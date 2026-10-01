Cuatro mineros murieron tras el colapso de un socavón en una mina de oro de Timbiquí, Cauca

Cuatro mineros resultaron muertos por un deslizamiento de tierra en un socavón en zona rural de Timbiquí, Cauca - crédito @FabritCruz/X

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La minería volvió a dejar una tragedia en el país, debido a un hecho que se registró en la tarde del miércoles 30 de septiembre de 2026, cuando un grupo de trabajadores se encontraba en un socavón al sur del país y la muerte los encontró varios metros bajo tierra y sin oportunidad de rescatarlos.

Se reportó el fallecimiento de cuatro personas por un deslizamiento en una mina del Cauca, donde cientos de personas llegaron para buscar alguna forma de sacarlos, pero, debido a la gravedad de la situación, no fue posible que volvieran con vida, por lo que ahora se busca la manera de dar con los cuerpos.

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De otro lado, las víctimas realizaban prácticas de minería artesanal, la cual es fuente de ingresos para distintas comunidades en el Pacífico, una de ellas es el Chocó, pero también es una actividad de riesgo por la falta de equipos especializados, como se presentó en el departamento del sur del país.

Así se dio la tragedia en el Cauca

El hecho se presentó dentro de un socavón en el sector de Pisares, en la zona alta del río Saija, municipio de Timbiquí, Cauca. La emergencia ocurrió hacia las 4:20 de la tarde, según líderes sociales de la localidad, citados por El País.

La comunidad inició la remoción del material para recuperar los cuerpos, aunque las labores se desarrollan con dificultades por el terreno, el acceso limitado y el riesgo asociado al conflicto armado en la zona. A Pisares no han podido llegar miembros de la fuerza pública.

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Cientos de personas se trasladaron a la zona del deslizamiento para ayudar con el rescate de los mineros muertos - crédito @FabritCruz/X

Los trabajadores realizaban actividades de minería artesanal cuando se produjo el desprendimiento. “Ellos están muertos, eso es una realidad, con toda esa cantidad de tierra que les cayó”, afirmaron los líderes comunitarios.

El objetivo inicial es establecer la identidad de las víctimas y recuperar los cuerpos. “Eso toca hacerlo con calma”, señalaron los representantes sociales, quienes también indicaron que la tarea está a cargo de campesinos de la región.

Los trabajos para rescatar los cuerpos de los mineros muertos en el Cauca se han dificultado por las condiciones del terreno - crédito @FabritCruz/X

La minería artesanal es una de las principales fuentes de ingresos para numerosas familias asentadas en las riberas del río Saija. La comunidad espera que, después del rescate, las autoridades determinen las circunstancias del deslizamiento y adelanten los procedimientos correspondientes.

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“La gente necesita su sustento”

Con respecto a la minería artesanal, que cobró la vida de cuatro personas en el Cuaca, Gizette Mosquera, líder social y defensora de esta práctica en Chocó, pidió que la política contra la extracción ilícita diferencie a las organizaciones criminales de las familias que dependen de la subsistencia por este trabajo. La dirigente sostuvo que los operativos y la destrucción de maquinaria no resuelven la falta de ingresos de comunidades tradicionales, en un departamento donde el Clan del Golfo utiliza la actividad ilegal para financiar acciones delictivas.

Mosquera planteó que la minería artesanal suele ser identificada de manera general como ilegal, aunque distinguió esa actividad de la minería de subsistencia practicada por comunidades locales. “La minería de subsistencia es la que viene de generación en generación y en territorios que, por tradición, han sido mineros, como el departamento del Chocó”, afirmó.

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La destrucción de maquinaria durante operativos contra grupos armados plantea otro punto de discusión para las comunidades mineras. Mosquera consideró necesaria una coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades estatales que participan en esas acciones, con el fin de evitar que la respuesta se limite a la quema de equipos.

La líder social habló sobre esta práctica ancestral en el departamento y los retos ante las dificultades por la falta de recursos y las organizaciones criminales - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

La congresista Astrid Sánchez Montes Meoca impulsa un proyecto de ley para que la maquinaria amarilla no sea destruida y pueda convertirse en una herramienta para el desarrollo de los departamentos. La propuesta busca modificar el destino de los equipos incautados, aunque Mosquera insistió en que la minería de subsistencia no depende de esa clase de maquinaria.

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La líder social sostuvo que la expansión de la minería ilegal y la presencia armada constituyen un desafío que corresponde atender al Estado. El gobierno de De la Espriella, indicó, ha orientado al Ministerio de Defensa para evitar que la minería ilegal se consolide en esos territorios.

Sin embargo, Mosquera advirtió que la persecución de la ilegalidad debe contemplar la necesidad económica de quienes trabajan en zonas mineras. “La gente necesita su sustento. Entonces, si hay minería ilegal o si hay minería artesanal, al final lo que necesitan las personas es comer y subsistir”, señaló.