que llegan hasta 2062.

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, explicó que el objetivo de la operación está relacionado con el manejo de los vencimientos y de la liquidez de la Nación. “Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”.

La cartera indicó además que la operación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, en lo relacionado con las operaciones de manejo de deuda pública, y señaló que el intercambio no incrementa el endeudamiento neto de la Nación.

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Habrá dos nuevos intercambios

Esta fue la primera de tres operaciones previstas dentro del programa de reperfilamiento de vencimientos. Las siguientes están programadas para el 22 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, según dijo el ministro Miguel Gómez - crédito @CamaraColombia/X

El Gobierno informó que esta fue la primera operación del programa de reperfilamiento de vencimientos y anunció dos nuevas ventanas de intercambio para los próximos meses.

La segunda operación está prevista para el 22 de octubre de 2026, mientras que la tercera tendrá lugar el 19 de noviembre de 2026. El ministro Gómez invitó a los inversionistas a participar en las siguientes jornadas y destacó la participación registrada en la primera operación.

“Invitamos a todos inversionistas a ser parte de la segunda ventana de intercambio que tendrá lugar el próximo 22 de octubre de 2026 y de la tercera ventana el próximo 19 de noviembre de 2026”, señaló el funcionario.

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La operación también generó una reacción desde la oposición. El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo cuestionó el costo de la transacción y publicó en su cuenta de X: “Noo; Abelardo de la Espriella tenes huevo. Le vas a regalar 1.3 billones de pesos de intereses X año a tus amigos de los bancos mientras miles de colombianos están rogando por un techo y comida. Que brutalidad”.