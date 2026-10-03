Irene Vélez lanzó dura pulla contra el ministro de Ambiente por recursos destinados a enfrentar la erosión costera: “No me molesta que me plagies”

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció una convocatoria con recursos del Sistema General de Regalías para financiar proyectos que combinen restauración de ecosistemas marino-costeros e infraestructura convencional - crédito @fabio_arjona/X

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El anuncio del Ministerio de Ambiente sobre una nueva convocatoria de recursos para atender la erosión costera derivó en un intercambio público entre el actual jefe de cartera, Fabio Arjona, y la exministra de ese mismo despacho durante el gobierno de Gustavo Petro, Irene Vélez.

El cruce se produjo a través de publicaciones en X, luego de que Arjona presentara la destinación de los recursos como una acción adelantada por la actual administración.

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El viernes 2 de octubre, el Ministerio de Ambiente informó que asignará más de $230.000 millones provenientes del Sistema General de Regalías para proyectos destinados a reducir los impactos de la erosión costera. De acuerdo con la cartera, es la primera vez que recursos se destinan específicamente para enfrentar este fenómeno.

El anuncio fue realizado por Arjona y está relacionado con un compromiso adquirido por el presidente Abelardo de la Espriella durante el empalme regional realizado el 22 de julio en Montería, Córdoba. En esa jornada, la erosión costera fue presentada como una de las prioridades de la región.

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En un video difundido junto con su mensaje en X, el ministro explicó el alcance de la convocatoria y las estrategias que se pretende financiar con los recursos: “Esta inversión estará basada en soluciones basadas en la naturaleza, combinando infraestructura verde con infraestructura gris”.

Según el Ministerio de Ambiente, es la primera vez que se destinan recursos específicamente para atender el fenómeno de la erosión costera mediante una convocatoria de estas características - crédito Ministerio de Ambiente

Arjona detalló que entre las alternativas contempladas se encuentran la protección y restauración de manglares, los pastos marinos y los corales, además de obras convencionales apoyadas en modelos de ingeniería hidráulica.

“Esto quiere decir que acudiremos a mecanismos de manglares, restauración, pastos marinos que, aunque están en el fondo del océano, son fundamentales en el control de la erosión costera, corales que tienen una barrera física contra la erosión costera, además de las obras convencionales utilizando todas las modelaciones de ingeniería hidráulica para que todo nos quede bien y podamos maximizar esta inversión”, explicó.

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El ministro agregó que la convocatoria hace parte de la Agenda ABC, correspondiente a Agua, Biodiversidad y Comunidades, y que las intervenciones estarán relacionadas con la protección de ecosistemas marino-costeros, la biodiversidad y las comunidades asentadas en estos territorios.

La referencia del ministro al gobierno Petro

Arjona sostuvo que durante ocho meses el actual Gobierno trabajó junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la formulación de la convocatoria y cuestionó que, según su afirmación, durante ese periodo anterior no se hubiera presentado ningún proyecto - crédito Ministerio de Ambiente y Catalina Olaya/Colprensa

Junto al video, el ministro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que hizo referencia a la gestión de la administración anterior y cuestionó el tiempo empleado para buscar soluciones frente a la erosión costera.

Arjona escribió: “De los mismos creadores de: ‘No hice nada en cuatro años y aun así quiero enseñar a gobernar’, llega: ‘¡8 meses de trabajo junto al Departamento Nacional de Planeación! Nos enfocamos en buscar soluciones a la erosión costera’… Ocho meses supuestamente buscando soluciones y ni un solo proyecto (sic)“.

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Agregó: “Desde el comienzo de la #PatriaMilagro, la instrucción de Abelardo de la Espriella fue clara: generar acciones concretas frente a la erosión costera que afecta al Caribe. Y desde el primer día, el equipo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trabajó junto al DNP en la formulación de una convocatoria para financiar proyectos que utilicen soluciones basadas en la naturaleza, con recursos del Sistema General de Regalías (sic)”.

Fabio Arjona cuestionó la gestión del Gobierno Petro frente a la erosión costera y sostuvo que la actual administración pasó de buscar soluciones a destinar recursos para ejecutarlas - crédito @fabio_arjona/X

Acto seguido, lanzó pullas a la gestión del gobierno anterior: “Porque gobernar no es pasar cuatro años buscando soluciones. Es encontrarlas, financiarlas y ejecutarlas. Y si la gran solución era poner bolsas de poliestireno rellenas de piedra y arena… por ahí no era. Por fortuna, eso tampoco lo hicimos. Tanta quejadera solo demuestra una cosa: estamos trabajando”.

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La publicación del ministro hizo referencia, entre otros aspectos, a una propuesta de intervención utilizada anteriormente para enfrentar problemas asociados con la erosión costera. Arjona contrapuso esa alternativa con el enfoque anunciado actualmente por el Ministerio de Ambiente, basado en soluciones de naturaleza combinada con infraestructura gris.

La convocatoria anunciada contempla la participación de entidades públicas nacionales, regionales, departamentales y municipales. Los proyectos deberán estar orientados a la conservación y restauración de áreas ambientales estratégicas y a la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas marino-costeros.

Además, la actual cartera indicó que la convocatoria está dirigida a proyectos o iniciativas que ya cuenten con las condiciones necesarias para avanzar hacia la ejecución de obras.

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La polémica respuesta de Irene Vélez

Irene Vélez respondió que durante el Gobierno de Gustavo Petro se trabajó en una línea de financiación para las regiones costeras y sostuvo que esa iniciativa fue desarrollada durante esa administración - crédito @IreneVelezT/X

La exministra de Ambiente Irene Vélez respondió a la publicación de Arjona a través de la misma red social. En su mensaje, defendió el trabajo realizado durante la administración anterior y sostuvo que durante ese periodo se logró establecer una línea de financiación dirigida a las regiones costeras.

Vélez escribió: “Si lo hubieras hecho tú, sabrías el esfuerzo y la dedicación que hay detrás. Trabajar nunca será vergonzante. Pero fresco que no me molesta que me plagies, al fin y al cabo lo importante es que sacamos adelante, por primera vez, una línea de financiamiento para las regiones costeras que tanto han sido afectas, entre otras por el Frente Frío que arrasó con tu departamento (sic)”..

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Y concluyó su mensaje diciendo: “Presidente Gustavo Petro, le cumplimos al Caribe”, al atribuir a la administración del expresidente el establecimiento de una línea de financiación para las regiones costeras y relacionó ese trabajo con la afectación causada por un frente frío en el departamento al que hizo referencia.

Cabe recordar que, según el Índice de Erosión Costera de Colombia (Iecc), elaborado por el Invemar, el 63% de los 3.991 kilómetros de línea de costa analizados registró una tendencia erosiva entre 2020 y 2024. Durante ese periodo, de acuerdo con el mismo indicador citado por el ministerio, la línea de costa registró un desplazamiento promedio de -2,06 metros por año.

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Los términos de referencia de la actual convocatoria de la cartera de Ambiente serán publicados durante octubre de 2026. A partir de ese momento, las entidades interesadas podrán consultar los requisitos y las condiciones para presentar sus proyectos.