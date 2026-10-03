Colombia

Caso Odebrecht: juzgado definirá si el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade es culpable por presuntas irregularidades en la entidad

La decisión llega después de que un cálculo del expediente ubicara en octubre el límite para perseguir dos conductas vinculadas con la Ruta del Sol 2 y advirtiera que otras ya estarían extinguidas

Luis Fernando Andrade
El Juzgado 25 Penal del Circuito programó para el 30 de noviembre de 2026 la audiencia de sentido del fallo contra Luis Fernando Andrade - crédito Diego Pineda/Colprensa
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Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), conocerá el 30 de noviembre de 2026 el sentido del fallo en el proceso por presuntas irregularidades en la Ruta del Sol 2, cuando los principales cargos investigados podrían haber prescrito por el vencimiento de los plazos legales para ejercer la acción penal.

El Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento fijó la audiencia virtual para las 9:00 a. m.. La Rama Judicial notificó la programación el 29 de septiembre.

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La investigación busca determinar si hubo actuaciones irregulares en la incorporación del tramo Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2, una obra cuya concesionaria incluía a la constructora brasileña Odebrecht.

El cálculo preliminar incorporado al expediente sitúa en octubre de 2026 el vencimiento estimado de los términos por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Otros delitos ya figurarían como prescritos, de acuerdo con el documento revelado por Caracol Radio.

Los cargos y el riesgo de vencimiento de términos

Los cargos principales, que se le imputan a Luis Fernando Andrade son por presuntas irregularidades en la Ruta del Sol 2 enfrentan el riesgo de prescripción en octubre de 2026 - crédito Luisa González/Colprensa
Los cargos principales, que se le imputan a Luis Fernando Andrade son por presuntas irregularidades en la Ruta del Sol 2 enfrentan el riesgo de prescripción en octubre de 2026 - crédito Luisa González/Colprensa

Andrade afrontó cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal, falso testimonio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. El eventual vencimiento de los términos no equivale a una declaración judicial sobre si los hechos ocurrieron ni a una absolución.

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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación sostuvo en distintas etapas que algunas actuaciones pudieron favorecer al concesionario de la Ruta del Sol 2. En noviembre de 2023, el ente acusador imputó a Andrade por presuntas irregularidades vinculadas con ocho otrosíes, modificaciones al contrato original que habrían alterado condiciones financieras y técnicas de la obra.

Entre los aspectos bajo revisión estuvieron cambios en los plazos de ejecución, en las obras previstas y en las obligaciones del concesionario. Esos señalamientos hacen parte de la hipótesis de la Fiscalía y no constituyen, por sí solos, una declaración de responsabilidad penal.

La prescripción opera cuando transcurre el plazo establecido para que el Estado mantenga activa la acción penal. Si se confirma procesalmente el vencimiento señalado en el cálculo preliminar, el Estado no podrá continuar la persecución por las conductas afectadas.

El expediente por la adición Ocaña-Gamarra

Tomado de Gobierno
La investigación penal examina la inclusión del tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol 2 sin una licitación independiente - crédito ANI

Andrade dirigía la ANI cuando el tramo Ocaña-Gamarra fue añadido a la Ruta del Sol 2 sin una nueva licitación independiente. La obra se incorporó mediante una adición al contrato que ya tenía la Concesionaria Ruta del Sol.

El exfuncionario no es procesado en este expediente por haber recibido sobornos de Odebrecht. La causa examina si las decisiones contractuales en las que intervino desde la ANI se ajustaron a la ley.

Su nombre comenzó a aparecer en las investigaciones relacionadas con el escándalo de Odebrecht en 2017. El juicio estuvo cerca de llegar a una definición el 25 de junio de 2026, cuando estaba prevista otra audiencia para anunciar el sentido del fallo, pero la diligencia no se realizó.

Un mes después, la ANI, reconocida como víctima en el proceso, advirtió sobre el riesgo de prescripción y solicitó medidas ante la cercanía del vencimiento. El juzgado reprogramó entonces la lectura para noviembre.

Andrade se encuentra fuera de Colombia, según Caracol Radio. La audiencia virtual deberá definir la actuación del juzgado frente al estado de los términos y los cargos que permanecen dentro del expediente.

Quién es Luis Fernando Andrade

Luis Fernando Andrade nació en Nueva Orleans en 1961 y obtuvo un diplomado en ingeniería y un MBA en la Universidad de Pensilvania - crédito Colprensa
Luis Fernando Andrade nació en Nueva Orleans en 1961 y obtuvo un diplomado en ingeniería y un MBA en la Universidad de Pensilvania - crédito Colprensa

Luis Fernando Andrade renunció en agosto de 2017 a la presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura tras el escándalo de los sobornos de Odebrecht y su imputación en la Fiscalía. El entonces presidente Juan Manuel Santos aceptó de inmediato su salida.

Durante su gestión, la entidad pasó de ser el Instituto Nacional de Concesiones a convertirse en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), responsable de estructurar y supervisar las licitaciones de grandes proyectos del país. También se fortaleció su capacidad técnica y se implementó la contratación mediante alianzas público-privadas.

Bajo su dirección, la participación de la infraestructura en el PIB pasó de 1% a 2%, mientras el presupuesto de inversión aumentó de 3,7 billones de pesos en 2010 a 7,4 billones. Las cifras quedaron por debajo de la meta del Gobierno de Santos para 2014, fijada en 3% del PIB y en un presupuesto mayor.

Andrade nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1961. Es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de Florida, tiene un diplomado en ciencias de la ingeniería del Instituto Westinghouse de Ciencias de Ingeniería Aplicada y un MBA de la Universidad de Pensilvania.

El ejecutivo bogotano desarrolló casi toda su carrera en McKinsey. Comenzó como consultor asociado en la oficina de Nueva York, fue socio director durante seis años en São Paulo y regresó a Colombia en 1994 para ocupar ese mismo cargo durante casi dos décadas.

En agosto de 2011, el entonces ministro de Transporte Germán Cardona lo nombró gerente general del Instituto Nacional de Concesiones, después de la renuncia de María Inés Agudelo. Desde esa posición encabezó la transformación de la entidad en la actual agencia de infraestructura.

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