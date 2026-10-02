Colombia

Camacol ofrecerá viviendas y bonos a damnificados del terremoto en Cali y plantea revivir ‘Mi Casa Ya’ con 300.000 subsidios en cuatro años

La Cámara Colombiana de la Construcción anunció un programa para ayudar a las personas que perdieron su hogar durante el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter el 10 de agosto de 2026, cuando se sacudieron las regiones del Pacífico y Eje Cafetero

El terremoto del 10 de agosto en Colombia dejó a miles de familias sin vivienda por el derrumbe o daños a estructuras - crédito Paula Orozco/Foto AP
El terremoto del 10 de agosto en Colombia dejó a miles de familias sin vivienda por el derrumbe o daños a estructuras - crédito Paula Orozco/Foto AP
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El sector constructor anunció que ofrecerá viviendas terminadas a las familias damnificadas por el terremoto en Cali, con el objetivo de acelerar la reubicación y evitar que deban esperar años mientras avanzan las obras de reconstrucción.

En la ciudad, unas 14.000 unidades de vivienda resultaron afectadas. En todo el Valle del Cauca se contabilizan 105.000 hogares damnificados, de los cuales 26.000 tienen daños graves y deberán presentar el RUT recibido durante el censo para acceder a las ayudas.

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La directora regional de Camacol Valle, Alexandra Caña, explicó que la estrategia se coordina con el Gobierno nacional, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. La oferta incluye inmuebles disponibles y proyectos que podrían construirse en las zonas donde colapsaron edificaciones.

“En este momento tenemos alrededor de 869 unidades de vivienda, y si eso lo ampliamos hasta junio del año entrante, podemos ingresar 1.600 unidades de vivienda, y si lo ampliamos a diciembre del año entrante, podemos estar hablando de más de 2.500 unidades de vivienda”, dijo.

El sector constructor ofrece viviendas terminadas a los damnificados por el terremoto en Cali para acelerar la reubicación de las familias - crédito REUTERS TV/vía REUTERS
El sector constructor ofrece viviendas terminadas a los damnificados por el terremoto en Cali para acelerar la reubicación de las familias - crédito REUTERS TV/vía REUTERS

Durante la Feria de la Vivienda de Camacol Valle, que se realiza del 2 al 4 de octubre en el Centro Comercial Jardín Plaza, 14 constructoras ofrecerán un bono solidario para reducir la cuota inicial. El apoyo oscila entre 5 millones y 20 millones de pesos y puede combinarse con subsidios del Fondo Milagro, el subsidio distrital de vivienda y los programas de las cajas de compensación.

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Mi Casa Ya, otra facilidad de vivienda

Camacol también propuso una nueva versión de Mi Casa Ya que permitiría asignar hasta 300.000 subsidios en Colombia durante cuatro años, con una inversión pública de $ 11 billones para reactivar la compra de vivienda social nueva, movilizar recursos privados y facilitar el cierre financiero de los hogares, informó Portafolio.

La hoja de ruta fue planteada desde mayo de 2026 por Camacol, Asobancaria y Asocajas, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El sector busca reconstruir un mecanismo de apoyo a la demanda luego del cierre del programa y de la reducción de subsidios observada en los últimos años.

Los bancos privados de Colombia ofrecerán créditos de vivienda al 8% efectivo anual para los damnificados por el terremoto - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El gremio planteó una nueva versión de Mi Casa Ya para asignar 300.000 subsidios de vivienda social con una inversión pública de 11 billones de pesos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El esquema proyectado movilizaría cerca de $ 61 billones en inversión en vivienda. La estimación parte de una relación de $ 5,6 movilizados por cada peso de recursos públicos destinado al programa.

La inversión asociada a la iniciativa también podría contribuir a generar alrededor de 1,05 millones de empleos. El gremio plantea que la vivienda puede atender la necesidad de acceso a una casa formal y, al mismo tiempo, impulsar la inversión privada, que continúa por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

El desplome de las asignaciones tras el cierre del programa

Mi Casa Ya entregó más de 65.000 subsidios anuales entre 2021 y 2022, casi el doble del promedio registrado entre 2018 y 2020. En ese período, los apoyos representaron cerca del 66% de las entregas de vivienda de interés social, mientras las ventas de vivienda nueva crecieron más de 40 % anual.

La escala del programa se redujo después de ese ciclo. Las asignaciones pasaron de un promedio de 59.000 subsidios entre 2022 y 2024 a cerca de 8.000 en 2025 y a apenas 250 en 2026, con corte al 2 de septiembre.

El sector de la construcción de vivienda nueva en Colombia acumula siete trimestres consecutivos de caídas en la producción - crédito Colprensa
Las asignaciones del programa Mi Casa Ya cayeron de 65.000 subsidios anuales entre 2021 y 2022 a solo 250 otorgados en 2026 - crédito Colprensa

La Circular 012, emitida en diciembre de 2024, suspendió nuevas postulaciones, restringió las preasignaciones y limitó el acceso a las coberturas de tasa de interés. Como consecuencia, las asignaciones cayeron 83 % en 2025 frente al año anterior.

Los 250 subsidios otorgados en 2026 equivalen a 0,5 % de los entregados en 2024. Para Camacol, esa disminución refleja el cambio de orientación que tuvo la política de vivienda durante los últimos años.

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