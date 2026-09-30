Presidente de la Corte Suprema sugirió aumentar la edad de las mujeres para pensionarse y así reaccionó Gustavo Petro: “Más explotación a la gente que trabaja”

Petro reaccionó a propuesta del presidente de la Corte Suprema de aumentar la edad de pensión de las mujeres - crédito Corte Suprema de Justicia/Colprensa

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Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, propuso elevar la edad de jubilación y equiparar el requisito para mujeres y hombres, ante el aumento de la longevidad, la caída de la natalidad y las dificultades financieras que afronta el sistema pensional.

El magistrado sostuvo que postergar el inicio del pago de las pensiones podría reducir las presiones sobre el sistema sin elevar las semanas de cotización ni el porcentaje de los aportes de los trabajadores. En efecto, reconoció que una medida de ese tipo puede generar rechazo entre la ciudadanía.

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“El aumento de la expectativa de vida aumenta el tiempo en que el sistema debería pagar la pensión. Y debería pensarse en esa posibilidad”, afirmó Lenis durante una entrevista con Blu Radio.

La edad para acceder a la pensión de vejez en Colombia se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres - crédito Ministerio de Trabajo/Colprensa

En paralelo, dijo que la equiparación debe analizarse bajo un criterio de equidad, aunque sin ignorar las desigualdades en el mercado laboral y las tareas de cuidado que recaen principalmente sobre las mujeres.

“Para avanzar en la equidad, las mujeres deberían tener la misma edad para pensionarse que los hombres”, manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme a sus advertencias, los requisitos distintos de edad y semanas de cotización pueden influir en el valor de las mesadas. Las carreras laborales más breves o interrumpidas reducen los aportes acumulados y pueden traducirse en ingresos menores durante la vejez.

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La respuesta de Petro a la propuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia

En reacción a los planteamientos de Lenis, el expresidente Gustavo Petro sostuvo que “subir la edad de pensión es subir la jornada laboral y eso significa más explotación a la gente que trabaja y más ganancias a los dueños de las fábricas y la tierra”.

El expresdiente de la República vinculó la diferencia de edad para acceder a la pensión con la brecha de ingresos entre hombres y mujeres y con las tareas del hogar sin remuneración - crédito @petrogustavo/X

Petro vinculó la diferencia de edad para acceder a la pensión con la brecha de ingresos entre hombres y mujeres y con las tareas del hogar sin remuneración. “La edad diferencial para pagar pensión tiene que ver con las desigualdades de salarios por el mismo trabajo entre la mujer y el hombre y por la falta de pago del trabajo doméstico”, afirmó en X.

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Y agregó: “Muchos hombres no entienden la diferencia en la sociedad capitalista que subordina mujeres y que ocasiona la desigualdad en el trabajo para una mayor explotación de la mujer, que muchas veces concentra trabajo doméstico y laboral en mayores jornadas de trabajo”.

En esa misma línea, el exmandatario aludió a la distribución de los beneficios de la productividad. “Una mejor sociedad más rica es la que disminuye la jornada laboral traspasando el beneficio de la productividad a la sociedad y al tiempo libre pagado”, señaló.

Sobre las administradoras de fondos privados, Petro afirmó que elevar la edad para pensionarse prolonga las cotizaciones y reduce los pagos a quienes cumplen los requisitos. “Aumenta las utilidades de los dueños de las administradoras de los fondos de pensión”, dijo.

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En su mensaje, expuso que muchas mujeres concentran labores domésticas y empleo remunerado durante jornadas más extensas. “La justicia no consiste en favorecer a los más poderosos de la sociedad”.

Gustavo Petro negó que el faltante de $5 billones para pagar las pensiones se deba al aumento del salario mínimo

El expresidente Gustavo Petro negó que el déficit que tiene Colpensiones obedezca al incremento del salario mínimo para 2026 - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, Gustavo Petro rechazó las declaraciones que dio el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Mauricio Velasco, sobre los recursos que hacen falta para pagar las pensiones de los colombianos, debido a un déficit que enfrenta Colpensiones.

“No señor, es producto del robo y la estafa que hicieron como banqueros los señores del grupo aval y de Bancolombia al robarse el ahorro de los trabajadores que es propiedad de los trabajadores que se trasladaron a Colpensiones para cumplir el sueño de disfrutar de una pensión que ahora les paga toda la sociedad colombiana cubriendo el robo billonario de los dos banqueros más grandes del país (sic)”, aseveró el expresidente en una publicación en su cuenta de X.

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