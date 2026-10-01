Colombia

Capturaron en Sincelejo a ‘Calvin Klein’, señalado integrante de Los Norteños, tras operativo del Gaula

Un allanamiento de la Armada y la Policía permitió detener a un hombre investigado por presuntos vínculos con cobros extorsivos y acciones violentas en el departamento de Sucre

La Armada Nacional y la Policía Nacional capturaron a alias Calvin Klein durante un allanamiento en Sincelejo - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada Nacional y la Policía Nacional capturaron a alias Calvin Klein durante un allanamiento en Sincelejo - crédito prensa Armada de Colombia
Guardar

La Armada Nacional capturó a un presunto integrante de Los Norteños durante un allanamiento en Sincelejo, Sucre. El hombre, conocido como alias Calvin Klein, es señalado de participar en actividades de extorsión y de coordinar homicidios para esa estructura, según el reporte oficial.

La detención, informada el 1 de octubre de 2026 tras una operación conjunta del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Sucre de la Armada Nacional y el Gaula de la Policía Nacional. Las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble de la capital sucreña, donde capturaron al hombre en flagrancia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información entregada por la Fuerza Naval del Caribe, alias Calvin Klein sería integrante del grupo delincuencial Los Norteños, una organización a la que las autoridades atribuyen actividades ilegales en el departamento de Sucre. La institución sostuvo que el detenido tendría funciones relacionadas con la coordinación de homicidios y el cobro de extorsiones a distintos gremios.

La institución añadió que estaría relacionado con actividades destinadas a obtener recursos para financiar a Los Norteños. El reporte no detalló los gremios que habrían sido afectados por esas presuntas extorsiones ni los hechos específicos de violencia con los que sería vinculado.

PUBLICIDAD

Las autoridades vinculan al detenido con la coordinación de homicidios y el cobro de extorsiones para el grupo criminal Los Norteños - crédito @ArmadaColombia / X
Las autoridades vinculan al detenido con la coordinación de homicidios y el cobro de extorsiones para el grupo criminal Los Norteños - crédito @ArmadaColombia / X

Los señalamientos contra el capturado deberán ser evaluados por las autoridades judiciales durante el proceso correspondiente. Durante la diligencia en Sincelejo, las unidades de la Armada y de la Policía incautaron 250 gramos de marihuana, 5 cartuchos calibre .38, un teléfono celular y una gramera.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer su posible relación con las conductas investigadas y definir su valor dentro del proceso judicial contra el detenido.

La investigación buscará establecer si el capturado tuvo participación directa en delitos concretos, si habría actuado bajo órdenes de otros integrantes de la estructura y si existen más personas involucradas en los hechos que son materia de indagación.

El operativo se desarrolló dentro de las acciones de la fuerza pública contra las organizaciones delincuenciales y las economías ilegales que afectan la seguridad y la convivencia en Sucre, de acuerdo con la Armada.

Gaula Militar de Colombia. Foto: Armada de Colombia.
La Brigada de Infantería de Marina No. 1 reafirmó el compromiso de mantener operativos contra las economías ilegales en el departamento de Sucre - crédito prensa Armada de Colombia

La Brigada de Infantería de Marina N.º 1 señaló que mantendrá las operaciones coordinadas con otras instituciones para enfrentar a las estructuras que operan en la región Caribe. El objetivo, según la institución, es reducir la capacidad de estos grupos para obtener recursos mediante actividades ilícitas y ejercer presión sobre las comunidades.

Otro resultado operacional de la Armada en Sucre

La captura de alias Calvin Klein se conoció dos semanas después de otro procedimiento de la Armada en la región. El 17 de septiembre, la institución informó sobre la detención de un hombre conocido como alias Julián o “Pato”, al que señaló como presunto cabecilla armado de una subestructura del Clan del Golfo con presencia en sectores de Bolívar y Sucre.

Ese procedimiento se realizó en el corregimiento de Verruguitas, en El Carmen de Bolívar. Según el reporte oficial, el detenido figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y Sucre y tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado.

La captura de alias Julián se realizó en Verruguitas, corregimiento de El Carmen de Bolívar, durante un allanamiento y registro - crédito Armada de Colombia
Un operativo previo en El Carmen de Bolívar permitió la detención de alias Julián, señalado como cabecilla armado del Clan del Golfo - crédito Armada de Colombia

Esa operación contó con la participación del Gaula Militar Bolívar, los Batallones de Infantería de Marina No. 13 y N°. 14, además de unidades de la Policía Nacional. Durante el allanamiento, las tropas incautaron un arma de fuego y capturaron a otra persona, cuya identidad y presunta relación con la organización no fueron precisadas.

Para la Fuerza Naval del Caribe, la detención afectó la capacidad de mando de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes en los Montes de María. La institución consideró que la salida de “Julián” del escenario criminal puede limitar la coordinación de acciones armadas y extorsivas atribuidas a ese grupo.

Temas Relacionados

SincelejoExtorsiónHomicidiosLos NorteñosArmada de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contraloría de Bogotá destapó lío de $60.178 millones en la empresa de Acueducto de la ciudad: el caso terminó en la Dian

La entidad imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a dos funcionarios por la aplicación de descuentos tributarios ambientales que, según el organismo de control, no contaban con los soportes técnicos requeridos

Contraloría de Bogotá destapó lío de $60.178 millones en la empresa de Acueducto de la ciudad: el caso terminó en la Dian

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

El Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, recibe en forma extraordinaria la máxima categoría del automovilismo tras nueve años de ausencia, con Antonelli y Russell como protagonistas de la pelea por el título

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

La ofensiva, atribuida al ELN por las autoridades, alcanzó instalaciones policiales en Condoto, Nóvita y Río Iró con cargas explosivas transportadas por aeronaves no tripuladas

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Juan Rosa, uno de los juveniles del verde, se despachó en contra de los barranquilleros ante la prensa por la crisis de resultados del Tiburón

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Tribunal ordenó medidas urgentes para proteger al manatí antillano, tras la muerte de cuatro ejemplares en Santander

La decisión judicial exige reforzar la vigilancia ambiental en el caño San Silvestre mientras se adelantan análisis ambientales, custodia de los cadáveres y protocolos de rescate para la especie amenazada

Tribunal ordenó medidas urgentes para proteger al manatí antillano, tras la muerte de cuatro ejemplares en Santander
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Deportes

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”