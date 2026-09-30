Estados Unidos pidió a sus connacionales no viajar a Norte de Santander ni a la frontera venezolana ante posibles ataques con drones

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta que prohíbe viajar a Norte de Santander y a la zona fronteriza con Venezuela - crédito Composición fotográfica: Ministerio de Defensa; @TravelGov / X

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad para Colombia y recomendó a sus ciudadanos no viajar al departamento de Norte de Santander ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, ante el riesgo de acciones de grupos armados ilegales con drones cargados con explosivos y disparos de fusil.

La comunicación, publicada el 29 de septiembre de 2026, advierte sobre una situación de seguridad que afecta en especial a la región del Catatumbo. La autoridad estadounidense señaló que las organizaciones ilegales presentes en esa zona han recurrido en distintas ocasiones a aeronaves comerciales adaptadas con explosivos, en ataques contra estaciones de Policía e instalaciones militares.

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“El riesgo de ataques en el departamento de Norte de Santander es elevado por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, indicó el Departamento de Estado.

La entidad añadió que esas estructuras pueden actuar con poca o ninguna advertencia previa contra edificios gubernamentales, puestos policiales, unidades militares y obras de infraestructura vinculada a las autoridades.

La alerta menciona ataques con drones y fusiles contra instalaciones estatales

La advertencia difundida por Estados Unidos pone el foco en los métodos empleados por los grupos armados en Norte de Santander, un departamento que comparte una extensa frontera con Venezuela y que concentra parte de la actividad del ELN y otras estructuras ilegales.

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La alerta de Estados Unidos recomendó no viajar a Norte de Santander ni a zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela - crédito @TravelGov / X

“El ELN, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos, y otros grupos presentes en la región del Catatumbo han usado reiteradamente drones comerciales equipados con explosivos, a menudo junto con disparos de fusil, para atacar estaciones de Policía e instalaciones militares”, señaló el comunicado.

La recomendación para los ciudadanos estadounidenses fue concreta: “No viaje a Norte de Santander ni a 10 km/5 mi de la frontera entre Colombia y Venezuela”. El Departamento de Estado atribuyó esa restricción a riesgos relacionados con delincuencia, terrorismo, secuestros, enfrentamientos entre grupos armados y posibles detenciones.

La nueva alerta se conoció en medio de una sucesión de ofensivas contra unidades policiales, militares y caravanas que circulan por carreteras colombianas. Las autoridades vincularon parte de esos hechos con la respuesta de las estructuras armadas ante operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra sus mandos y redes logísticas.

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Estados Unidos recomendó reforzar las precauciones en carreteras y sitios oficiales

Además de la prohibición de viaje a Norte de Santander y a la franja fronteriza, la autoridad estadounidense pidió a sus ciudadanos revisar sus medidas personales de seguridad antes de desplazarse por Colombia.

Las organizaciones armadas del Catatumbo modifican aeronaves comerciales con explosivos para atacar instalaciones de la Policía - crédito Ministerio de Defensa

La lista de recomendaciones incluye mantenerse atentos al entorno, extremar los cuidados cerca de estaciones de Policía, edificios públicos e instalaciones militares, y evitar confrontaciones con personas armadas. También sugirió mantener un perfil bajo, no asistir a multitudes ni manifestaciones y seguir las actualizaciones de medios locales sobre las condiciones de seguridad.

El comunicado plantea que los viajeros deben llevar el teléfono celular cargado, contar con un plan para responder ante emergencias y revisar sus desplazamientos, en particular si contemplan trayectos por carreteras principales, sectores rurales o zonas cercanas a la frontera.

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Para los ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Estado recomendó además considerar la inscripción en el Smart Traveler Enrollment Program (Step), un sistema que permite recibir avisos oficiales y facilita la comunicación con las autoridades consulares en una emergencia.

Colombia permanece en nivel 3 de la alerta de viaje estadounidense

La advertencia específica sobre Norte de Santander se integra a la alerta general para Colombia, que se mantiene en Nivel 3 dentro de la escala de viajes de Estados Unidos. Esa clasificación aconseja a los ciudadanos reconsiderar sus desplazamientos hacia el país.

La reciente ola de ataques coincide con la intensificación de las operaciones militares contra las redes logísticas de los grupos armados - crédito Ejército de Colombia

La escala estadounidense contempla cuatro niveles. El Nivel 1 corresponde a la recomendación de adoptar precauciones normales. El Nivel 2 pide aumentar las medidas de seguridad. El Nivel 3 plantea reconsiderar el viaje, mientras que el Nivel 4 establece la orden de no viajar.

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En el caso colombiano, el Departamento de Estado mantiene recomendaciones de no viajar a Arauca, Cauca, con excepción de Popayán; Valle del Cauca, salvo Cali; y Norte de Santander, y como ya se mencionó, extiende esa indicación a las áreas ubicadas en un radio de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela.

Según las autoridades estadounidenses, las restricciones obedecen a factores como la actividad criminal, el terrorismo, los secuestros, la presencia de grupos armados y el riesgo de que los ciudadanos queden expuestos a enfrentamientos o sean detenidos.