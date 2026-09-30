Colombia

El Banco de la República desató una ola de reacciones tras aumentar la tasa de interés 25 puntos básicos: “No podemos resignarnos”

La decisión del Emisor de elevar en 25 puntos básicos el costo del dinero no tardó en convertirse en un nuevo pulso político, en el que ya el expresidente Gustavo Petro cuestionó la gestión del actual Gobierno

Sello circular del Banco de la República de Colombia rodeado por cuadrículas y líneas de gráficos financieros en tonos verdes y rojos.
La decisión del Banco de la República de elevar al 12,25 % la tasa de política monetaria abrió un nuevo frente de debate en el escenario político nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Diferentes figuras políticas de la oposición y el Congreso de la República reaccionaron con severos cuestionamientos e insistentes llamados al diálogo tras la decisión de la junta directiva del Banco de la República de elevar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, fijándola en un 12,25% anual.

El incremento en el costo del crédito en el país se aprobó durante la primera sesión presidida por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella. La medida del Emisor se adoptó con el propósito de frenar la inflación, que alcanzó el 6,24% debido a los constantes aumentos en los precios de los alimentos, los servicios y los regulados.

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Uno de los primeros líderes políticos en pronunciarse ante la determinación del banco central fue el expresidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta en la red social X cuestionó con dureza el rumbo económico fijado por la actual administración gubernamental.

“En un solo mes de gobierno de Abelardo, su política económica hizo subir el desempleo 0,8 puntos del de hace un año y respecto al último mes de mi gobierno 0,5 puntos”, posteó.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó al aumento de la tasa de interés con cuestionamientos a la política económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro reaccionó al aumento de la tasa de interés con cuestionamientos a la política económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

En la misma publicación agregó Petro: “Lo advertí, si la política económica es endeudar más y no cobrarle impuesto a los más ricos que generan muy poco empleo en el país, y si además se agrede el salario vital y el gasto social del Estado, al que Abelardo llama, estúpidamente, derroche, aumentará la pérdida de puestos de trabajo en Colombia”.

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Desde el sector legislativo, las voces de rechazo y preocupación por el impacto del encarecimiento del dinero sobre la ciudadanía no se hicieron esperar. El senador del Centro Democrático Carlos Meisel lamentó el ajuste decidido por la mesa directiva del Emisor, aunque enfatizó la importancia de mantener la independencia del órgano monetario.

“Respeto absoluto por el Banco de la República. Sin embargo, duele la noticia de la subida de las tasas de interés. Insistimos en que urge un diálogo de propuestas entre el Ejecutivo, Congreso y ellos. Entendemos que la inflación no cede, pero no podemos resignarnos a que estas cifras no mejoren (sic)”, escribió en sus redes sociales el congresista.

El senador Carlos Meisel manifestó su respeto por la independencia del Banco de la República, pero expresó preocupación por el impacto que puede tener el encarecimiento del crédito - crédito @carlosmeiselv/X
El senador Carlos Meisel manifestó su respeto por la independencia del Banco de la República, pero expresó preocupación por el impacto que puede tener el encarecimiento del crédito - crédito @carlosmeiselv/X

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