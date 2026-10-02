Álvaro Uribe reaccionó a decisión de María Fernanda Cabal de renunciar al Centro Democrático: “Por la doctora siempre respeto”

El expresidente Álvaro Uribe fue breve en su pronunciamiento sobre la renuncia de la exsenadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático - crédito Colprensa

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Tras conocerse la renuncia de la exsenadora María Fernanda Cabal a la disciplina del Centro Democrático, el jueves 1 de octubre, después de que el partido no respondiera a su solicitud de escisión presentada el 4 de agosto de 2026, una de las reacciones más esperadas era, sin duda, la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político del partido.

La exsenadora puso fin a casi 13 años de trayectoria en la colectividad y anticipó que continuará su actividad con independencia política y una identidad propia. Frente a esto, la respuesta del ex jefe de Estado fue corta, pero generó una intensa discusión en las plataformas digitales sobre la manera en que se dio su desvinculación de la colectividad.

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Con este mensaje en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático - crédito @alvarouribevel/X

“Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, expresó el expresidente en la red social X, en relación con la determinación tomada por la excongresista vallecaucana, y sin profundizar en las diferencias que, según la exparlamentaria y exprecandidata presidencial, existen con la manera en que el exmandatario maneja al partido.

A su vez, la colectividad confirmó la aceptación de la renuncia. “A la doctora María Fernanda Cabal: nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia. Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro”, expresó en su mensaje en la plataforma digital el partido.

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Sin embargo, el fragmento que más llamó la atención fue la frase con la que el Centro Democrático cerró su mensaje. “Colombia jamás será una causa perdida”, remarcó la representatividad, en respuesta a las diferencias que empezaron a tejerse con la excongresista, que venía anticipando su salida desde febrero de 2026.

El Centro Democrático se manifestó poco después de la publicación del video de Cabal, mostrando su agradecimiento por su servicio a la colectividad - crédito @CeDemocratico/X

Así confirmó María Fernanda Cabal su salida del Centro Democrático

La dirigente, de 60 años, había solicitado una separación institucional para canalizar las diferencias doctrinales dentro del partido sin convertirlas en una disputa personal. Cabal sostuvo que aguardó una respuesta durante más de un mes, pero interpretó el silencio como una señal de desdén ante el debate que proponía.

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“Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa. El camino sigue”, escribió en X junto al video en el que comunicó su decisión y en el que explicó, en detalle, por qué decidió dar un paso al costado en el partido en el que estuvo desde su fundación, en 2013.

Cabal explicó que presentó formalmente el pedido de escisión del Centro Democrático el 4 de agosto, con el propósito de encontrar “una salida institucional respetuosa y democrática”. Según afirmó, buscaba preservar la historia compartida con el partido pese a las diferencias que mantenía con la dirección partidista que lo rige actualmente.

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La excongresista revalidó su respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y descartó enfrentamientos personales con el líder de partido - crédito @MariaFdaCabal/X

“Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida”, expresó la excongresista. Para Cabal, la ausencia de una contestación formal reflejó “mucho desdén frente a la discusión abierta” sobre la transformación doctrinaria que planteaba.

El alejamiento se profundizó después de la consulta interna en la que compitió por la candidatura presidencial frente a Paloma Valencia y Paola Holguín. Valencia ganó ese proceso, lo que terminó con las aspiraciones de Cabal de representar al partido en las elecciones presidenciales; en su segundo intento fallido de ser la aspirante del CD.

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Aunque la exsenadora descartó que su partida obedeciera a un conflicto personal con el fundador de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la relación entre ambos está fracturada. “Mi reconocimiento y admiración por el expresidente Álvaro Uribe se mantienen”, afirmó la exsenadora, que quiere ofrecer una visión distinta a sus seguidores.

María Fernanda Cabal quiere presentar sus propias listas en las elecciones regionales del 2027 y ser candidata presidencial con miras al 2030 - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Una plataforma de derecha con horizonte hacia 2030

En su pronunciamiento, Cabal anunció que revelará los detalles de su nuevo rumbo político en una presentación pública prevista para este sábado 3 de octubre. “Mi camino político está definido y vienen grandes retos. Esta historia, mi historia, continúa con independencia política y con identidad propia”, señaló la política en su declaración.

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Como lo ha adelantado, el proyecto contempla la creación de una plataforma política de derecha para participar en las próximas elecciones regionales y, eventualmente, convertirse en partido con vistas a los comicios presidenciales de 2030, que tendría como origen la fundación Escuela Libertad, de la que es fundadora y promotora.