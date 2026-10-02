Colombia

Abogada de Ricargo Orrego se pronunció tras solicitud de audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía: “Que se den a conocer integralmente los hechos”

La jurista expresó que el periodista acudirá a las instancias judiciales cuando sea requerido, ejercerá sus derechos y aportará información para esclarecer lo sucedido

La publicación fue difundida en las cuentas oficiales del presentador - crédito Ricardo Orrego / Instagram
El periodista Ricardo Orrego acudirá a las audiencias que sean formuladas sobre su presunta participación en hechos de acoso sexual y acto secual violento - crédito Ricardo Orrego / Instagram
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La defensa del periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, liderada por la abogada Julieth Nataly Fiallo Gualdrón, se pronunció tras la formulación de una audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

A través de un comunicado oficial, la defensora judicial afirmó que el presentador acudirá a las diligencias judiciales a las que sea convocado, después de que la Fiscalía solicitó la diligencia por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

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Fiallo Gualdrón sostuvo que “desde el primer momento se han realizado diferentes impulsos procesales y puesto de presente la disposición de atender los llamados que efectúen las autoridades judiciales y comparecer ante las instancias competentes”, señaló la representante legal.

La Fiscalía documentó de manera preliminar cinco presuntas víctimas por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024. La solicitud presentada por el organismo busca que un juez fije la fecha de la audiencia en la que se comunicarán formalmente los cargos que investiga.

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