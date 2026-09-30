Alias Pinocho, cabecilla de Los Pachenca, negó ser un “delator” y le envió mensaje a Abelardo de la Espriella: “Meterme en una bolsa blanca no va a terminar los problemas de la Sierra Nevada”

Alias Pinocho fue detenido en España y extraditado a Colombia, pero meses después recobró la libertad - crédito Policía Nacional

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El 29 de septiembre de 2026, Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) , negó ser informante del Estado y sostuvo que esa versión, difundida mientras existe una recompensa de $ 3.000 millones por información sobre su ubicación, aumenta los riesgos contra su vida al presentarlo como un posible delator ante otros actores armados.

En su comunicado, Castillo también dirigió un mensaje al presidente y afirmó que una acción contra él no resolvería los problemas de la Sierra Nevada. “Meterme en una bolsa blanca no va a acabar los problemas de la Sierra Nevada y sus alrededores”, expresó.

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“Pinocho” pidió que se impulsen programas de productividad, promoción del turismo y soluciones para las necesidades básicas de la región. Atribuyó la existencia de las Acsn a la ausencia histórica del Estado en ese territorio.

Castillo alegó que las publicaciones en redes sociales lo exponen frente a personas que podrían considerarlo un enemigo. Al responder a los señalamientos sobre una presunta colaboración con las autoridades, afirmó: “Nunca he autorizado que se me presente como informante porque jamás lo he sido ni reconozco haber recibido recompensas por señalar o entregar personas”.

El 29 de septiembre de 2026, Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) , negó ser informante del Estado y sostuvo que esa versión, difundida mientras existe una recompensa de $ 3.000 millones por información sobre su ubicación - crédito Fredy Castillo

Castillo vinculó los señalamientos con los operativos de inteligencia en su contra

El comandante sostuvo que las versiones que lo describen como informante coinciden con una persecución judicial y policial en su contra. Mencionó que enfrenta múltiples procesos judiciales, órdenes de captura y una solicitud de extradición, además de ser buscado por las mismas autoridades que, según las publicaciones, habrían recibido su colaboración.

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Para Castillo, esa situación contradice la acusación difundida. “Ningún informante estaría perseguido y escondiéndose si precisamente le corresponden beneficios por los arreglos a los que se llegaren”, señaló.

El jefe de las Acsn planteó que los organismos de inteligencia pueden difundir información, versiones o estrategias para provocar movimientos y comunicaciones de las personas investigadas. Al describir lo que, según él, ocurre con su caso, afirmó que la divulgación de esas versiones busca facilitar que el Estado pueda “darme de baja de forma independiente”.

Castillo alegó que las publicaciones en redes sociales lo exponen frente a personas que podrían considerarlo un enemigo - crédito Fredy Castillo

Fredy relacionó esa hipótesis con los operativos recientes contra él. “Precisamente sería un tipo de alianza indirecta lo que buscan los organismos de inteligencia al no haberme podido dar de baja en los recientes operativos”, dijo.

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También rechazó que se le atribuya la etiqueta de “sapo”, término coloquial para referirse a un delator. Según expuso, la combinación entre la recompensa y esa acusación puede generarle nuevos enemigos y abrir la puerta a posibles represalias de actores armados o ligados al hampa.

El jefe de las ACSN dijo que espera un marco de sometimiento ante la justicia

Castillo reiteró que está dispuesto a responder ante la justicia colombiana, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de reglas definidas. Solicitó un marco jurídico de sometimiento que establezca garantías y consecuencias dentro de la Constitución y la ley.

“No estoy pidiendo impunidad. Estoy dispuesto a cumplirle a la justicia, pero no aceptaré que se me atribuyan hechos que niego ni que, mediante información no comprobada, se ponga aún más en riesgo mi vida”, afirmó.

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Castillo reiteró que está dispuesto a responder ante la justicia colombiana, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de reglas definidas - crédito Fredy Castillo

Juzgado de Bogotá negó tutela de ‘Pinocho’ y su hermano que alegaban violación a sus derechos

El Juzgado 70 Administrativo de Bogotá negó la tutela que presentaron Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La decisión mantiene a los dos hermanos fuera del grupo de representantes en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn).

El fallo también permite que continúen las acciones oficiales para ubicarlos y capturarlos. Los demandantes buscaban cuestionar las medidas adoptadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, que derivaron en su exclusión de ese esquema de diálogo.

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Los hermanos alegaban que esas decisiones vulneraban derechos como el debido proceso, la defensa, la contradicción, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad y el acceso efectivo a la administración de justicia. También invocaron el derecho a la paz.

La resolución judicial coincide con una operación contra la estructura armada que, hasta el momento, dejó 23 capturas. Las autoridades informaron además la incautación de armas, droga, dinero y otros elementos que vincularon con las actividades de la organización.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una recompensa de hasta $3.000 millones por información que permita localizar a Pinocho.