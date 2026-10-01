Salario mínimo 2027: Gobierno, empresarios y trabajadores fijan fechas para la concertación

La ministra del Trabajo, Natalia López, encabezó la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación de esta administración -crédito @MintrabajoCol/X

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El Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores definieron una hoja de ruta para continuar la concertación laboral, con una mesa técnica y jurídica, un periodo para presentar observaciones y una nueva reunión en octubre.

El acuerdo se produjo durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de esta administración, encabezada por la ministra del Trabajo, Natalia López, y con participación de gremios, sindicatos y pensionados.

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La mesa técnica y jurídica analizará las observaciones que los sectores podrán presentar hasta el 9 de octubre -crédito @MintrabajoCol/X

Aunque esta Comisión es el escenario institucional en el que tradicionalmente se desarrolla la discusión anual del salario mínimo, el Ministerio del Trabajo planteó ampliar su alcance y convertirla en un espacio permanente para abordar los principales asuntos laborales y sociales.

Dentro del cronograma establecido, el 9 de octubre será la fecha límite para que los sectores representados envíen comentarios y observaciones sobre las disposiciones que están siendo revisadas. Estos aportes serán analizados en la mesa técnica y jurídica acordada durante la sesión.

La Comisión tiene previsto volver a reunirse el 13 de octubre para continuar el diálogo y revisar las propuestas y preocupaciones recibidas. El Ministerio resumió esta nueva etapa bajo la premisa de “escuchar antes de decidir”, con el propósito de conocer las posiciones de empresarios y trabajadores antes de adoptar determinaciones sobre los asuntos normativos que están en revisión.

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“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores”, afirmó la ministra Natalia López durante el encuentro.

Gobierno, gremios, sindicatos y representantes de los pensionados participaron en la jornada de diálogo laboral -crédito @MintrabajoCol/X

La funcionaria también relacionó la discusión laboral con las condiciones necesarias para que la economía genere oportunidades y reduzca la informalidad. “Una economía que crece, genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras”, señaló.

Una agenda laboral que va más allá del salario mínimo

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales reunió a representantes de distintos sectores alrededor de una agenda que abarca varios frentes de la política laboral. La discusión incluyó asuntos relacionados con las plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la inspección laboral y la situación de periodistas y comunicadores sociales.

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A la lista también se sumaron la negociación colectiva, la tercerización y la intermediación laboral. Los participantes abordaron además temas de acoso, violencia y discriminación, así como los pactos colectivos. La amplitud de las materias planteadas llevó a establecer una mesa técnica y jurídica, en la que serán revisadas las disposiciones que hacen parte de la agenda antes de que el Gobierno avance en eventuales decisiones regulatorias.

La reunión contó con la participación de representantes de la Andi, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional por parte del sector empresarial. Las centrales sindicales CGT, CTC y CUT participaron en representación de los trabajadores. El encuentro también tuvo presencia de las confederaciones de pensionados CPC y CDP. Por el Ministerio del Trabajo participaron la ministra Natalia López Fuentes, las viceministras Elianne Forero y Juliana Morad, además de Carlos Adolfo Prieto, secretario técnico de la Comisión.

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Representantes del Gobierno, empresarios, trabajadores y pensionados participaron en la sesión de la Comisión Permanente de Concertación -crédito @MintrabajoCol/X

El Gobierno plantea una comisión con actividad permanente

La propuesta del Ministerio del Trabajo busca modificar el alcance habitual de este escenario de concertación. Aunque la Comisión tiene un papel central en la negociación anual del salario mínimo, la cartera laboral pretende que sus integrantes mantengan una discusión permanente sobre los asuntos sociales y laborales.

La idea es que Gobierno, empleadores y trabajadores puedan continuar encontrándose durante el año para abordar las diferentes materias de la agenda, en lugar de concentrar el diálogo exclusivamente en los meses en que se define el incremento del salario mínimo.

Para avanzar en ese propósito, las observaciones de los sectores participantes podrán ser entregadas hasta el 9 de octubre y serán revisadas dentro de la mesa técnica y jurídica. La siguiente sesión de la Comisión quedó programada para el 13 de octubre, fecha en la que continuará el análisis de las propuestas y preocupaciones planteadas.

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