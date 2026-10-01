Así afectará su bolsillo el alza en la tasa de interés anunciada por el Banco de la República

El Banco de la República incrementó su tasa de política monetaria a 12,25% con el objetivo de controlar la inflación en Colombia - crédito Mauricio Dueñas/EFE

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El Banco de la República elevó el 30 de septiembre su tasa de política monetaria a 12,25% para contener una inflación que continúa por encima de la meta de largo plazo del 3%, una decisión que mantendrá condiciones exigentes para el crédito de hogares y empresas en Colombia.

El ajuste no implica que todos los préstamos hayan aumentado de forma inmediata. Para octubre, la Superintendencia Financiera fijó el Interés Bancario Corriente para consumo y crédito ordinario en 19,06% efectivo anual, por debajo del 19,49% de septiembre, mientras que el límite de usura quedó en 28,59% efectivo anual.

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Estas referencias se construyeron con información de créditos otorgados antes de la determinación del Banco Central. Por eso, la reducción registrada en octubre no contradice el aumento de la tasa de política: los movimientos se trasladan con retrasos, dependen del producto financiero, el plazo, el riesgo del cliente, la liquidez y las decisiones comerciales de cada entidad.

La tasa había cerrado diciembre de 2025 en 9,25%. En enero subió a 10,25%, luego alcanzó 11,25%, llegó a 12% en junio y completó un incremento de tres puntos porcentuales, equivalentes a 300 puntos básicos, en nueve meses.

Inflación por encima de la meta y una Junta sin unanimidad

Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron a 6,8% según datos de la Junta Directiva - crédito VisualesIA/ScribNews

Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron a 6,8%, de acuerdo con lo señalado por la Junta Directiva. Los precios de los servicios registraron una variación de 7,2%, los regulados de 6,8% y los alimentos de 6,1%.

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El objetivo de encarecer el dinero no es elevar el costo de vida, sino moderar el consumo, la inversión y la demanda para reducir las presiones sobre los precios. El efecto sobre la inflación toma tiempo, pero las condiciones financieras restrictivas pueden influir antes en las decisiones de gasto y endeudamiento.

La decisión tampoco fue unánime. Cuatro de los siete integrantes de la Junta votaron por aumentar la tasa en 0,25 puntos porcentuales, dos propusieron mantenerla en 12% y uno planteó un ajuste mayor, de 0,50 puntos porcentuales.

La división refleja la tensión entre una inflación elevada y una actividad económica con señales dispares. Las próximas decisiones dependerán de la evolución de los precios, las expectativas de inflación, el comportamiento de la economía y la información que reciba la autoridad monetaria.

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La Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero) advirtió que el encarecimiento del crédito puede frenar el consumo financiado, aunque esa menor demanda es parte del mecanismo para contener la inflación. El decano Mauricio Sabogal resumió el alcance de las medidas: “Las decisiones del Banco Central tienen un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en la dinámica empresarial”.

Los créditos de consumo, las tarjetas, los préstamos de libre inversión, los hipotecarios y los comerciales pueden conservar tasas elevadas durante más tiempo. Cuando una familia destina una porción mayor de su ingreso al pago de intereses, reduce los recursos disponibles para alimentación, servicios, transporte, educación, entretenimiento o ahorro.

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Las personas con deudas vigentes deben distinguir entre préstamos a tasa fija y variable. En los primeros, una entidad no puede sumar automáticamente el aumento de la tasa de política al interés pactado; en los segundos, el cambio depende del indicador de referencia y de las condiciones establecidas en el contrato.

Créditos de vivienda, tarjetas y nuevas obligaciones

Los expertos recomiendan que antes de usar las tarjetas de crédito se informen sobre las tasas que tienen los bancos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los créditos hipotecarios tienen una protección específica: la normativa colombiana establece que la tasa de interés remuneratoria debe mantenerse fija durante la vigencia del préstamo, salvo que las partes acuerden una reducción.

Los préstamos denominados en UVR, la Unidad de Valor Real actualizada con la inflación, requieren una distinción adicional. Aunque la tasa de interés sea fija, el saldo y las cuotas expresados en pesos pueden variar por la actualización de esa unidad, sin que eso suponga un traslado directo del reciente ajuste monetario.

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Las tarjetas de crédito no funcionan necesariamente como un préstamo tradicional con una tasa invariable durante todo el plazo. Las entidades definen las condiciones según el producto, el tipo de operación y sus políticas comerciales, por lo que pueden existir diferencias entre compras, avances y otras modalidades.

Antes de usar un cupo disponible, los consumidores deben revisar la tasa efectiva anual aplicable, el número de cuotas y el costo total de la financiación. Para quien considera solicitar un crédito, la comparación debe incluir seguros, comisiones, otros cargos y el valor final que pagará durante toda la vida de la obligación, no solo la cuota mensual.

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Claudia Ximena Flores Rosas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, explicó a Infobae Colombia que el aumento modifica el entorno financiero, pero no se traduce de igual manera en todos los productos ni en todas las entidades.

“La decisión sí modifica el entorno financiero y puede influir gradualmente sobre las tasas de mercado, las decisiones de consumo, la inversión y el acceso al financiamiento. En un contexto en el que la inflación continúa significativamente por encima de la meta de largo plazo del 3 %, entender cómo funciona esta transmisión resulta fundamental para dimensionar el impacto de la medida sobre el bolsillo de los colombianos”, dijo la académica a Infobae Colombia.

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Una persona que busque financiar un electrodoméstico, reemplazar un vehículo, pedir un préstamo de libre inversión o hacer compras a muchas cuotas puede encontrar condiciones menos favorables si las tasas de mercado enfrentan presiones al alza. Dos bancos pueden ofrecer costos distintos incluso bajo una misma tasa de política monetaria.

La recomendación de la Facultad de Ciencias Empresariales de Ibero para los hogares es priorizar el pago de obligaciones contratadas a tasas altas, evaluar con cuidado la necesidad de asumir nuevas deudas y considerar alternativas de ahorro de bajo riesgo, como los CDT con plazos de un año.

Empresas ante un financiamiento más costoso

Especialistas recomiendan priorizar el pago de deudas con altas tasas de interés y optar por alternativas de ahorro en certificados de depósito a término - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento del costo del capital puede afectar los planes de expansión, modernización y contratación. El Índice de Seguimiento de la Economía, ISE, registró en julio un crecimiento anual de apenas 1,1%, mientras la industria manufacturera reportó caídas.

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Una empresa que necesita recursos para comprar inventarios, pagar proveedores, financiar capital de trabajo, renovar maquinaria, abrir una sede o aumentar su producción debe recalcular la rentabilidad de esos proyectos.

La tasa final de un crédito comercial incorpora, además de la referencia del Banco de la República, el plazo, las garantías, el historial financiero, el riesgo del negocio y las condiciones de cada entidad.

Las investigaciones del Banco de la República indican que los movimientos de la tasa de política suelen trasladarse más rápido a los créditos comerciales que a algunos préstamos dirigidos a los hogares. Esa dinámica ejerce mayor presión sobre compañías que dependen del financiamiento bancario para operar.

Las pequeñas y medianas empresas, con menos alternativas de financiación, pueden enfrentar una situación más sensible. Frente a costos mayores, una compañía puede optar por reducir compras, aplazar una expansión, postergar la adquisición de maquinaria, usar recursos propios o destinar una mayor parte de su flujo de caja al pago de intereses.

El encarecimiento financiero no implica necesariamente que las empresas trasladen sus costos a los precios. Esa posibilidad depende de la estructura de cada negocio y de su capacidad para fijar valores en el mercado.