Colombia

Por robarle el celular y un costoso reloj, hirieron a un ciudadano alemán en el norte de Bogotá: en video quedó la reacción de un grupo de escoltas

La comunidad y los escoltas retuvieron a los sospechosos tras el despojo, mientras una motocicleta con identificaciones regrabadas fue inmovilizada y el objeto sustraído fue recuperado en el procedimiento oficial

Los ladrones habían disparado a un ciudadano extranjero para robarle sus pertenencias - crédito @samirabisambra/X

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El hecho de inseguridad en el norte de Bogotá cuando un extranjero fue víctima de robo reveló nuevos detalles del caso. Dos hombres fueron capturados por hurto y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras el hurto de un reloj.

El procedimiento ocurrió en la tarde dell martes 29 de septiembre, en inmediaciones de la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero.

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La Policía Metropolitana recuperó el reloj, incautó un arma traumática y retuvo la motocicleta en la que se movilizaban los señalados. Según el reporte institucional, el vehículo tenía sus sistemas de identificación regrabados.

El ciudadano extranjero resultó herido durante el robo, aunque la Policía indicó que la lesión no reviste gravedad. La víctima habría opuesto resistencia cuando los hombres le quitaron el reloj y recibió una agresión con un arma traumática.

La Policía de Bogotá capturó a dos hombres acusados del hurto de un reloj en el sector de Chapinero - crédito Mebog
La Policía de Bogotá capturó a dos hombres acusados del hurto de un reloj en el sector de Chapinero - crédito Mebog

El video clave del caso

Una grabación difundida después del hecho mostró los momentos previos a la llegada de los uniformados. En las imágenes, varias personas se concentraron alrededor de uno de los presuntos responsables, que estaba retenido por un escolta.

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El hombre pidió ayuda y solicitó que llamaran a la Policía. También tenía una lesión visible en el rostro, de acuerdo con lo que se aprecia en el video.

A pocos metros estaba el ciudadano extranjero, con sangrado en la cabeza. La secuencia registró su reacción contra el hombre que permanecía sometido.

La víctima se acercó al retenido y le propinó golpes y patadas mientras lo acusaba a los gritos: “Ladrón, ladrón”. El escolta intervino para evitar que la agresión continuara. “Eso lo cuadramos nosotros, cálmese”, le dijo al ciudadano extranjero, según quedó registrado en el video.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado - crédito Captura de video
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado - crédito Captura de video

“Auxilio, llamen a la Policía, auxilio, llamen a la Policía”, gritó uno de los presuntos delincuentes tras ser retenido por los escoltas y miembros de la comunidad, según muestra el video difundido sobre el caso. El hombre habría pedido la intervención de las autoridades pocos minutos después del presunto intento de hurto.

Otras personas que estaban en el lugar también intentaron apartar a la víctima. El objetivo era impedir nuevos golpes contra el hombre señalado de haber participado en el robo.

La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la estación de Policía de Chapinero, explicó que el ataque ocurrió cuando el ciudadano intentó resistirse al hurto: “Al oponer resistencia, la víctima había sido agredida y lesionada con arma traumática. Es de resaltar que no reviste gravedad”.

La comunidad y los escoltas retuvieron a los dos sospechosos antes del arribo policial

La alerta sobre el robo llegó a través de la línea de emergencia 123. Tras recibir el reporte, unidades de la Policía se dirigieron al sector donde se registró el caso. Cuando los agentes llegaron, los dos hombres ya estaban retenidos por ciudadanos y escoltas. Esa intervención impidió que abandonaran el sitio antes de que se adelantara el procedimiento oficial.

Las autoridades inmovilizaron la motocicleta de los sospechosos por presentar sistemas de identificación regrabados - crédito Mebog
Las autoridades inmovilizaron la motocicleta de los sospechosos por presentar sistemas de identificación regrabados - crédito Mebog

Mendivelso destacó que la reacción contó con apoyo de la comunidad, de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional y de los escoltas presentes. La comandante indicó que las autoridades encontraron a los presuntos responsables bajo custodia de civiles.

“El resultado operativo se produce gracias a la oportuna información de la comunidad y el apoyo de la Décima Tercera Brigada del Ejército, quienes alertaron a la policía a través de la línea de emergencia 123. Al llegar unidades policiales al lugar, la ciudadanía tenía retenidos a los presuntos delincuentes. El reloj hurtado fue recuperado. Además, se les incautó un arma traumática y la motocicleta donde se movilizaban, la cual presenta en sus sistemas de identificación regrabados”, agregó la oficial.

La Policía informó que los detenidos fueron capturados en flagrancia. El arma quedó incluida entre los elementos relacionados con el proceso, junto con la motocicleta inmovilizada durante el operativo. Los hombres deberán responder inicialmente por el delito de hurto calificado y agravado. La Fiscalía General de la Nación asumió el proceso de judicialización.

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