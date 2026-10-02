Carlos Calero denunció a un conductor de TransMilenio por rayar su carro: “Los dueños de la vía”

El presentador mostró en Instagram una marca en su automóvil tras el supuesto roce con un articulado en el norte de la capital - crédito @carloscalero29 @letengoelchisme/ Instagram

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El presentador Carlos Calero denunció que su vehículo sufrió un rayón luego de un presunto roce con un bus de TransMilenio en el norte de Bogotá. El hecho, según relató en sus redes sociales, ocurrió en la intersección de la carrera Séptima con calle 116, donde el tráfico y el cambio de semáforo le impidieron seguir al automotor para buscar una explicación.

Calero publicó un video en el que mostró la marca que quedó en uno de los laterales de su carro. En su testimonio, atribuyó el daño a un bus identificado con el número D556, que habría pasado cerca de su vehículo mientras ambos avanzaban en medio de la congestión.

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El comunicador señaló que transitaba a baja velocidad por el sector cuando se produjo el contacto. Afirmó que el conductor del bus continuó su recorrido y que, al parecer, no advirtió el impacto. El relato difundido por el presentador no incluye una versión del conductor ni una confirmación independiente sobre la maniobra.

Carlos Calero mostró el rayón que, según dijo, le dejó un bus de TransMilenio - crédito @carloscalero29/ Instagram - Colprensa

“¿Qué tal el rayoncito que me hizo el D556?”, dijo Calero mientras enfocaba el área afectada de su vehículo. Luego explicó que no optó por perseguir al bus debido a las condiciones de movilidad que encontró en ese punto de la capital.

“Obviamente no voy a empezar a corretearlo ni a buscarlo porque había un trancón”, expresó en la grabación. El presentador indicó que el cambio del semáforo y la presencia de otros automóviles en la vía hicieron inviable detenerse o intentar alcanzar al articulado sin agravar la congestión.

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La publicación se difundió a través de las historias de Instagram del conductor de televisión. Allí etiquetó a las cuentas oficiales de TransMilenio con la intención de que la empresa pudiera identificar el vehículo y establecer quién estaba al mando en el momento señalado.

El número D556 quedó como el principal dato aportado por Calero para ubicar el bus. No especificó en la publicación la hora exacta del incidente ni la ruta que cubría el articulado, información que podría resultar necesaria para una eventual revisión de registros internos o cámaras de seguridad.

El presentador acompañó su denuncia con críticas a la manera en que algunos vehículos del sistema masivo circulan por la ciudad. “Son los dueños de la vía en Bogotá”, dijo al referirse al bus que, según su versión, rozó su automóvil.

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La declaración generó comentarios de usuarios que compartieron experiencias y quejas relacionadas con la convivencia entre automóviles particulares, buses y otros actores viales en Bogotá. También hubo reacciones que cuestionaron la afirmación del presentador y recordaron que los hechos relatados parten de su testimonio en redes sociales.

No se conoció un pronunciamiento público de TransMilenio sobre el reporte del presentador - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La zona de la carrera Séptima con calle 116 es una de las intersecciones con alta circulación vehicular en el norte de Bogotá. La congestión, los cambios de carril y la cercanía entre vehículos de diferente tamaño pueden complicar la movilidad en ese corredor, especialmente en horas de alta demanda.

Calero sostuvo que decidió hacer pública la situación debido a que no pudo abordar directamente al conductor del bus. Su llamado quedó dirigido a TransMilenio S.A., entidad que podría contrastar el reporte con la información operativa disponible sobre el vehículo mencionado.

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Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento público de la empresa sobre el caso ni una confirmación de que exista una revisión interna o una investigación formal. Tampoco trascendió si Calero presentó un reporte oficial ante TransMilenio, la empresa operadora correspondiente, las autoridades de tránsito o alguna aseguradora.

Carlos Calero pidió identificar al conductor que manejaba el bus D556 en el momento del incidente - crédito @carloscalero29/ Instagram

El sistema TransMilenio opera con buses articulados y otros vehículos que comparten corredores y zonas de tránsito con particulares en distintos puntos de la capital. Cualquier determinación sobre este caso dependerá de la eventual revisión de los datos del bus D556, las cámaras del sector y los reportes que puedan existir sobre el recorrido.

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Por ahora, la información disponible se limita al relato de Carlos Calero, quien aseguró que su vehículo fue afectado por un bus del sistema y pidió que TransMilenio identifique al conductor que estaba al frente del automotor en el momento del incidente.