Colombia

Así afectará su bolsillo el alza en la tasa de interés anunciada por el Banco de la República

La Junta Directiva adoptó el ajuste tras prever que la inflación cerrará 2026 en 6,8%, lejos del objetivo permanente de 3%, con cuatro votos favorables entre siete miembros

El Banco de la República incrementó su tasa de política monetaria a 12,25% con el objetivo de controlar la inflación en Colombia - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El Banco de la República incrementó su tasa de política monetaria a 12,25% con el objetivo de controlar la inflación en Colombia - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Guardar

El Banco de la República elevó el 30 de septiembre su tasa de política monetaria a 12,25% para contener una inflación que continúa por encima de la meta de largo plazo del 3%, una decisión que mantendrá condiciones exigentes para el crédito de hogares y empresas en Colombia.

El ajuste no implica que todos los préstamos hayan aumentado de forma inmediata. Para octubre, la Superintendencia Financiera fijó el Interés Bancario Corriente para consumo y crédito ordinario en 19,06% efectivo anual, por debajo del 19,49% de septiembre, mientras que el límite de usura quedó en 28,59% efectivo anual.

PUBLICIDAD

Estas referencias se construyeron con información de créditos otorgados antes de la determinación del Banco Central. Por eso, la reducción registrada en octubre no contradice el aumento de la tasa de política: los movimientos se trasladan con retrasos, dependen del producto financiero, el plazo, el riesgo del cliente, la liquidez y las decisiones comerciales de cada entidad.

La tasa había cerrado diciembre de 2025 en 9,25%. En enero subió a 10,25%, luego alcanzó 11,25%, llegó a 12% en junio y completó un incremento de tres puntos porcentuales, equivalentes a 300 puntos básicos, en nueve meses.

Inflación por encima de la meta y una Junta sin unanimidad

La inflación acumulada de 3,1% en el primer trimestre de 2026 en Colombia rompe con los promedios de los primeros trimestres de los últimos 25 años - crédito VisualesIA/ScribNews
Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron a 6,8% según datos de la Junta Directiva - crédito VisualesIA/ScribNews

Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron a 6,8%, de acuerdo con lo señalado por la Junta Directiva. Los precios de los servicios registraron una variación de 7,2%, los regulados de 6,8% y los alimentos de 6,1%.

PUBLICIDAD

El objetivo de encarecer el dinero no es elevar el costo de vida, sino moderar el consumo, la inversión y la demanda para reducir las presiones sobre los precios. El efecto sobre la inflación toma tiempo, pero las condiciones financieras restrictivas pueden influir antes en las decisiones de gasto y endeudamiento.

La decisión tampoco fue unánime. Cuatro de los siete integrantes de la Junta votaron por aumentar la tasa en 0,25 puntos porcentuales, dos propusieron mantenerla en 12% y uno planteó un ajuste mayor, de 0,50 puntos porcentuales.

La división refleja la tensión entre una inflación elevada y una actividad económica con señales dispares. Las próximas decisiones dependerán de la evolución de los precios, las expectativas de inflación, el comportamiento de la economía y la información que reciba la autoridad monetaria.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero) advirtió que el encarecimiento del crédito puede frenar el consumo financiado, aunque esa menor demanda es parte del mecanismo para contener la inflación. El decano Mauricio Sabogal resumió el alcance de las medidas: “Las decisiones del Banco Central tienen un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en la dinámica empresarial”.

Los créditos de consumo, las tarjetas, los préstamos de libre inversión, los hipotecarios y los comerciales pueden conservar tasas elevadas durante más tiempo. Cuando una familia destina una porción mayor de su ingreso al pago de intereses, reduce los recursos disponibles para alimentación, servicios, transporte, educación, entretenimiento o ahorro.

Las personas con deudas vigentes deben distinguir entre préstamos a tasa fija y variable. En los primeros, una entidad no puede sumar automáticamente el aumento de la tasa de política al interés pactado; en los segundos, el cambio depende del indicador de referencia y de las condiciones establecidas en el contrato.

Créditos de vivienda, tarjetas y nuevas obligaciones

Una mano acerca una tarjeta azul a un terminal de cobro que indica un monto en pesos argentinos sobre un mostrador de madera.
Los expertos recomiendan que antes de usar las tarjetas de crédito se informen sobre las tasas que tienen los bancos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los créditos hipotecarios tienen una protección específica: la normativa colombiana establece que la tasa de interés remuneratoria debe mantenerse fija durante la vigencia del préstamo, salvo que las partes acuerden una reducción.

Los préstamos denominados en UVR, la Unidad de Valor Real actualizada con la inflación, requieren una distinción adicional. Aunque la tasa de interés sea fija, el saldo y las cuotas expresados en pesos pueden variar por la actualización de esa unidad, sin que eso suponga un traslado directo del reciente ajuste monetario.

Las tarjetas de crédito no funcionan necesariamente como un préstamo tradicional con una tasa invariable durante todo el plazo. Las entidades definen las condiciones según el producto, el tipo de operación y sus políticas comerciales, por lo que pueden existir diferencias entre compras, avances y otras modalidades.

Antes de usar un cupo disponible, los consumidores deben revisar la tasa efectiva anual aplicable, el número de cuotas y el costo total de la financiación. Para quien considera solicitar un crédito, la comparación debe incluir seguros, comisiones, otros cargos y el valor final que pagará durante toda la vida de la obligación, no solo la cuota mensual.

Claudia Ximena Flores Rosas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, explicó a Infobae Colombia que el aumento modifica el entorno financiero, pero no se traduce de igual manera en todos los productos ni en todas las entidades.

La decisión sí modifica el entorno financiero y puede influir gradualmente sobre las tasas de mercado, las decisiones de consumo, la inversión y el acceso al financiamiento. En un contexto en el que la inflación continúa significativamente por encima de la meta de largo plazo del 3 %, entender cómo funciona esta transmisión resulta fundamental para dimensionar el impacto de la medida sobre el bolsillo de los colombianos”, dijo la académica a Infobae Colombia.

Una persona que busque financiar un electrodoméstico, reemplazar un vehículo, pedir un préstamo de libre inversión o hacer compras a muchas cuotas puede encontrar condiciones menos favorables si las tasas de mercado enfrentan presiones al alza. Dos bancos pueden ofrecer costos distintos incluso bajo una misma tasa de política monetaria.

La recomendación de la Facultad de Ciencias Empresariales de Ibero para los hogares es priorizar el pago de obligaciones contratadas a tasas altas, evaluar con cuidado la necesidad de asumir nuevas deudas y considerar alternativas de ahorro de bajo riesgo, como los CDT con plazos de un año.

Empresas ante un financiamiento más costoso

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Especialistas recomiendan priorizar el pago de deudas con altas tasas de interés y optar por alternativas de ahorro en certificados de depósito a término - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento del costo del capital puede afectar los planes de expansión, modernización y contratación. El Índice de Seguimiento de la Economía, ISE, registró en julio un crecimiento anual de apenas 1,1%, mientras la industria manufacturera reportó caídas.

Una empresa que necesita recursos para comprar inventarios, pagar proveedores, financiar capital de trabajo, renovar maquinaria, abrir una sede o aumentar su producción debe recalcular la rentabilidad de esos proyectos.

La tasa final de un crédito comercial incorpora, además de la referencia del Banco de la República, el plazo, las garantías, el historial financiero, el riesgo del negocio y las condiciones de cada entidad.

Las investigaciones del Banco de la República indican que los movimientos de la tasa de política suelen trasladarse más rápido a los créditos comerciales que a algunos préstamos dirigidos a los hogares. Esa dinámica ejerce mayor presión sobre compañías que dependen del financiamiento bancario para operar.

Las pequeñas y medianas empresas, con menos alternativas de financiación, pueden enfrentar una situación más sensible. Frente a costos mayores, una compañía puede optar por reducir compras, aplazar una expansión, postergar la adquisición de maquinaria, usar recursos propios o destinar una mayor parte de su flujo de caja al pago de intereses.

El encarecimiento financiero no implica necesariamente que las empresas trasladen sus costos a los precios. Esa posibilidad depende de la estructura de cada negocio y de su capacidad para fijar valores en el mercado.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaTasa de interésFinanzas personalesCompras con tarjeta de créditoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresista Mario Díaz-Balart elogió la gestión de Abelardo de la Espriella en sus primeros dos meses: “No esperaba que fuese tan rápido”

El legislador republicano atribuyó a la nueva administración mejoras en seguridad, economía y relación bilateral con Washington, tras cuatro años del gobierno de Gustavo Petro que describió como perjudiciales para el país y la región

Congresista Mario Díaz-Balart elogió la gestión de Abelardo de la Espriella en sus primeros dos meses: “No esperaba que fuese tan rápido”

Chontico Día resultados de hoy jueves 1 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 1 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

La compañía comunicó nuevos acuerdos para ofrecer encuentros de Argentina, España, torneos de FIFA y otras competencias internacionales a través de sus pantallas

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Argentina, Italia y Japón: los nuevos destinos favoritos de los colombianos para reservar el línea en la semana de receso 2026

Italia se ubicó como el segundo destino internacional con más reservas, impulsada por el interés en ciudades como Roma, Florencia y Milán

Argentina, Italia y Japón: los nuevos destinos favoritos de los colombianos para reservar el línea en la semana de receso 2026

Fiscalía realizó extinción de dominio a bienes avaluados en mas de $20.000 millones de investigados en el caso de corrupción de la Ungrd: de quiénes se trata

El ente investigativo determinó que esos 25 activos estarían vinculados a seis personas señaladas en el caso

Fiscalía realizó extinción de dominio a bienes avaluados en mas de $20.000 millones de investigados en el caso de corrupción de la Ungrd: de quiénes se trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

Karol Samantha, la pareja de Daneidy Barrera, reaccionó al anuncio de un acuerdo entre la empresaria y Transmilenio que podría sacarla de la cárcel: “A punto de culminar esta tribulación”

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Deportes

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”

Nairo Quintana reveló la razón por la que se retirará del ciclismo profesional: “Ya veíamos que el declive estaba”

Técnico de Nacional Lucas González respondió a quienes decían que el Verdolaga era un club de viejos: “Es lo contrario”

James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron