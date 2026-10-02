Fiscalía pidió imputación de cargos contra el periodista Ricardo Orrego por presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento

El periodista fue denunciado por numerosas mujeres en redes sociales por presuntos comportamientos inapropiados de caracter sexual - crédito imagen tomada de Instagram @orregoricardo

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La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Según la radicación del la institución, los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre 2012 y 2024 y afectarían de manera preliminar a cinco presuntas víctimas que trabajaban en Caracol Televisión.

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La actuación está a cargo del Grupo de Tareas Especiales creado para indagar casos de violencia basada en género en el ámbito de los medios de comunicación.

La solicitud presentada por la Fiscalía busca que un juez de control de garantías fije la fecha para la audiencia en la que el organismo expondrá los hechos que atribuye a Ricardo Orrego Arboleda y los elementos recogidos durante la investigación.

En esa diligencia, la entidad deberá precisar qué conductas se relacionan con cada una de las presuntas víctimas y explicar por qué considera que los hechos encuadran en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

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