Colombia

Camarones apanados: este es el truco para que queden en su punto, extra crocantes y sin exceso de grasa

Se acercan las vacaciones de receso escolar, por eso, algunos optan por explorar con una receta divertida, diferente y apropiada para compartir en las reuniones familiares

Plato con camarones fritos, un recipiente de salsa tártara, ensalada y limón sobre una mesa de madera frente a la playa.
Un plato de camarones apanados arregla cualquier evento o reunión - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crocantes por fuera, jugosos por dentro y listos en pocos minutos. Estos camarones apanados crocantes son una entrada perfecta para compartir, acompañar con una salsa tártara o servir junto a una ensalada fresca.

Por su presencia en la cocina de mar, esta preparación se relaciona con los sabores de la región Caribe colombiana, donde los camarones hacen parte de la variedad de frutos del mar que llega a la mesa. nes apanados crocantes

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Esta receta consiste en cubrir camarones limpios con harina, huevo y panko o miga de pan. Después, se fríen en aceite caliente hasta lograr una cubierta dorada y crujiente, mientras el interior conserva una textura tierna.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.
  • Tiempo total: 30 minutos.
Cuatro camarones pelados apilados verticalmente sobre una superficie gris, con un fondo desenfocado de tonos claros.
Los camarones siempre son una buena opción para recetas marineras y fáciles, debido a que no requieren mucho tiempo de cocción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

  1. 500 g de camarones grandes, pelados y desvenados.
  2. 1 taza de harina de trigo.
  3. 2 huevos.
  4. 1 taza de panko o miga de pan.
  5. 2 dientes de ajo triturados.
  6. Jugo de 1 limón.
  7. 1 cucharadita de paprika.
  8. ½ cucharadita de pimienta negra.
  9. Sal al gusto.
  10. Aceite vegetal para freír.
  11. 2 cucharadas de agua.
  12. 1 cucharada de perejil fresco picado, opcional.

Cómo hacer camarones apanados crocantes, paso a paso

  1. Lave los camarones y retire cualquier resto de cáscara. Si ya están pelados, revise que no tengan la vena oscura en la parte superior.
  2. Seque muy bien los camarones con papel absorbente. Este paso evita que el apanado se desprenda durante la fritura.
  3. Ponga los camarones en un recipiente. Agregue el ajo, el jugo de limón, la paprika, la pimienta y la sal.
  4. Mezcle con cuidado y deje reposar durante 10 minutos en la nevera. No los marine durante mucho tiempo, porque el limón puede cambiar la textura del marisco.
  5. Organice 3 recipientes. En el primero coloque la harina. En el segundo, bata los huevos con las 2 cucharadas de agua. En el tercero, ponga el panko o la miga de pan.
  6. Pase cada camarón por la harina. Sacuda el exceso.
  7. Sumerja el camarón en el huevo batido. Después, cúbralo por completo con el panko.
  8. Para una cubierta más gruesa, repita el paso del huevo y del panko una segunda vez. Presione suavemente para que el apanado quede bien adherido.
  9. Caliente suficiente aceite en una paila o sartén profunda. La temperatura ideal está entre 170 °C y 180 °C.
  10. Fría los camarones por tandas durante 2 o 3 minutos, según su tamaño. No llene demasiado la sartén, porque el aceite puede perder temperatura.
  11. Retírelos cuando estén dorados. Póngalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.
  12. Sirva de inmediato. Puede terminar con perejil picado y acompañar con salsa tártara, mayonesa de ajo, suero costeño o una salsa de mango con ají.
Un cocinero empaniza camarones en cuencos con harina, huevo y panko, junto a un plato con camarones fritos, salsa y limón.
El mejor apanado para los camarones incluye harina, huevo y panko - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto está en secar muy bien los camarones antes de apanarlos. También es fundamental que el aceite esté caliente y que la sartén no quede sobrecargada. Estos detalles ayudan a conseguir una costra dorada, ligera y crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como entrada o pasabocas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 430 kcal.
  • Proteínas: 41 g.
  • Carbohidratos: 47 g.
  • Grasas: 11 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los camarones apanados quedan mejor recién hechos, cuando la cubierta todavía está crujiente.

Si sobran, guárdelos en un recipiente hermético dentro de la nevera por máximo 2 días. Para recalentarlos, use un horno o una freidora de aire a 180 °C durante 5 a 8 minutos.

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Tres gambas enteras asadas con cabeza y cáscara se presentan en un plato blanco con sal gruesa y un trozo de limón, destacando su color naranja.
Gambas enteras con cabeza y cáscara, asadas sobre plancha y presentadas en un plato simple, destacando su textura jugosa y brillante, acompañadas de sal gruesa y un trozo de limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evite recalentarlos en el microondas, porque el apanado puede quedar blando. También puede congelarlos antes de freír, separados entre sí, durante máximo 1 mes.

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