De la Espriella pone límite a Margarita Andrade, amiga de su familia: “No está autorizada para hablar en mi nombre”

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la actuación de Margarita Andrade y marcó distancia frente a las gestiones que, según afirmó, estaría realizando. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este miércoles 30 de septiembre sobre Margarita Andrade, a quien identificó como amiga suya y de sus padres desde hace años, y aseguró que estaría utilizando esa cercanía para realizar gestiones relacionadas con cargos en el Gobierno nacional y ante funcionarios en Córdoba.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario afirmó que Andrade estaría contactando distintas dependencias de la administración y funcionarios en ese departamento, haciendo referencia a su relación personal con él y su familia.

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De la Espriella aclaró que Margarita Andrade no lo representa

El presidente aseguró que conoce a Andrade desde que era niño y que mantiene una amistad con ella y con sus padres. Sin embargo, marcó distancia frente a las gestiones que, según afirmó, estaría realizando.

“Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi familia y conmigo para intrigar por cargos”, escribió el mandatario.

De acuerdo con su declaración, la relación personal entre ambos estaría siendo utilizada por Andrade para intervenir en gestiones relacionadas con cargos. De la Espriella no especificó en su mensaje cuáles serían las dependencias contactadas ni identificó los cargos que, según afirmó, estarían siendo gestionados.

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El jefe de Estado fue enfático al aclarar que la mujer no cuenta con autorización para presentarse como su representante.

“La señora Andrade no está autorizada para hablar en mi nombre ni en el del Gobierno”, afirmó.

De la Espriella señaló que Margarita Andrade es amiga suya y de sus padres desde hace años y que conoce a la mujer desde que era niño. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El mensaje del presidente sobre familiares y amigos

En la misma publicación, De la Espriella extendió su pronunciamiento a las personas cercanas a él y aseguró que ningún familiar o amigo tiene autorización para utilizar esa relación con fines de representación dentro de la administración.

“Rechazo categóricamente estas prácticas, que contradicen lo que quiero para Colombia. Ningún familiar o amigo del suscrito tiene licencia para proceder de esta forma”, sostuvo.

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El presidente también señaló que los vínculos personales con él no implican facultades para actuar en nombre del Gobierno.

“La amistad y el parentesco no otorgan representación ni privilegios en el Gobierno del Tigre”, agregó.

La declaración se produjo luego de que el propio mandatario atribuyera a Andrade contactos con dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba para gestionar cargos.

Abelardo de La Espriella aseguró que Margarita Andrade estaría contactando dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba para gestionar cargos. - crédito REUTERS/Sergio Acero

De la Espriella cuestionó las gestiones relacionadas con cargos

En su mensaje, el presidente calificó esas actuaciones como prácticas que no corresponden con lo que busca para el país y las relacionó con su postura frente a la política tradicional.

“La politiquería es incompatible con el movimiento popular que represento”, afirmó De la Espriella.

El mandatario agregó que su propósito es apartarse de las prácticas políticas que, según su declaración, han caracterizado la política tradicional.

“Muchos no han entendido que yo no vine a hacer la política de siempre, sino a cambiar la política para siempre”, escribió.

El pronunciamiento estuvo acompañado por las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”, además de las iniciales A.D.L.E.

Abelardo de la Espriella aclaró que Margarita Andrade no está autorizada para hablar en su nombre ni en el del Gobierno. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Lo que dijo el presidente sobre Margarita Andrade

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, conoce a Margarita Andrade desde su infancia, pero aclaró que esa relación no le concede autorización para hablar en su nombre o representar al Gobierno.

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La acusación sobre las gestiones para conseguir cargos corresponde a lo expresado por el presidente en su publicación. En el mensaje no entregó detalles sobre los funcionarios específicos que habrían sido contactados, las dependencias involucradas o los cargos que Andrade estaría buscando gestionar.

Tampoco se incluye en la información proporcionada una declaración de Andrade frente a lo señalado por el mandatario.