Colombia

Esta fue la fuerte reacción de Martha Restrepo por decisión de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’ que llamó la atención de Claudia Bahamón: “Yo también tengo rabia”

La participante mostró incomodidad por la decisión de los chefs y tuvo un breve cruce con Bahamón

Martha Restrepo respondió tras quedar en riesgo en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
Martha Restrepo respondió tras quedar en riesgo en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
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La asignación de un delantal negro a Martha Restrepo provocó uno de los momentos de tensión del capítulo de MasterChef Celebrity emitido el 1 de octubre.

La participante cuestionó con su expresión la decisión de los jurados y protagonizó un intercambio con la presentadora Claudia Bahamón, quien se acercó a hablar con ella tras conocer el resultado.

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La prueba tuvo una exigencia adicional para los concursantes. El chef Jorge Rausch se incorporó a la dinámica de “Cocina con el chef”, en la que los participantes debían seguir sus instrucciones desde sus estaciones y preparar dos platos iguales. El reto planteó un desafío de técnica, precisión y capacidad para reproducir las preparaciones bajo las condiciones de tiempo del programa.

Al finalizar la jornada, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso evaluaron los platos elaborados por los participantes. La decisión dejó a Emiro Navarro con el pin de inmunidad, un beneficio que le permitió evitar el riesgo inmediato de eliminación.

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Martha Restrepo volvió con el equipo rojo después de recibir la revisión del personal médico - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram
Martha Restrepo recibió delantal negro y protagonizó un momento de tensión en MasterChef Celebrity - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

La otra parte del resultado definió a los concursantes que recibieron delantal negro. Martha Restrepo y Jimmy Vásquez fueron los elegidos por el jurado, una determinación que dejó a ambos en una posición comprometida dentro de la competencia.

Restrepo reaccionó con visible incomodidad luego de escuchar el veredicto. Aunque no expresó de inmediato un reclamo directo ante los chefs, su actitud llamó la atención de Bahamón, quien interpretó que la actriz y comediante se encontraba afectada por el resultado.

“Yo también tengo rabia, Marthica, pues, está triste”, le dijo la presentadora durante el momento que se emitió en el programa. La frase buscó poner en palabras el estado de ánimo que Bahamón percibió en la participante después de que se le asignara el delantal negro.

Martha Restrepo negó estar molesta y respondió que no sentía rabia - crédito cortesía Canal RCN
Martha Restrepo negó estar molesta y respondió que no sentía rabia - crédito cortesía Canal RCN

Restrepo respondió de inmediato y negó estar molesta. “No, yo no tengo rabia”, afirmó ante la conductora. El intercambio ocurrió mientras el resto de los competidores seguía atento a las decisiones tomadas por los jueces al término del desafío.

El episodio se produjo en una fase en la que los resultados de cada prueba adquieren mayor peso. El delantal negro identifica a los concursantes que deben afrontar una nueva instancia de riesgo y que pueden quedar expuestos a una eventual eliminación si no logran revertir su desempeño culinario.

La dinámica de “Cocina con el chef” exigía que los famosos replicaran dos preparaciones con características similares. Además de seguir las indicaciones de Rausch, los participantes debían cuidar los detalles de presentación y ejecución, factores que formaron parte de la evaluación posterior.

Durante el capítulo, los participantes no tuvieron la posibilidad de explicar sus presentaciones ante el jurado. La degustación quedó a cargo de Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, junto con Rausch, quienes definieron el pin de inmunidad y los resultados adversos de la noche.

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Los chefs evaluaron los platos sin que los participantes explicaran sus propuestas - crédito Canal RCN Cortesía

El chef Jorge Rausch también se puso el delantal negro después de que se anunciara la decisión sobre Martha Restrepo y Jimmy Vásquez. El gesto formó parte de la dinámica del programa y acompañó el anuncio que marcó el cierre del reto.

El resultado dejó a Restrepo y Vásquez en riesgo dentro de MasterChef Celebrity, mientras Emiro Navarro aseguró una ventaja para las próximas jornadas. La competencia continuará con nuevas pruebas, en las que los concursantes deberán responder a las exigencias de los chefs para evitar que el delantal negro se convierta en una eliminación.

Emiro Navarro también fue uno de los protagonistas de la jornada al recibir el pin de inmunidad, un reconocimiento que se sumó a otros momentos relevantes de su participación en MasterChef Celebrity. El creador de contenido celebró sus 24 años durante las grabaciones del reality, aunque su cumpleaños fue el 11 de abril y las escenas se emitieron meses después debido a los tiempos de producción del programa.

Emiro Navarro intervino en redes sociales para aclarar que no existe enemistad con Pautips y confirmó que ambos siguen siendo amigos después del episodio - crédito corteria Canal RCN
Emiro Navarro celebró sus 24 años durante las grabaciones de MasterChef Celebrity- crédito corteria Canal RCN

La fecha fue recordada en distintas pruebas por sus compañeros, quienes le dedicaron bromas, postres y mensajes dentro de la cocina. Uno de los gestos que llamó la atención fue el de Luciano D’Alessandro, quien presentó una preparación dulce ante los jurados con el nombre de “El bizcocho de Emiro”.

Navarro también compartió imágenes de la celebración junto al logo del programa y con varios integrantes del elenco. “Los amo, gracias por hacerme sentir especial este día”, escribió al publicar parte de los registros de la jornada.

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