Laura Tobón y Lina Tejeiro visualizaron a sus hijos jugando juntos: “Muy hermoso”

Las dos celebridades colombianas proyectaron en redes sociales una reunión futura entre sus respectivos hijos - crédito @laura_tobon y @linatejeiro/Instagram

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Laura Tobón anunció en junio de 2026 su segundo embarazo junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez. La presentadora reveló que, a diferencia de su primera experiencia como madre, vive esta nueva etapa con mayor calma y seguridad, sin la presión estética ni los temores que marcaron la gestación de su primer hijo, Lucca, nacido el 29 de diciembre de 2021.

A inicios de agosto confirmó que el bebé en camino es un niño y reveló su nombre, Mattia, cuya llegada se estima para octubre, según los cálculos basados en los cinco meses de gestación que la modelo reportó en junio.

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En paralelo, la actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro dio a conocer su propio embarazo el 30 de abril de 2026, también a través de sus redes sociales. El descubrimiento de la gestación ocurrió mientras participaba en las grabaciones de MasterChef Celebrity del Canal RCN, donde fue diagnosticada con hipertiroidismo gestacional, una condición que afectó su energía y contribuyó a su salida de la competencia.

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG

La actriz confirmó que asumiría la maternidad en solitario de su hijo, llamado Gael, que nació el 16 de septiembre de 2026, antes de la fecha estimada para octubre que se venía manejando durante el embarazo.

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El paralelismo entre ambos procesos tomó un nuevo giro cuando una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram desató la conexión pública entre las dos celebridades colombianas.

Un seguidor le preguntó a Tobón si se imaginaba a Gael, el hijo de Tejeiro, jugar con Mattia, el bebé que espera. La modelo respondió con un texto y una fotografía en la que aparece junto a Tejeiro, ambas embarazadas, y agregó: “Ese será un encuentro muy hermoso”.

Mientras Gael, el hijo de Lina Tejeiro nació en septiembre, se espera que Mattia lo haga en el transcurso de octubre - crédito @laura_tobon/Instagram

La actriz llanera no tardó en reaccionar. Tejeiro republicó la historia de Tobón en sus propias redes y añadió un comentario que reforzó la expectativa sobre un futuro vínculo entre los dos niños: “Tenemos muchos planes por hacer”.

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Así trabaja Laura Tobón para hacer una recuperación física efectiva luego de dar a luz

Tobón explicó que registró un aumento de 22 kilos en su segundo embarazo debido a factores hereditarios, motivo por el que planificó con un nutricionista su recuperación - crédito @laura_tobon/Instagram

Más allá de ese intercambio, Tobón utilizó la misma sección de preguntas de Instagram para profundizar en distintos aspectos de su segundo embarazo, desde el aumento de peso hasta los planes de recuperación física y el acompañamiento familiar durante el posparto.

Ante la consulta de si ya tenía definidas las rutinas para recuperar su cuerpo después del nacimiento de Mattia, Tobón explicó que recurrirá nuevamente al profesional que la acompañó tras su primer parto: “Me ayudó en mi posparto y cómo tener una nutrición más balanceada!! “Este año será igual. Vamos a ver cómo nos va”.

Sobre si había bajado de peso durante esta gestación, la presentadora respondió con humor y transparencia: “Jajaja bajar de peso como tal. NO. Hasta el momento me he subido 22 kilos y con Lucca fueron 30”. Agregó que, pese a los esfuerzos realizados en esta ocasión, existe un factor hereditario que incide en el aumento de peso durante sus embarazos.

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“En este embarazo he estado mucho más consciente con mi alimentación y tratando de cuidarme, pero mi mamá siempre dice que lo mío es hereditario, que como soy una mujer grande, mi cuerpo tiende a subir bastante de peso en los embarazos”, explicó, cerrando la respuesta con una reflexión sobre su actitud frente al proceso: “Así que nada, a confiar en mi cuerpo, disfrutar el proceso y después habrá tiempo para volver poco a poco”.

Consultada sobre quién la acompañará durante el posparto, Tobón identificó a dos figuras centrales en ese proceso: su esposo Álvaro Rodríguez y su madre Gina María Yepes.

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Con base en los cinco meses de embarazo que Tobón reportó en junio pasado, los seguidores de la modelo proyectaron que el nacimiento de Mattia ocurriría entre inicios y mediados de octubre de 2026, por lo que sería cuestión de tiempo para que la modelo y presentadora entrara a labores de parto.