Colombia

En video quedó la impactante avalancha de personas que ingresó sin pagar a una estación de TransMilenio en Bogotá

Las imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de la evasión masiva del pasaje en plena protesta en el sur de la capital. Las autoridades ya identificaron a al menos 17 responsables

Más de 50 personas ingresaron de manera irregular a la estación Madelena de TransMilenio durante una jornada de protesta en el sur de Bogotá - crédito Pasa en Bogotá
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que más de 50 personas ingresaron en forma irregular a la estación Madelena del sistema de transporte masivo TransMilenio, en el sur de Bogotá, mientras se desarrollaba una protesta sobre ese corredor vial.

En la grabación difundida en plataformas digitales se observa cómo un grupo de personas atraviesa los torniquetes de acceso sin realizar el pago correspondiente al sistema de transporte público. El episodio se registró en cuestión de segundos y coincidió con las manifestaciones que se llevaban a cabo en la zona.

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La concejal Sandra Forero señaló a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán por la falta de impacto en la reducción en la cifra de colados a TransMilenio - crédito @Sandra_ForeroR/X
La concejal Sandra Forero señaló a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán por la falta de impacto en la reducción en la cifra de colados a TransMilenio - crédito @Sandra_ForeroR/X

La difusión del video generó reacciones en el ámbito político. La concejala Sandra Forero Ramírez se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta en la red social X. “Los colados: uno de los grandes fracasos de la administración de @CarlosFGalan”, escribió la cabildante, en referencia al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En su mensaje, agregó que la actual administración “no pudieron reducir significativamente la cifra de colados y día a día este es el panorama en las estaciones de Transmilenio”.

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, también se pronunció sobre las imágenes. “¡El colmo! ¿Cuántos colados cuentan ustedes en este video? Literalmente una avalancha de ladrones en la estación Madelena que defraudan a @TransMilenio”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

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El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, rechazó lo ocurrido en Madelena y remarcó que era "un robo" por parte de los colados - crédito @papoaminCD/X
El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, rechazó lo ocurrido en Madelena y remarcó que era "un robo" por parte de los colados - crédito @papoaminCD/X

Amin compartió además un segundo video, de carácter irónico frente a lo ocurrido en la estación Madelena, en el que se observa a varias personas correr tras evadir el pago del pasaje, incluida una persona disfrazada de Michael Jackson. “Hasta el mismísimo Michael Jackson se cuela en TransMilenio. Se les recuerda: no pagar pasaje significa robar”, señaló el presidente del Concejo en su publicación.

Entre los que ingresaron irregularmente al sistema se incluyó un sujeto disfrazado como el "rey del pop" - crédito @papoaminCD/X

Según la información disponible, al menos 17 sujetos responsables del ingreso irregular a la estación Madelena ya fueron identificados por las autoridades competentes. El episodio, se registro en una estación en la que las situaciones irregulares producto de los colados son constantes.

Fuentes consultadas por Infobae Colombia dentro del sistema de transporte público informaron que el suceso tuvo lugar durante unas manifestaciones programadas para este jueves 1 de octubre en la capital del país. Al parecer, el grupo de manifestantes aprovechó la situación para colarse en masa en la estación.

El Concejo de Bogotá había aprobado un proyecto contra la evasión meses atrás

La Comisión de Plan del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto No Más Colados en TransMilenio, en junio de 2026. Actualmente está en trámites en la Plenaria del Concejo - crédito Transmilenio
La Comisión de Plan del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto No Más Colados en TransMilenio, en junio de 2026. Actualmente está en trámites en la Plenaria del Concejo - crédito Transmilenio

El episodio se produce meses después de que la Comisión de Plan del Concejo de Bogotá aprobara en primer debate, en junio de 2026, el proyecto “No Más Colados en TransMilenio”, impulsado por la concejal Clara Lucía Sandoval.

La iniciativa se propuso convertir en política pública una estrategia permanente contra la evasión, con base en tres ejes: seguridad integral, cultura ciudadana y articulación entre TransMilenio, entidades distritales, la Policía, la academia, el sector privado y la ciudadanía.

El proyecto se sustenta en cifras oficiales de 2024, año en el que se registró un promedio de 262.000 colados diarios en el sistema, una cantidad equivalente a llenar más de cuatro veces el estadio El Campín cada día. Esa evasión generó pérdidas cercanas a los 295.000 millones de pesos anuales para las finanzas del sistema de transporte.

El texto también expone la baja efectividad de las sanciones vigentes. Entre enero y septiembre de 2024 se impusieron 174.000 comparendos, una cifra que equivale apenas al 0,24% de los evasores diarios. De ese total, solo 10.364 fueron pagados, es decir, el 5,95%.

“Bogotá no puede seguir aceptando como normal que cientos de miles de personas incumplan las normas todos los días sin consecuencias. Cuando alguien se cuela no le está haciendo daño a una empresa, le está quitando recursos a la ciudad y a los millones de usuarios que sí pagan su pasaje”, afirmó la concejal Sandoval.

De acuerdo con el proyecto, las acciones aplicadas hasta ahora permitieron reducir la tasa de evasión del 15% al 13%, aunque sus impulsores advierten que ese avance no debe depender de la voluntad de una administración en particular, sino contar con respaldo institucional permanente. Tras su aprobación en primer debate, la iniciativa continuó su trámite hacia la Plenaria del Concejo de Bogotá.

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