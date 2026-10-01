Capturaron en Sincelejo a ‘Calvin Klein’, señalado integrante de Los Norteños, tras operativo del Gaula

La Armada Nacional y la Policía Nacional capturaron a alias Calvin Klein durante un allanamiento en Sincelejo - crédito prensa Armada de Colombia

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La Armada Nacional capturó a un presunto integrante de Los Norteños durante un allanamiento en Sincelejo, Sucre. El hombre, conocido como alias Calvin Klein, es señalado de participar en actividades de extorsión y de coordinar homicidios para esa estructura, según el reporte oficial.

La detención, informada el 1 de octubre de 2026 tras una operación conjunta del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Sucre de la Armada Nacional y el Gaula de la Policía Nacional. Las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble de la capital sucreña, donde capturaron al hombre en flagrancia.

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De acuerdo con la información entregada por la Fuerza Naval del Caribe, alias Calvin Klein sería integrante del grupo delincuencial Los Norteños, una organización a la que las autoridades atribuyen actividades ilegales en el departamento de Sucre. La institución sostuvo que el detenido tendría funciones relacionadas con la coordinación de homicidios y el cobro de extorsiones a distintos gremios.

La institución añadió que estaría relacionado con actividades destinadas a obtener recursos para financiar a Los Norteños. El reporte no detalló los gremios que habrían sido afectados por esas presuntas extorsiones ni los hechos específicos de violencia con los que sería vinculado.

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Las autoridades vinculan al detenido con la coordinación de homicidios y el cobro de extorsiones para el grupo criminal Los Norteños - crédito @ArmadaColombia / X

Los señalamientos contra el capturado deberán ser evaluados por las autoridades judiciales durante el proceso correspondiente. Durante la diligencia en Sincelejo, las unidades de la Armada y de la Policía incautaron 250 gramos de marihuana, 5 cartuchos calibre .38, un teléfono celular y una gramera.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer su posible relación con las conductas investigadas y definir su valor dentro del proceso judicial contra el detenido.

La investigación buscará establecer si el capturado tuvo participación directa en delitos concretos, si habría actuado bajo órdenes de otros integrantes de la estructura y si existen más personas involucradas en los hechos que son materia de indagación.

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El operativo se desarrolló dentro de las acciones de la fuerza pública contra las organizaciones delincuenciales y las economías ilegales que afectan la seguridad y la convivencia en Sucre, de acuerdo con la Armada.

La Brigada de Infantería de Marina No. 1 reafirmó el compromiso de mantener operativos contra las economías ilegales en el departamento de Sucre - crédito prensa Armada de Colombia

La Brigada de Infantería de Marina N.º 1 señaló que mantendrá las operaciones coordinadas con otras instituciones para enfrentar a las estructuras que operan en la región Caribe. El objetivo, según la institución, es reducir la capacidad de estos grupos para obtener recursos mediante actividades ilícitas y ejercer presión sobre las comunidades.

Otro resultado operacional de la Armada en Sucre

La captura de alias Calvin Klein se conoció dos semanas después de otro procedimiento de la Armada en la región. El 17 de septiembre, la institución informó sobre la detención de un hombre conocido como alias Julián o “Pato”, al que señaló como presunto cabecilla armado de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en sectores de Bolívar y Sucre.

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Ese procedimiento se realizó en el corregimiento de Verruguitas, en El Carmen de Bolívar. Según el reporte oficial, el detenido figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y Sucre y tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado.

Un operativo previo en El Carmen de Bolívar permitió la detención de alias Julián, señalado como cabecilla armado del Clan del Golfo - crédito Armada de Colombia

Esa operación contó con la participación del Gaula Militar Bolívar, los Batallones de Infantería de Marina No. 13 y N°. 14, además de unidades de la Policía Nacional. Durante el allanamiento, las tropas incautaron un arma de fuego y capturaron a otra persona, cuya identidad y presunta relación con la organización no fueron precisadas.

Para la Fuerza Naval del Caribe, la detención afectó la capacidad de mando de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes en los Montes de María. La institución consideró que la salida de “Julián” del escenario criminal puede limitar la coordinación de acciones armadas y extorsivas atribuidas a ese grupo.

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