Colombia

Capturaron a un docente en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, por presunto abuso sexual contra un estudiante de 15 años

El hombre, de unos 35 años, habría utilizado la relación de confianza que tenía con el menor, derivada de su labor como director de una fundación, para llevarlo hasta su vivienda

El profesor aseguró dirigir una fundación, al parecer, de refuerzos escolares - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura, por orden judicial, de un docente investigado por el presunto delito de acto sexual violento agravado contra un adolescente de 15 años. La detención tuvo lugar en el barrio Alameda Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país.

La información oficial indicó que unidades de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la captura en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de adelantar labores de recolección de información dentro de la investigación, ya que, según las autoridades, los hechos habrían ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

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Los hechos ocurrieron en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital - crédito Alcaldía de Bogotá
Los hechos ocurrieron en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

Ese día, el investigado habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con el estudiante por su labor como educador para pedirle que subiera a su residencia, ubicada en un segundo piso. El hombre, cuya identidad no fue divulgada, informó a las autoridades que se desempeñaba como docente y director de una fundación a la que asistía el adolescente para recibir refuerzo escolar.

Ese día, ya dentro del inmueble, el hombre habría cerrado las puertas y cometido los actos sexuales por los que ahora es investigado, de acuerdo con el reporte de la Policía.

El detenido expresó ser el jefe de la organización educativa desde hace cerca de 10 años y aseguró que el proyecto tenía una trayectoria de más de 35 años. Tras la captura, el docente fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica en el marco del proceso por el presunto delito de acto sexual violento agravado.

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Momento de la captura del profesor de una fundación que habría abusado sexualmente de un joven de 15 años - crédito captura Policía Metropolitana de Bogotá
Momento de la captura del profesor de una fundación que habría abusado sexualmente de un joven de 15 años - crédito captura Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Nacional reiteró su llamado a reportar situaciones que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes. Las denuncias pueden presentarse a través de la línea de emergencias 123 o ante el CAI más cercano.

Los casos de abuso sexual contra menores no paran: docente del colegio Marymount fue condenado a 16 años de prisión

Un mes atrás, el 31 de agosto de 2026, se informó que la juez novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a 16 años de prisión a Mauricio Zambrano, docente de educación física del colegio Marymount, por delitos sexuales cometidos contra una estudiante menor de 14 años entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

La decisión, que corresponde a una sentencia de primera instancia, declaró al profesor responsable de los delitos de actos sexuales y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir.

La investigación estableció que el acusado aprovechó su condición de educador, la confianza de una adolescente y una situación de vulnerabilidad emocional y familiar.

La juez valoró los testimonios, la evidencia científica y los hallazgos médicos incorporados al proceso para sustentar su decisión sobre los hechos investigados contra el profesor -crédito Fiscalía General
La juez valoró los testimonios, la evidencia científica y los hallazgos médicos incorporados al proceso para sustentar su decisión sobre los hechos investigados contra el profesor -crédito Fiscalía General

Los hechos ocurrieron dentro de la institución educativa, donde Zambrano ejercía como profesor de educación física. El proceso judicial se extendió durante cuatro años desde que se conoció la denuncia.

La Fiscalía señaló una relación de dependencia emocional

Durante el juicio, que quedó registrado en video, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que el docente construyó de forma progresiva una relación de dependencia emocional con la estudiante. La acusación señaló que el profesor la incorporó en conversaciones de contenido sexual, le dio un trato preferencial frente a otras alumnas y aprovechó la admiración que la menor sentía por él.

Según expuso el ente investigador, ese vínculo llevó a que la adolescente considerara al profesor una figura especial, de cuya aprobación y afecto dependía emocionalmente.

La juez tuvo en cuenta que la estudiante atravesaba una situación personal compleja. Su padre había muerto en abril de 2021, un hecho que afectó su estado de ánimo debido a la relación cercana que mantenía con él.

La sentencia también contempló circunstancias como la ausencia de la hermana mayor de la víctima, dificultades de autoestima, necesidad de reconocimiento de figuras adultas y condiciones de inmadurez emocional propias de su edad.

Este fue el relato de la fiscal del caso contra el profesor Mauricio Zambrano - crédito @EltrinoCo/X

Los testimonios y hallazgos médicos respaldaron la condena

La Fiscalía sostuvo que las pruebas permitieron descartar que las conductas sexuales investigadas hubieran sido consecuencia de una decisión libre e informada de la adolescente.

“El relato del procesado, docente de educación física y figura ampliamente admirada dentro de la institución educativa, la incorporó a un círculo de conversaciones de contenido sexual, le brindó un trato preferencial frente a otras estudiantes y logró que viera en él una persona especial de cuya aprobación y afecto dependía emocionalmente”, expuso la entidad durante el proceso.

La juez valoró el testimonio de la víctima, que consideró coherente, persistente y detallado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. También escuchó a la hermana mayor de la adolescente.

El fallo incluyó evidencia científica y hallazgos médicos que, según la valoración judicial, eran compatibles con el relato de la víctima y constituían elementos de corroboración objetiva sobre los hechos.

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