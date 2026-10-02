Vuelve el ‘Plan Meteoro’: Policía y Ejército reforzarán las rutas de carga para frenar bloqueos y proteger a los transportadores, así funcionará

El Ministerio de Transporte dio a conocer los detalles de cómo se aplicará el Plan Meteoro para hacerle frente a las situaciones que afecten la seguridad de los transportadores y viajeros en Colombia - crédito Ministerio de Transporte

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció el regreso del Plan Meteoro el 2 de octubre de 2026, durante un evento en Cartagena, para reforzar la seguridad de los principales corredores de Colombia con presencia de la Policía y el Ejército.

La iniciativa forma parte de un paquete para reducir bloqueos, digitalizar trámites y agilizar el movimiento de carga, presentado durante el Congreso de Colfecar 2026.

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La renovación de vehículos será otra de las prioridades: el parque automotor de carga en el territorio nacional tiene una antigüedad promedio de 21 años, seis más que el promedio de América Latina. La cartera busca recuperar el beneficio del IVA CREI como incentivo para reemplazar unidades y revisa el funcionamiento del FOPAT.

“Nuestra prioridad tiene que ser que nuestros transportadores puedan trabajar sin miedo, con todas las garantías”, afirmó Elsa Noguera. El despliegue de la fuerza pública se concentrará en las rutas de mayor importancia para el traslado de mercancías.

Las fallas tecnológicas también afectaron la operación del sector. Las caídas del Registro Nacional de Despachos de Carga acumularon 36 días perdidos entre enero y septiembre, de acuerdo con cifras de Colfecar citadas por el Ministerio de Transporte.

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La nueva plataforma RNDC 360 reunirá los procesos del registro en un mismo sistema y permitirá operar desde teléfonos celulares. Los usuarios podrán iniciar y cerrar viajes, gestionar autorizaciones de despacho y avanzar con la facturación.

Bloqueos, seguridad y trámites en una misma estrategia

La reforma del Decreto 003 busca evitar que los bloqueos paralicen el traslado de carga durante horas o días. El borrador ya fue publicado y propone dar herramientas a la fuerza pública para intervenir con mayor rapidez cuando se interrumpa la circulación.

La propuesta mantiene el respeto por la protesta pacífica y el diálogo con las comunidades, pero pretende limitar los retrasos y sobrecostos que enfrentan los transportadores cuando sus vehículos quedan detenidos. Estas interrupciones, según la cartera, también alteran el flujo de mercancías en el resto del país.

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Elsa Noguera, ministra de Transporte, se encargó de presentar el proyecto para la seguridad de las vías en Colombia - crédito Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte trabaja con el de Defensa en la adquisición de vehículos blindados, motocicletas, equipos de comunicación y tanquetas para reforzar la presencia estatal en las carreteras. La licitación ya fue abierta a través de Invías.

La plataforma digital incorporará a Tito, un asistente de inteligencia artificial destinado a resolver dudas y acompañar los procedimientos. El proyecto también prevé integrar datos entre entidades públicas y eliminar solicitudes repetidas.

El Ministerio de Transporte afirmó que se busca darle garantías a los transportadores de hacer su labor sin temor por su seguridad - crédito Ministerio de Transporte

“Menos trámites, menos sobrecostos”, resumió la ministra durante el evento en Cartagena. La iniciativa apunta a impedir que las interrupciones del sistema detengan la actividad de las empresas y los conductores.

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Buenaventura, una vía para el 42% del comercio exterior

Las obras de la vía alterna interna de Buenaventura ya comenzaron para mejorar el acceso al puerto. El corredor Buga–Loboguerrero–Buenaventura moviliza cerca del 42% del comercio internacional colombiano.

La intervención incluye 12 kilómetros de doble calzada, un patio de aproximadamente 10 hectáreas con capacidad para cerca de 350 vehículos de carga y una zona de servicio. El compromiso oficial es finalizar los trabajos en dos años.

El Ministerio de Transporte también afirmó que se mejorará la vía alterna que conectará a Buca con Buenaventura, para mejorar el transporte - crédito Ministerio de Transporte (Ministerio de Transporte)

“La consigna ha sido destrabar, acelerar y entregar”, sostuvo Noguera sobre el proyecto. La infraestructura busca reducir las demoras en una ruta que concentra una parte sustancial del comercio exterior del país.

El Ministerio también avanza con la Dirección General Marítima y el Ministerio TIC en una Ventanilla Única Marítima. La plataforma reunirá los trámites de las entidades que participan en las operaciones portuarias para reducir esperas y costos.

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El plan contempla optimizar el SICETAC con participación de conductores, empresas transportadoras y generadores de carga. La revisión abarcará costos, tiempos y eficiencia en el transporte terrestre.