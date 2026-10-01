Tribunal ordenó medidas urgentes para proteger al manatí antillano, tras la muerte de cuatro ejemplares en Santander

Con estos cuatro casos, ya son 21 los manatíes muertos en los últimos siete años - crédito @PlataformaALTO / X

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El Tribunal Administrativo de Santander ordenó medidas cautelares para proteger al manatí antillano y preservar los restos de cuatro ejemplares muertos en el caño San Silvestre, en Barrancabermeja, mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del evento.

Una semana después del hallazgo de dos machos y dos hembras de manatí antillano (Trichechus manatus), la decisión judicial obligó a varias entidades a reforzar el monitoreo ambiental, conservar los cadáveres bajo cadena de custodia y activar protocolos para atender a otros animales que presenten signos de riesgo.

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Los ejemplares fueron encontrados el 23 de septiembre en el caño, luego de denuncias por una mortandad de peces en la zona. La especie figura como amenazada de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La decisión respondió a una demanda presentada por la Fundación Little Guardians, que solicitó medidas urgentes ante la muerte de los animales y los antecedentes de otros casos registrados en el complejo cenagoso de Barrancabermeja.

La protección abarcará el caño San Silvestre y un radio de 10 kilómetros

Los restos de los cuatro animales permanecerán bajo cadena de custodia para la realización de necropsias y análisis toxicológicos - crédito captura de video @PlataformaALTO / X

El auto judicial delimitó un área de intervención que incluye el caño San Silvestre, con especial atención en el sector donde cruzan tuberías; el caño El Rosario, también conocido como caño Picho; La Represa; la conexión con la ciénaga San Silvestre y la zona de influencia que determinen los técnicos en un radio de 10 kilómetros desde los puntos donde aparecieron los cadáveres.

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La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) deberá coordinar las acciones con la Red de Varamientos de Manatíes. También participarán el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Barrancabermeja, Ecopetrol y otras entidades vinculadas a la protección ambiental y al control de posibles fuentes de contaminación.

La orden busca evitar que un eventual factor de riesgo afecte a otros manatíes que permanecen en el sistema de caños y ciénagas. El tribunal exigió la activación inmediata de un protocolo de emergencia si se detecta un animal débil, herido, atrapado en redes, separado de su cría o aislado en un cuerpo de agua con condiciones adversas.

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En esos casos, las entidades deberán aplicar las medidas veterinarias previstas en una circular de la cartera de Ambiente fechada el 24 de septiembre de 2026, según el fallo.

Los cuatro cadáveres deberán permanecer bajo cadena de custodia

La Corporación Autónoma Regional de Santander coordinará los protocolos de emergencia con la Red de Varamientos de Manatíes - crédito @CAS_SANTANDER / X

Uno de los puntos centrales de las medidas cautelares es la conservación de los restos de los cuatro manatíes. La CAS deberá garantizar su custodia para permitir la realización de necropsias y pruebas que ayuden a esclarecer el origen de las muertes.

El tribunal dio un plazo de 48 horas para elaborar una ficha técnica individual por cada ejemplar. Ese registro deberá incluir código de identificación, fecha y hora del hallazgo, coordenadas, sexo, longitud, estimación de edad, estado de descomposición, fotografías, lesiones visibles, resultados de necropsia, datos recolectados, método de conservación, laboratorio de destino y responsable de la custodia.

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Además, todas las muestras deberán someterse a cadena de vigilancia y contar con contramuestras cuando el volumen disponible lo permita. Esa medida pretende asegurar que los análisis puedan ser revisados dentro del proceso judicial.

La investigación científica deberá incluir pruebas toxicológicas, análisis parasitológicos y estudios para establecer si hubo presencia de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes en los animales y en el agua.

Habrá muestreos semanales de agua, sedimentos y vegetación durante un mes

Los restos de los cuatro animales permanecerán bajo cadena de custodia para la realización de necropsias y análisis toxicológicos - crédito @CAS_SANTANDER / X

La CAS y la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja deberán realizar una campaña de muestreo semanal durante un mes. Las tomas se harán en los puntos donde aparecieron los manatíes, en el cruce de tuberías, en el caño El Rosario, La Represa y la conexión con la ciénaga San Silvestre.

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El plan también exige seleccionar al menos un punto de referencia que no tenga una influencia aparente del evento. Las muestras deberán enviarse a laboratorios especializados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, afirmó que los análisis permitirán establecer las condiciones de la fuente hídrica y detectar la posible presencia de contaminantes. “Esto nos va a dar una radiografía exacta”, señaló en declaraciones a Noticias Caracol.

Las autoridades locales ya realizan monitoreos fisicoquímicos de agua, sedimentos y vegetación para buscar rastros de hidrocarburos, grasas, aceites y otros compuestos. La Alcaldía también presentó acciones ante la Fiscalía por posibles delitos ambientales y pidió suspender cualquier vertimiento que pueda afectar los caños San Silvestre y El Rosario.

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Hasta ahora, no existe una conclusión oficial que relacione la muerte de los cuatro manatíes con un vertimiento de hidrocarburos. Los resultados de laboratorio deberán establecer si hubo sustancias en el agua o en los sedimentos que puedan vincularse con la muerte de los animales.

En 7 años murieron 21 manatíes en los complejos cenagosos de Barrancabermeja

El Tribunal Administrativo de Santander decretó medidas cautelares para proteger al manatí antillano en Barrancabermeja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de los cuatro ejemplares elevó a 21 la cifra de manatíes fallecidos en los complejos cenagosos de Barrancabermeja durante los últimos 7 años, según los datos expuestos por organizaciones y autoridades locales.

La Federación de Pescadores de Santander pidió que las entidades responsables entreguen una explicación sobre la calidad del agua y las causas de los episodios que han afectado a la fauna del sector. Su presidenta, Yuli Velásquez, reclamó una respuesta científica para la comunidad de Barrancabermeja.

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Granados recordó que en julio también ocurrió una mortandad de peces en la misma zona. Las autoridades evalúan si la reducción de los niveles de agua pudo concentrar contaminantes u otros factores de riesgo en los caños, aunque esa hipótesis todavía está bajo análisis.

El Tribunal Administrativo de Santander programó una audiencia pública para el 26 de noviembre. Allí revisará los informes de la CAS y el cumplimiento de las medidas ordenadas. Las comunidades de pescadores artesanales y las organizaciones ambientales podrán participar y presentar observaciones sobre las acciones que adopten las autoridades.