Colombia

Congresista Mario Díaz-Balart elogió la gestión de Abelardo de la Espriella en sus primeros dos meses: “No esperaba que fuese tan rápido”

El legislador republicano atribuyó a la nueva administración mejoras en seguridad, economía y relación bilateral con Washington, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro que describió como perjudiciales para el país y la región

Mario Díaz-Balart respaldó la ofensiva del gobierno colombiano contra grupos armados antes de la visita de Marco Rubio a Colombia - crédito @MarioDB/X
Mario Díaz-Balart respaldó la ofensiva del gobierno colombiano contra grupos armados - crédito @MarioDB/X
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Ad portas de que Abelardo de la espriella cumpla su segundo mes como presidente de la República, desde Estados Unidos volvieron a enviar un mensaje de apoyo a su gestión en materia de seguridad, crisis económica y lucha contra el narcotráfico.

De hecho, el congresista republicano Mario Díaz-Balart destacó en las últimas horas la transformación que, según afirmó, atraviesa Colombia durante los primeros 60 días de mandato.

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En una entrevista concedida a NTN24, el legislador estadounidense atribuyó a la nueva administración cambios en la seguridad, la economía y el vínculo con Estados Unidos, después de un período que describió como perjudicial para el país y la región.

“Una transformación dramática y altamente positiva para Colombia. Pero no solamente para Colombia, para toda la región. Él heredó una situación interna en Colombia muy difícil: incremento de la criminalidad, incremento de la violencia política, una economía que realmente veía muy poca inversión, etcétera. Y en muy poco tiempo lo ha cambiado todo y entre las cosas que ha cambiado es que ha reparado la relación entre Colombia y los Estados Unidos”, señaló el republicano.

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Según el estadounidense, uno de los cambios centrales fue la recomposición de la relación bilateral con Estados Unidos. A su juicio, esa alianza había sufrido daños durante los cuatro años de gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Díaz-Balart consideró que el entendimiento entre ambos países tiene un peso estratégico para las dos naciones. Por eso, valoró que el Ejecutivo colombiano haya dado prioridad a ese vínculo desde el inicio de su mandato.

Incluso, el congresista reconoció que De la Espriella avanzó con una velocidad que superó sus propias expectativas. También elogió el estilo de conducción del mandatario, al asegurar que actúa de manera dinámica y con una actitud que calificó como positivamente agresiva.

“Pero este brillante nuevo presidente, el Tigre, ya ha revertido todo el daño y estamos viendo que está haciendo algunas cosas realmente que yo esperaba que él hiciera, pero tengo que admitir que no esperaba que fuese tan rápido, tan dinámico. Pero este es un presidente que obviamente está actuando de una forma muy positiva, pero muy agresiva, positivamente agresiva”, señaló al medio internacional.

De acuerdo con esas cifras, las autoridades realizaron 25 mil capturas de criminales, tanto en flagrancia como por órdenes judiciales en los primeros meses de mandato. Además, el Gobierno nacional confirmó la incautación de más de 100 toneladas de estupefacientes. Dentro de ese total, se contabilizaron 65 mil kilogramos de cocaína y 35 mil kilogramos de marihuana.

El congresista prevé una certificación favorable en la lucha contra las drogas

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos certifique a Colombia en materia de combate al narcotráfico, Díaz-Balart respondió que no tenía dudas sobre una evaluación favorable.

El legislador sostuvo que los resultados permiten anticipar una certificación positiva. Para él, el cambio de rumbo en las políticas de seguridad y erradicación tendrá efectos en la valoración que haga Washington.

“Yo creo que no hay ninguna duda que la certificación va a ser muy positiva. Repito, ha habido mejores presidentes en los Estados Unidos y mejores presidentes y peores presidentes en Colombia. Eso es algo normal”, señaló el republicano.

Díaz-Balart insistió en que los últimos cuatro años del gobierno de Petro fueron destructivos para Colombia, la región y Estados Unidos. Esa definición formó parte de su explicación sobre la rapidez de las modificaciones que atribuyó a la actual presidencia.

El congresista dijo que, si De la Espriella hubiera prometido durante la campaña el nivel de cambios que ahora exhibe, muchos habrían considerado exageradas esas metas. “Lo está logrando”, afirmó al referirse a la escala de las medidas.

A su vez, vinculó los avances políticos con el respaldo de la ciudadanía colombiana. El legislador sostuvo que el pueblo del país “salvó” a Colombia tras un período que calificó como difícil.

“Y no hay ninguna duda en mi mente de que va a ser certificada adecuadamente, positivamente, la situación en Colombia por los Estados Unidos. Pero vamos a estar claros, esto se debe a que este noble pueblo de Colombia salvó a su país después de cuatro años muy difíciles y estamos viendo unos resultados realmente asombrosos”, comentó.

Por su parte, Díaz-Balart proyectó que la economía colombiana crecerá a partir de las decisiones del nuevo gobierno. El congresista no brindó cifras ni plazos, pero relacionó esa expectativa con el liderazgo que atribuyó al presidente.

Según su evaluación, la recuperación económica podría avanzar con una intensidad comparable a la velocidad que, a su entender, mostró el Ejecutivo en asuntos de seguridad y política exterior.

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