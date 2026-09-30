Dos personas perdieron la vida tras ser arrolladas por un “carro fantasma” en Medellín: el vehículo ya fue identificado

Las cámaras públicas de la zona permitieron a las autoridades identificar la placa del vehículo que se dio a la fuga - crédito Redes sociales

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Dos jóvenes murieron tras un choque múltiple ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de septiembre en la Autopista Norte de Medellín. El siniestro involucró a la motocicleta en la que viajaban, un carro particular que se retiró del lugar y una camioneta que circulaba por la calzada opuesta.

El motociclista tenía 21 años y falleció en el sitio por la gravedad de las lesiones. Su acompañante, una mujer de 23 años, recibió atención médica de urgencia, aunque horas más tarde se confirmó su muerte.

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El siniestro ocurrió en el barrio Belalcázar cuando un automóvil embistió la moto en la que viajaban las víctimas y huyó del lugar. El conductor de la motocicleta cayó sobre la calzada opuesta y una camioneta que avanzaba en sentido contrario lo atropelló antes de que pudiera frenar.

El informe preliminar y las cámaras de seguridad de la zona indicaron que la motocicleta circulaba en dirección norte-sur cuando ocurrió el primer impacto. El automóvil involucrado abandonó la autopista sin detenerse ni auxiliar a los ocupantes de la moto.

Dos personas perdieron la vida en la Autopista Norte de Medellín tras un choque nocturno entre una motocicleta y un automóvil - crédito @ManuelVillaMe/X

Tras el choque inicial, el motociclista perdió el control del vehículo y terminó en los carriles que van hacia el norte. La camioneta que circulaba por esa vía no alcanzó a evitarlo y lo arrolló segundos después.

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Las cámaras permitieron identificar el vehículo que escapó

Las grabaciones del sistema público de vigilancia registraron la secuencia del accidente. Con ese material, las autoridades identificaron la placa del automóvil cuyo conductor se fugó.

La búsqueda apunta ahora a establecer la identidad de esa persona y ubicarla para que responda por lo sucedido. El caso permanece bajo investigación mientras se analizan las imágenes y el informe elaborado tras la emergencia.

En el lugar trabajaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y funcionarios de la Secretaría de Movilidad. Las autoridades cerraron temporalmente el corredor vial para realizar el levantamiento del cuerpo y atender la situación.

El conductor que huyó podría enfrentar cargos por homicidio culposo agravado por omisión de socorro según el Código Penal colombiano - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín

El responsable del primer choque podría afrontar cargos por homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por omisión de socorro. Esa figura contempla el abandono de las víctimas sin brindar ayuda ni contactar a los organismos de emergencia.

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La investigación deberá determinar la participación del conductor que huyó y las circunstancias exactas que derivaron en las dos muertes. También busca precisar la responsabilidad de los vehículos involucrados en la secuencia posterior al impacto.

La Secretaría de Movilidad reiteró su llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito durante todo el día y actúen ante cualquier accidente.

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