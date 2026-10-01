Colombia

Daniel Briceño se pronunció tras cruce con congresista que le jaló la chaqueta: “Nunca voy a caer en las provocaciones”

El representante explicó que el episodio ocurrió después de que solicitara certificar la participación de dos parlamentarias en una votación relacionada con un proyecto sobre las APPA y cuestionó los reclamos recibidos durante la sesión

Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso
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Daniel Briceño se pronunció sobre el cruce que protagonizó con Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, durante una sesión de la Cámara de Representantes. El congresista del Centro Democrático aseguró que no pretende responder a este tipo de situaciones y afirmó que continuará concentrado en su labor dentro del Congreso.

“Nunca voy a caer en las provocaciones. Entiendo que muchos, dentro y fuera del recinto, buscan obtener réditos provocándome”, escribió Briceño a través de sus redes sociales.

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El representante agregó que su prioridad es cumplir con la función para la que fue elegido y continuar participando en la actividad legislativa.

“Sin embargo, muchos colombianos votaron por mí para representarlos y trabajar. Pueden seguir mencionándome todos los días, inventando y atacándome, pero mi posición en el Congreso es dar debates, llevar iniciativas y no enredarme en este tipo de cosas”, afirmó.

Briceño también agradeció a las personas que se comunicaron con él después de lo ocurrido. “Gracias a todos los que me han escrito”, señaló al finalizar su pronunciamiento.

Daniel Briceño aseguró que continuará concentrado en los debates y las iniciativas que adelante desde el Congreso. - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño aseguró que continuará concentrado en los debates y las iniciativas que adelante desde el Congreso. - crédito @Danielbricen/X

Así fue el cruce entre Daniel Briceño y Luz Verónica Estrada

El episodio quedó registrado en video durante una sesión de la Cámara de Representantes. En las imágenes se observa a Estrada acercándose al lugar donde se encontraba Briceño y sujetándolo de la chaqueta mientras le reclama.

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Posteriormente, el representante se retira del lugar donde se produjo el intercambio. El video permitió que el episodio circulara en redes sociales, donde se difundieron las imágenes correspondientes al momento en que la congresista toma de la chaqueta a Briceño.

Además de su pronunciamiento público, el representante entregó su versión sobre lo ocurrido en conversación con Semana, medio al que explicó cuál fue, según su relato, el origen de la discusión con Estrada.

De acuerdo con lo explicado por Briceño a ese medio, el cruce se produjo después de que solicitara una certificación relacionada con la participación de algunos congresistas en una votación que se desarrollaba durante la sesión.

Daniel Briceño y Luz Verónica Estrada protagonizaron un cruce durante una sesión de la Cámara de Representantes, luego de que el congresista solicitara certificar una votación. - crédito cámara de representantes
Daniel Briceño y Luz Verónica Estrada protagonizaron un cruce durante una sesión de la Cámara de Representantes, luego de que el congresista solicitara certificar una votación. - crédito cámara de representantes

¿Qué provocó la discusión en la Cámara?

Según la versión entregada por Briceño a la revista, el representante se percató de que Luz Verónica Estrada y Mondragón permanecían en el recinto, pero no habían participado en una votación.

Ante esa situación, afirmó que pidió al presidente y al secretario de la Cámara que certificaran públicamente si los congresistas habían votado o no.

“Yo simplemente pedí una certificación pública al presidente y al secretario de que me certificaran si ellos habían o no habían votado, porque estaban en el recinto”, afirmó Briceño.

El representante explicó que su solicitud estaba relacionada con lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma correspondiente al reglamento del Congreso, en lo referente a la participación de los congresistas presentes durante las votaciones.

De acuerdo con su relato, fue después de realizar esta solicitud cuando se produjo el intercambio con Estrada.

“Estalló, pues, la ira en la representante. Se acercó a decirme, yo creo que ustedes ven ahí en el video, una serie de agravios”, manifestó Briceño en la conversación.

El congresista aseguró que durante el cruce respondió que su solicitud ante la mesa directiva correspondía a una petición que consideraba legítima y ajustada a la normativa.

Yo, pues, en realidad le dije a la representante que yo estaba pidiendo una certificación que es legítima y que es legal”, sostuvo.

La explicación entregada por Briceño corresponde a su versión sobre el origen de la discusión. Por su parte, el material audiovisual permite observar el momento posterior en el que Estrada se acerca al representante y lo sujeta de la chaqueta mientras le reclama.

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El cruce entre los congresistas ocurrió durante el trámite de un proyecto relacionado con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). - crédito Sergio Acero/Colprensa

El proyecto relacionado con las APPA

La discusión se presentó durante el trámite de un proyecto relacionado con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada para proteger terrenos destinados a la producción de alimentos.

El Pacto Histórico se ha manifestado en contra de eliminar estas áreas y las zonas de reserva para la producción agroalimentaria.

El trámite de esta iniciativa fue el contexto en el que, según explicó Briceño, realizó la solicitud de certificación sobre la participación de los congresistas en la votación.

El representante señaló que su intervención estaba relacionada con el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 5 de 1992 y que fue a partir de esa situación que se produjo el cruce con Estrada.

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