Este es el secreto que cambia todo al hacer canelones de pollo: conozca el truco infalible de los chefs

El queso parmesano forma una capa dorada y gratinada en el horno - crédito VisualesIA

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Los canelones de pollo son una receta cremosa, gratinada y perfecta para convertir una pechuga cocida en un almuerzo especial. La pasta suave, el relleno sazonado y la salsa bechamel forman una combinación casera que gusta a grandes y chicos.

En Colombia, esta preparación se disfruta como una alternativa práctica para reuniones familiares y almuerzos de fin de semana. Su elaboración combina técnicas de la cocina italiana con ingredientes fáciles de conseguir en cualquier mercado del país.

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El queso gratinado de los canelones es uno de los aspectos favoritos de esta receta originalmente mediterránea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Receta de canelones de pollo

Los canelones son tubos de pasta rellenos con pollo desmechado, champiñones y espinaca. Se cubren con salsa bechamel, queso parmesano y se llevan al horno hasta lograr una superficie dorada y burbujeante.

Tiempo de preparación

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 55 minutos.

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo cocida y desmechada. 12 tubos o láminas de pasta para canelones. 1 taza de leche entera. 1 taza de agua o caldo de pollo. ¼ de taza de crema de leche. 1 taza de champiñones cortados en láminas. 1 taza de espinaca picada finamente. 1 sobre de salsa bechamel o 2 tazas de salsa casera. 1 cucharada de aceite de oliva. 1 cucharada de sazonador de pollo. ½ taza de queso parmesano rallado. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Nuez moscada al gusto.

Estos son los ingredientes de la receta - crédito Visuales IA

Cómo hacer canelones de pollo, paso a paso

Cocina la pechuga de pollo en agua con sal hasta que esté completamente cocida. Déjala reposar unos minutos y desméchala con ayuda de 2 tenedores. Prepara la salsa bechamel. Mezcla la base de bechamel con la leche y el agua en una olla. Revuelve con un batidor para evitar grumos. Cocina la salsa a fuego medio durante 3 minutos. Añade la crema de leche, una pizca de nuez moscada y sal al gusto. Deja cocinar la salsa durante 2 minutos más. Apaga el fuego y divídela en 2 partes iguales. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia. Agrega la espinaca y los champiñones. Añade el sazonador, una pizca de pimienta y cocina durante 3 minutos. Los champiñones deben ablandarse y la espinaca reducir su volumen. Incorpora el pollo desmechado. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Agrega la mitad de la salsa bechamel al relleno. Esta salsa ayuda a que el pollo quede húmedo y sea más fácil de manejar. Cocina la pasta según las instrucciones del paquete. Si utilizas láminas tradicionales, hiérvelas en abundante agua con sal. Escurre la pasta y colócala sobre un paño limpio. Evita apilar las láminas para que no se peguen ni se rompan. Pon una porción de relleno en cada lámina o tubo. Enrolla con cuidado y acomoda los canelones en una refractaria. Cubre el fondo de la refractaria con un poco de salsa bechamel antes de poner la pasta. Baña los canelones con el resto de la salsa. Espolvorea el queso parmesano por toda la superficie. Lleva la refractaria a un horno precalentado a 170 °C. Hornea durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y se dore. Deja reposar los canelones durante 5 minutos antes de servir. Así conservarán mejor su forma.

Así se prepara el relleno de los canelones en el proceso de cocción - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 canelones por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 520 kcal.

Proteína: 34 g.

Carbohidratos: 48 g.

Grasa: 22 g.

Calcio: 280 mg.

Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Antes de ir al horno debe usar la salsa bechamel sobre la pasta, antes de agregar el queso para gratinar - crédito Visuales IA

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los canelones en un recipiente con tapa dentro de la nevera durante máximo 3 días.

También puedes congelarlos antes de hornear. Cúbrelos bien y consúmelos en un plazo de hasta 2 meses. Para servir, descongélalos en la nevera y hornéalos hasta que estén calientes en el centro.

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