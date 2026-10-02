Andrea Valdiri confirmó que coincidió con Felipe Saruma en un gimnasio y aclaró si volvieron: “No tenemos rencor”

Andrea Valdiri habló de Felipe Saruma tras las imágenes que avivaron rumores de reconciliación - crédito @felipesaruma/Instagram

Guardar

Andrea Valdiri confirmó que la persona que apareció detrás de ella en un video grabado en un gimnasio era su exesposo, Felipe Saruma. La creadora de contenido explicó que el encuentro fue fortuito y descartó que esa coincidencia represente una reconciliación entre ambos.

Las imágenes habían generado versiones en redes sociales después de que usuarios identificaran a un hombre cerca de Valdiri mientras ella entrenaba. Algunos seguidores aseguraron que se trataba de Saruma y relacionaron el momento con un eventual acercamiento sentimental, sobre todo porque la barranquillera había anunciado recientemente el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda.

PUBLICIDAD

La influenciadora despejó las dudas durante una entrevista, en la que reconoció que sí coincidió con Saruma en el mismo lugar. También aclaró que ninguno de los dos buscó el encuentro y que, aunque estuvieron en el gimnasio al mismo tiempo, no se saludaron.

La creadora de contenido afirmó que coincidió con Saruma, pero explicó que no se saludaron - crédito @andreavaldirisos y @felipesaruma/Instagram

“Yo creo que hoy en día yo me encuentro a Saruma y yo creo que nosotros no tenemos rencor de nada”, expresó Valdiri al hablar de la relación que mantiene con su expareja después del divorcio. La declaración dejó claro que el vínculo entre ellos no atraviesa una confrontación pública, pero tampoco implica una reanudación del matrimonio.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido sostuvo que la separación con Saruma fue una de las rupturas que mejor logró manejar. Según contó, no suele referirse a él porque no pretende atraer atención alrededor de una relación que ya terminó. En ese sentido, explicó que el hecho de coincidir en un espacio de entrenamiento no era motivo para ocultarse ni para interrumpir sus actividades.

Valdiri había entrenado durante años con el mismo preparador físico, pero dejó de asistir a ese gimnasio cuando comenzó a practicar boxeo en Medellín. Al regresar al lugar, se encontró con Saruma, que también estaba en una sesión de entrenamiento.

PUBLICIDAD

Saruma apareció al fondo de un video que Valdiri grababa para sus redes sociales - crédito @felipesaruma - @andreavaldirisos/Instagram

La barranquillera admitió que la situación le generó cierta presión inicial. Sin embargo, decidió continuar su rutina como estaba prevista. Durante esa jornada, pidió a otra persona que registrara un video para sus redes sociales y Saruma quedó al fondo de la toma de manera casual.

El video no fue planeado como una aparición conjunta ni como una confirmación de una relación, según la explicación de Valdiri. La presencia del productor audiovisual en la grabación fue suficiente para que surgieran interpretaciones sobre un posible regreso, pero ella negó esa versión.

El tema volvió a ocupar espacio en la conversación pública después de que Valdiri hablara de sus expectativas sentimentales. A sus 35 años, afirmó que no contempla volver a casarse, aunque sí desea una relación estable con una persona que la acompañe en su vida.

PUBLICIDAD

“Quiero un compañero bacano de vida”, expresó al referirse a lo que espera de una futura pareja. La creadora de contenido indicó que busca un vínculo en el que se sienta cómoda y descartó que el interés económico sea un criterio para iniciar una relación.

Valdiri planteó que no desea repetir la experiencia del matrimonio - crédito @andreavaldirisos

Sus declaraciones sobre el matrimonio también llamaron la atención porque se produjeron después de referirse a Saruma. Valdiri señaló que considera que las relaciones matrimoniales pueden cambiar con el tiempo y planteó que, luego de vivir esa experiencia, no desea repetirla.

En la misma entrevista, habló de tensiones que pueden aparecer cuando uno de los miembros de una pareja tiene más éxito profesional o económico. Sus comentarios fueron interpretados por algunos usuarios como una reflexión basada en experiencias personales, aunque la influenciadora no afirmó de manera directa que se refiriera a su matrimonio con Saruma.

PUBLICIDAD

La creadora también respondió a rumores que la relacionaban con el cantante Ryan Castro. Seguidores de ambos habían especulado con un posible romance a partir de publicaciones que los situaban en lugares similares y de encuentros en espacios de entretenimiento.

Andrea Valdiri también respondió a los rumores que la vincularon sentimentalmente con Ryan Castro - crédito @ryancastro @valdirifitness/ Instagram

Valdiri negó que exista una relación amorosa con el artista y explicó que mantienen una amistad. Dijo que han salido a compartir en algunas ocasiones y lo describió como una persona cercana, pero rechazó las versiones de un noviazgo.

“Todo el mundo siempre me quiere poner marido cuando estoy soltera”, afirmó al responder por las especulaciones. La declaración se produjo en un momento en el que varios nombres comenzaron a circular en redes sociales a raíz de su separación de Juan Daniel Sepúlveda.

PUBLICIDAD

Andrea Valdiri descartó tanto una reconciliación con Felipe Saruma como un romance con Ryan Castro. Por ahora, aseguró que está enfocada en sus actividades profesionales, en su preparación física para Stream Fighters y en compartir más tiempo con sus hijas, Isabella y Adhara.